W minionym tygodniu wzrosły ceny większości oleistych na światowych giełdach. Jako jedyny ponownie potaniała rzepak na Matif i jest najtańszy od ponad 15 miesięcy!

Chociaż cena rzepaku na paryskiej giełdzie w ujęciu tygodniowym spadła zaledwie 0,2 proc. wystarczyło to do wyznaczenia nowego minimum w obecnej fali spadkowej. Piątkowa cena jest najniższa od 1 września 2021 r. Pozostałe oleiste drugi/trzeci tydzień z rzędu zyskały na wartości.

Analizując notowania nasion oleistych oraz olei roślinnych z ostatniego tygodnia można stwierdzić, że z wyjątkiem oleju sojowego (na giełdzie w Chicago cena przez tydzień obniżyła się aż o 8 proc. ) ten segment rynku (w poprzednich tygodniach silnie skorelowany z kierunkiem zmian ceny ropy) obronił się przed dalszą wyprzedażą wraz ze spadkiem cen ropy.

A ropa w minionym tygodniu mocno taniała osiągając najniższe wartości od trzeciej dekady grudnia ub.r. Cena Ropy Brent spadła przez tydzień o 11,1 proc. do 76,10 USD/baryłkę natomiast ropa WTI potaniała o 11,2 proc. do 71,02 USD/baryłkę. Przypomnę, że znaczne ilości olei roślinnych przeznaczane są do produkcji biodiesla. Lepsze zachowanie się cen oleistych na tle silnej przeceny ropy może świadczyć o wyczerpywaniu się potencjału spadkowego nasion rzepaku i soi.

W piątek USDA (Amerykański Departament ds. Rolnictwa) opublikował najnowszy miesięczny raport z prognozami m.in. produkcji oleistych na świecie w bieżącym sezonie. W stosunku do poprzedniego raportu nie było większych zmian. Według aktualnego raportu światowe zbiory soi w sezonie 2022/23 wzrosną o 35,56 mln t do 391,17 mln t. W USA prognozowana produkcja ma być niższa o 3,26 mln t i wyniesie 118,27 mln t, w Brazylii wzrost zbiorów powinien sięgnąć 25,0 mln t do rekordowych 152,00 mln t i w Argentynie wzrosnąć o 5,6 mln t do 49,0 mln t.

W grudniowym raporcie w bieżącym sezonie USDA prognozuje wzrost globalnych zbiorów rzepaku wobec poprzedniego sezonu o 10,39 mln t do rekordowych 84,34 mln t (przez miesiąc prognoza spadła o 0,48 mln t). W Unii Europejskiej produkcja ma wzrosnąć o 2,28 mln t do 19,50 mln t, w Kanadzie wzrost ma wynieść aż 5,24 mln t do 19,50 mln t, na Ukrainie zbiory mają wzrosnąć o 0,19 mln t do 3,2 mln t w Australii wzrosnąć o 0,54 mln t do 7,30 mln t.

Notowania rzepaku w kontrakcie z dostawą w lutym na paryskiej giełdzie w piątek spadły o 1,0 proc. i wyniosły 565,50 euro/t (2648 zł/t ) i były o 20,3 proc. niższe niż o tej porze przed rokiem. Przez ostatni tydzień rzepak potaniał o 0,2 proc.

Notowania kanadyjskiej canoli w piątek spadły o 0,3 proc. i wyniosły 872,40 CAD/t, a przez ostatni rok spadły o 13,7 proc. W ujęciu tygodniowym canola podrożała o 2,7 proc. Amerykańska soja potaniała w piątek o 0,2 proc. i kosztowała 545,18 USD/t. W ujęciu r/r cena soi wzrosła o 17,3 proc., natomiast przez ostatni tydzień notowań cena podniosła się o 3,1 proc.

Rzepak Matif, kontrakt lutowy- cena spadła o 1,01 proc. (565,50 euro/t- 2648 zł/t).

Notowania lutowych kontraktów terminowych na rzepak wyrażone w złotych przedstawia poniższy wykres:



Na poniższym wykresie kontynuacyjnym kontraktów na rzepak notowanych na Matif dominuje długoterminowy trend wzrostowy, średnioterminowy jest wzrostowy i krótkoterminowy spadkowy.



Soja CBOT, kontrakt styczniowy- cena spadła o 0,17 proc. (545,18 USD/t- 2418 zł/t).



Na giełdzie w Chicago na soi dominuje trend wzrostowy- długoterminowy, średnioterminowy jest wzrostowy, krótkoterminowy spadkowy.



Canola WCE, kontrakt styczniowy- cena spadła o 0,32 proc. (872,40 CAD/t- 2837 zł/t).



W Winnipeg na canoli dominuje długoterminowy trend wzrostowy, średnioterminowy wzrostowy i krótkoterminowy spadkowy.