Wczorajsze notowania kontraktów na oleiste na światowych giełdach zakończyły ponownie spadkiem cen. Najwięcej stracił rzepak na Matif- 2,4 proc.

Spadek cen rzepaku wręcz nie do pomyślenia

Przedłużenie korytarzy humanitarnych do eksportu produktów rolnych z Ukrainy drogą morska pod koniec ub. tygodnia nadal odbija się negatywnie na notowania m.in. oleistych. Do tego dochodzą podwyżki stóp procentowych w USA i strefie euro. Generalnie sentyment na rynkach finansowych (w tym surowców) nie jest najlepszy, co przekłada się na silne spadki cen oleistych na światowych giełdach, które w przypadku rzepaku na paryskiej giełdzie są wręcz tragiczne, ale i w średnim terminie moim zdaniem raczej nieuzasadnione. Kuriozum jest m.in. to, że amerykańska soja notowana na CBOT jest droższa od rzepaku notowanego na Matif o prawie 300 zł/t, podczas gdy w ostatnich wielu latach to rzepak był droższy o kilkaset złotych od soi – a nawet o 2 tys. zł/t.

Notowania rzepaku w kontrakcie z dostawą w maju na paryskiej giełdzie spadły wczoraj o 2,4 proc. i wyniosły 430,50 euro/t (2019 zł/t) i były o 56,7 proc. niższe niż przed rokiem.

Kanadyjska canola wczoraj na giełdzie w Winnipeg potaniała o 1,3 proc. i kosztowała 720,00 CAD/t, a przez ostatni rok cena spadła o 37,8 proc. Amerykańska soja wczoraj potaniała o 1,3 proc. do 532,22 USD/t. Przez ostatnie dwanaście miesięcy cena soi spadła o 14,6 proc.

Rzepak Matif, kontrakt majowy- cena spadła o 2,38 proc. (430,50 euro/t- 2019 zł/t).

Notowania majowych kontraktów terminowych na rzepak wyrażone w złotych przedstawia poniższy wykres:



Na poniższym wykresie kontynuacyjnym kontraktów na rzepak notowanych na Matif dominuje długoterminowy trend spadkowy, średnioterminowy jest spadkowy i krótkoterminowy spadkowy.



Soja CBOT, kontrakt majowy- cena spadła o 1,26 proc. (532,22 USD/t- 2313 zł/t).



Na giełdzie w Chicago na soi dominuje trend wzrostowy- długoterminowy, średnioterminowy jest wzrostowy, krótkoterminowy spadkowy.



Canola WCE, kontrakt marcowy- cena spadła o 1,29 proc. (720,00 CAD/t- 2284 zł/t).



W Winnipeg na canoli dominuje długoterminowy trend wzrostowy, średnioterminowy spadkowy i krótkoterminowy spadkowy.