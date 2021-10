Kolejny tydzień rekordowych cen rzepaku na Matif

Co prawda w piątek spadły ceny kontraktów na oleiste na światowych giełdach, ale w ujęciu tygodniowym rzepak z tegorocznych zbiorów na Matif wyraźnie podrożał i bił kolejne rekordy, a od kilku dni cena utrzymuje się powyżej 3000 zł/t.

Notowania rzepaku w kontrakcie z dostawą w listopadzie spadły w piątek o 1,3 proc. do 667,50 euro/t (3068) zł/t, ) i były o 69,8 proc. wyższe niż o tej porze przed rokiem. Przez ostatni tydzień rzepak podrożał 3,6 proc. Uzyskana w zwartek cena była najwyższa w historii notowań rzepaku z tegorocznych zbiorów (676,25 euro/t. W piątek niedługo po otwarciu notowań cena sięgnęła poziomu aż 685,00 euro/t, co było wyrównaniem absolutnego rekordu notowań rzepaku z 29 kwietna br. (był to jednorazowy wyskok ceny wygasającego dzień później kontraktu majowego). Cóż, im wyżej tym bardziej nerwowo.

W najbliższy wtorek USDA opublikuje najnowszy miesięczny raport m.in. na temat prognoz bilansu oleistych w tym rzepaku w bieżącym sezonie- do wtorku włącznie może być nerwowo, a później zobaczymy.

Notowania kanadyjskiej canoli w piątek spadły o 0,1 proc. i wyniosły 926,9 CAD/t, a przez ostatni rok wzrosły o 76,4 proc. W ujęciu tygodniowym canola podrożała o 2,6 proc. Amerykańska soja potaniała w piątek o 0,3 proc. i kosztowała 456,76 USD/t. W ujęciu r/r cena soi wzrosła o 18,4 proc., natomiast przez ostatni tydzień obniżyła się o 0,3 proc.

Rzepak Matif, kontrakt listopadowy- cena spadła o 1,29 proc. (667,50 euro/t- 3068 zł/t).

Notowania listopadowych kontraktów terminowych na rzepak wyrażone w złotych przedstawia poniższy wykres:



Na poniższym wykresie kontynuacyjnym kontraktów na rzepak notowanych na Matif dominuje długoterminowy trend wzrostowy, średnioterminowy jest wzrostowy i krótkoterminowy wzrostowy.



Soja CBOT, kontrakt listopadowy- cena spadła o 0,34 proc. (456,72 USD/t- 1817 zł/t).



Na giełdzie w Chicago na soi dominuje trend wzrostowy- długoterminowy, średnioterminowy jest wzrostowy, krótkoterminowy spadkowy.



Canola WCE, kontrakt listopadowy- cena spadła o 0,04 proc. (926,90 CAD/t- 2939 zł/t).



W Winnipeg na canoli dominuje długoterminowy trend wzrostowy, średnioterminowy wzrostowy i krótkoterminowy wzrostowy.