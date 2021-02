Kolejny potężny wzrost ceny kanadyjskiego rzepaku

Wczorajsze notowania oleistych na światowych rynkach zakończyły się wzrostem cen. Kolejny raz z rzędu silnie podrożał kanadyjski rzepak- 3,7 proc. Cena rzepaku na paryskiej giełdzie wzrosła o 2,4 proc. poprawiając znacznie blisko ośmioletni szczyt.

Cena rzepaku na Matif w kontrakcie majowym wczoraj wzrosła o 2,4 proc. i wyniosła 472,00 euro/t (2132 zł/t) i jest o 18,0 proc. wyższa niż o tej porze przed rokiem. Uzyskana wczoraj cena jest najwyższa od 30 kwietnia 2013 r. Notowania kanadyjskiej canoli wczoraj podniosły się o 3,7 proc. i wyniosły 830,70 CAD/t. Przez ostatni rok cena wzrosła aż o 77,7 proc. i jest po raz kolejny na najwyższym w historii poziomie. Dynamiczny wzrost ceny canoli to efekt dużego wzrostu eksportu (Chiny) oraz prognozowany spadek zapasów w Kanadzie na koniec sezonu do zaledwie ok. 1 mln t. Po pokonaniu poprzedniego historycznego rekordu (744,5 CAD/t z marca 2008 r.) w ciągu ostatnich trzech sesji cena wzrosła aż o 11 proc.!!!. Amerykańska soja wczoraj podrożała o 1,6 proc. i kosztowała 516,61 USD/t. W ujęciu r/r cena soi wzrosła o 60,8 proc.

Dzisiaj wczesnym popołudniem canola drożeje o kolejne 2 proc., natomiast rzepak na Matif zyskuje blisko 3 proc. (485euro/t)!!!

Rzepak Matif, kontrakt majowy- cena wzrosła o 2,39 proc. (472,00 euro/t- 2132 zł/t).



Notowania majowych kontraktów terminowych na rzepak wyrażone w złotych przedstawia poniższy wykres:



Na poniższym wykresie kontynuacyjnym kontraktów na rzepak notowanych na Matif dominuje długoterminowy trend wzrostowy, średnioterminowy jest wzrostowy i krótkoterminowy wzrostowy.



Soja CBOT, kontrakt marcowy- cena wzrosła o 1,61 proc. (516,61 USD/t- 1919 zł/t).



Na giełdzie w Chicago na soi dominuje trend wzrostowy- długoterminowy, średnioterminowy jest wzrostowy, krótkoterminowy wzrostowy.



Canola WCE, kontrakt marcowy- cena wzrosła o 3,75 proc. (830,70 CAD/t- 2455 zł/t).



W Winnipeg na canoli dominuje długoterminowy trend wzrostowy, średnioterminowy wzrostowy i krótkoterminowy wzrostowy.