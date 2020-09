Kolejne szczyty notowań soi i canoli

W minionym tygodniu- z wyjątkiem rzepaku na Matif- podrożały kontrakty terminowe na oleiste na światowych rynkach. Amerykańska soja i kanadyjska canola są najdroższe od ponad 2 lat. Notowania rzepaku na Matif nadal pozostają nieco w tyle.

Cena rzepaku na Matif w kontrakcie listopadowym w piątek wzrosła o 0,9 proc. i wyniosła 382,25 euro/t (1701 zł/t) i była o 0,1 proc. niższa niż o tej porze przed rokiem. W ujęciu tygodniowym notowania obniżyły się o 0,6 proc.

Notowania kanadyjskiej canoli w piątek wzrosły o 1,5 proc. i wyniosły 517,40 CAD/t- najwięcej od 09 lipca 2018 r., a przez ostatni rok wzrosły o 17,8 proc. W ujęciu tygodniowym canola podrożała o 2,7 proc. Amerykańska soja podrożała o 2,1 proc. i kosztowała 369,45 USD/t- najwięcej od 01 czerwca 2018 r. W ujęciu r/r cena soi wzrosła o 13,9 proc., natomiast przez ostatni tydzień podniosła się o 3,7 proc.

Na rynku olei roślinnych i ropy naftowej w ujęciu tygodniowym notowania były w większości spadkowe. Cena amerykańskiej ropy WTI w minionym tygodniu spadła o 6,1 proc. (przed tygodniem spadła o 7,5 proc.), a cena Brent obniżyła się o 6,6 proc. (o 6,9 proc. spadła tydzień wcześniej). Olej palmowy na giełdzie w Kuala Lumpur w minionym tygodniu potaniał o 1,9 proc. (tydzień wcześniej cena wzrosła o 3,6 proc.). Cena oleju sojowego wzrosła o 1,6 proc. (tydzień wcześniej spadła o 0,9 proc.).

W opublikowanym w piątek przez USDA najnowszym miesięcznym raporcie o światowym bilansie oleistych w bieżącym sezonie prognozuje się symboliczny spadek globalnych zbiorów rzepaku o 0,26 mln t do 68,45 mln t. W Unii Europejskiej produkcja ma spaść o symboliczne 0,08 mln t do 16,8 mln t., na Ukrainie- o 0,97 mln t do 2,5 mln t. Zbiory mają wzrosnąć w Australii- o 0,97 mln t do 3,3 mln t. W Kanadzie produkcja ma wzrosnąć o 0,02 mln t do 19,5 mln t.

W Unii Europejskiej (wg danych Komisji Europejskiej) najwyższe zbiory rzepaku mają być we Francji- 3,3 mln t (0,2 mln t mniej wobec poprzedniego roku), w Niemczech- 3,1 mln t (o 0,3 mln t więcej w porównaniu z poprzednim sezonem) i w Polsce- 2,8 mln t (o 0,4 mln t więcej niż przed rokiem).

Według raportu USDA światowe zbiory soi w obecnym sezonie wzrosną o 32,44 mln t do 369,74 mln t. W USA prognozowana produkcja ma być wyższa o 20,70 mln t i wyniesie 117,38 mln t, w Brazylii wzrost zbiorów powinien osiągnąć 7 mln t – do 133,0 mln t i w Argentynie- o 3,8 mln t do 53,5 mln t.



Rzepak Matif, kontrakt listopadowy- cena wzrosła o 0,86 proc. (382,25 euro/t- 1701 zł/t).



Notowania listopadowych kontraktów terminowych na rzepak wyrażone w złotych przedstawia poniższy wykres:



Na poniższym wykresie kontynuacyjnym kontraktów na rzepak notowanych na Matif dominuje długoterminowy trend wzrostowy, średnioterminowy jest spadkowy i krótkoterminowy wzrostowy.



Soja CBOT, kontrakt sierpniowy- cena wzrosła o 2,08 proc. (369,45 USD/t- 1387 zł/t).



Na giełdzie w Chicago na soi dominuje trend spadkowy- długoterminowy, średnioterminowy jest spadkowy, krótkoterminowy wzrostowy.



Canola WCE, kontrakt listopadowy- cena wzrosła o 1,49 proc. (517,40 CAD/t- 1474 zł/t).



W Winnipeg na canoli dominuje długoterminowy trend wzrostowy, średnioterminowy wzrostowy i krótkoterminowy wzrostowy.