Kolejny historyczny rekord notowań pszenicy na Matif

Wczorajsze notowania kontraktów na zboża na światowych giełdach zakończyły się ponownie wzrostem cen. Cena pszenicy na paryskiej giełdzie podrożała o 0,8 proc. i wyznaczyła nowy historyczny szczyt notowań.

Trwa bardzo dobra passa notowań pszenicy na paryskiej giełdzie. Wystarczy powiedzieć, że z impetem została pokonana granica 300 euro/t i są to historycznie najwyższe ceny, ale warto zauważyć też, że od istotnego dołka 7 lipca br. notowania wzrosły już aż 58 proc.!- i końca wzrostów póki co nie widać. Z satysfakcją też chce odnotować, że prognozowany przeze mnie kilka tygodni temu w komentarzach poziom 1500 zł/t (do końca roku) już w listopadzie prawie się ziścił- wczoraj notowania w naszej walucie osiągnęły 1469 zł/t!

Pszenica w kontrakcie z dostawą w grudniu na Matif wczoraj podrożała o 0,8 proc. i kosztowała 311,50 euro/t (1469 zł/t). W ujęciu r/r notowania wzrosły o 46,4 proc. Przedwczoraj cena pszenicy na paryskiej giełdzie pokonała z impetem granice 300 euro/ t, wczorajszym wzrostem potwierdziła siłę i jest najdroższa w historii notowań. Cena kukurydzy na paryskiej giełdzie w kontrakcie styczniowym wzrosła wczoraj o 0,8 proc. i wyniosła 258,00 euro/t (1217 zł/t), a przez ostatni rok podniosła się o 31,6 proc.

Pszenica na CBoT w kontrakcie grudniowym podrożała o 1,2 proc. i kosztowała 314,52 USD/t. W ujęciu r/r notowania wzrosły o 43,00 proc. Uzyskana wczoraj cena jest najwyższa od listopada 2012 r. Cena kukurydzy w kontrakcie z dostawą w grudniu na giełdzie w Chicago podniosła się o 0,7 proc. i wyniosła 228,53 USD/t, a przez ostatni rok podniosła się o 36,1 proc.

Pszenica Matif, kontrakt grudniowy- cena wzrosła o 0,81 proc. (311,50 euro/t- 1469 zł/t).

Wykres 1.



Notowania grudniowych kontraktów terminowych na pszenicę wyrażone w złotych przedstawia poniższy wykres:Wykres 263

Na poniższym wykresie kontynuacyjnym kontraktów na pszenicę notowanych na paryskiej giełdzie dominuje długoterminowy trend wzrostowy, średnioterminowy jest wzrostowy, krótkoterminowy wzrostowy.

Wykres 3



Pszenica CBOT, kontrakt grudniowy- cena wzrosła o 1,21 proc. (314,52 USD/t- 1318 zł/t).

Wykres 4



Na giełdzie w Chicago obecnie dominuje trend długoterminowy wzrostowy, średnioterminowy jest wzrostowy, krótkoterminowy wzrostowy.

Wykres 5



Kukurydza Matif, kontrakt styczniowy- cena wzrosła o 0,78 proc. (258,00 euro/t- 1217 zł/t).

Wykres 6



Notowania listopadowych kontraktów terminowych na kukurydzę wyrażone w złotych przedstawia poniższy wykres:Wykres 76,05

Na poniższym wykresie kontynuacyjnym kontraktów na kukurydzę notowanych na paryskiej giełdzie dominuje tren długoterminowy wzrostowy, średnioterminowy jest wzrostowy, krótkoterminowy wzrostowy.

Wykres 8



Kukurydza CBOT, kontrakt grudniowy- cena wzrosła o 0,65 proc. (228,53 USD/t- 957 zł/t).

Wykres 9



Na wykresie kontynuacyjnym kontraktów na kukurydzę notowanych na CBOT dominuje długoterminowy trend wzrostowy, średnioterminowy jest wzrostowy, krótkoterminowy wzrostowy.

Wykres 10