Kolejny miesiąc wzrostu wskaźnika cen żywności FAO

Wskaźnik cen żywności FAO jest indeksem cen pięciu najważniejszych grup towarowych na rynkach międzynarodowych: zbóż, mięsa, wyrobów mlecznych, olejów roślinnych i cukru.

Wskaźnik cen żywności FAO (FFPI) wyniósł średnio w styczniu 113,3 punktu 2021 r., 4,7 punktu (4,3 proc.) więcej niż w grudniu 2020 r., co oznacza nie tylko ósmy miesiąc z rzędu wzrostów, ale także najwyższą miesięczną średnią od lipca 2014 r. Wzrost odzwierciedlał silne zwiększenie wskaźników dla cukru, zbóż i olejów roślinnych, podczas gdy wartości wskaźników dla mięsa i nabiału również wzrosły, ale w mniejszym stopniu.

Wskaźnik cen zbóż FAO wynosił w styczniu średnio 124,2 punktu, co oznacza gwałtowny wzrost o 8,3 punktu (7,1 procent) w porównaniu z grudniem i siódmy z rzędu wzrost miesięczny. Światowe ceny kukurydzy w styczniu wzrosły o 11,2 proc., czyli o 42,3 proc. powyżej poziomu ze stycznia 2020 r. Odzwierciedla coraz bardziej ograniczoną podaż globalną przy niższych niż wcześniej oczekiwano szacunkach produkcji i zapasów w USA oraz znacznych zakupach dokonywanych przez Chiny. Obawy dotyczące suszy w Ameryce Południowej i tymczasowe zawieszenie rejestracji eksportu kukurydzy z Argentyny podniosło międzynarodowe ceny kukurydzy do najwyższego poziomu od połowy 2013 r. Wśród innych zbóż paszowych ceny jęczmienia również wzrosły w styczniu o 6,9 proc., czemu sprzyjał silniejszy popyt i wzrost cen kukurydzy, pszenicy i soi, podczas gdy ceny sorgo pozostały stabilne. Ceny pszenicy również zanotowały w styczniu duże wzrosty, o 6,8 proc., na co wpłynęła silna wysoka kukurydzy, a także silny globalny popyt i oczekiwania na zmniejszenie od marca 2021 r sprzedaży przez Rosję. Wtedy, gdy cło eksportowe na pszenicę podwoi się.

Wskaźnik cen oleju roślinnego FAO wynosił w styczniu średnio 138,8 punktu, co oznacza wzrost o 7,7 punktu (lub 5,8 procent) w porównaniu z grudniem i jest najwyższym poziomem od maja 2012 r. Ósmy z rzędu miesięczny wzrost indeksu odzwierciedlał głównie wyższe ceny oleju palmowego, sojowego i słonecznikowego. Ponieważ produkcja oleju palmowego zarówno w Indonezji, jak i Malezji okazała się z powodu nadmiernych opadów deszczu (oraz, w przypadku Malezji, ciągłych niedoborów migrującej siły roboczej) niższa niż wcześniej przewidywano, międzynarodowe notowania oleju palmowego wzrosły. W międzyczasie światowe ceny oleju sojowego rosły ósmy miesiąc z rzędu, napędzane zmniejszoną dostępnością i przedłużającymi się strajkami w Argentynie. Jeśli chodzi o olej słonecznikowy, nadal rosnące ceny wynikały z utrzymującego się ograniczenia podaży na świecie z powodu silnie zmniejszonych zbiorów nasion słonecznika w sezonie 2020/2021.

Wskaźnik cen wyrobów mlecznych FAO wynosił w styczniu średnio 111,0 punktów, co oznacza wzrost o 1,7 punktu (1,6 procent) w porównaniu z grudniem 2020 roku, wzrastając ósmy z rzędu miesiąc i plasując się na poziomie 7,1 punktu (6,9 procent) powyżej jego wartości z analogicznego miesiąca ubiegłego roku. W styczniu notowania cen masła i pełnego mleka w proszku (WMP) wzrosły, czemu sprzyjały duże zakupy Chin w następstwie zbliżających się świąt noworocznych w tym kraju i sezonowo niższych dostaw eksportowych z Nowej Zelandii. Notowania cenowe na odtłuszczone mleko w proszku (OMP) również wzrosły, pod presją dużego popytu importowego na dostawy spot oraz opóźnionej produkcji w Europie Zachodniej. Z kolei ceny sera spadły nieznacznie w porównaniu z najwyższymi poziomami odnotowanymi w grudniu 2020 r. ze względu na ograniczoną sprzedaż wewnętrzną w Europie oraz wzrost zapasów w USA.

Wskaźnik cen mięsa FAO wynosił w styczniu, średnio 96,0 punktów, co oznacza wzrost o 0,9 punktu (1,0 procent) od grudnia 2020 roku, co pokazuje czwarty z rzędu miesięczny wzrost, ale też wartość wciąż o 7,6 punktu (7,3 procent) niższy w porównaniu z analogicznym miesiącem ubiegłego roku. Światowe notowania cen dla wszystkich rodzajów mięsa, które stanowią wskaźnik, wzrosły w styczniu, przy czym najbardziej mięsa drobiowego, szczególnie w przypadku pochodzenia brazylijskiego, co jest podyktowane szybkim globalnym popytem importowym, podczas gdy wybuchy ptasiej grypy ograniczyły eksport drobiu z kilku krajów europejskich. Pomimo wysokich dużych dokonywanych przez Chiny w okresie poprzedzającym obchody Nowego Roku w tym kraju, notowania cen wołowiny i wieprzowiny wzrosły tylko nieznacznie, ponieważ światowe dostawy pozostawały adekwatne do wielkości popytu. Ceny mięsa owczego były stabilnie czwarty miesiąc z rzędu.

Wskaźnik cen cukru FAO wyniósł w styczniu średnio 94,2 punktu, co oznacza wzrost o 7 punktów (8,1 proc.) od grudnia 2020 r. i osiągnął najwyższy poziom od maja 2017 r. Wzrost cen wynikał przede wszystkim z obaw o niższą globalną dostępność w sezonie 2020/2021, po pogorszeniu perspektywy upraw w UE, Rosji i Tajlandii oraz bardziej suchych niż normalne warunków pogodowych w Ameryce Południowej. Dalsze wsparcie cen cukru zapewniły niedawne wzrosty cen ropy naftowej oraz umocnienie się brazylijskiego reala w stosunku do dolara amerykańskiego, co ma wpływ na dostawy z Brazylii, czyli największego światowego eksportera cukru. Utrzymujący się silny globalny popyt importowy na cukier również wspierał ceny. Presja na wzrost cen była nieco ograniczona przez duże dostawy eksportowe z Indiach w obliczu oczekiwań na wysokie zbiory i zatwierdzenie przez rząd subsydiów eksportowych na sezon 2020/2021.