Kolejny tydzień wzrostów cen zbóż na świecie

W mijającym tygodniu na światowych giełdach ponownie wzrosły ceny zbóż. Najwięcej zyskała pszenica na Matif- 2,8 proc. i jest najdroższa od 3 miesięcy.

Pszenica w kontrakcie z dostawą we wrześniu podrożała w piątek na Matif o 2,0 proc. do 229,50 euro/t (1044 zł/t). W ujęciu r/r notowania wzrosły o 28,8 proc. Przez ostatni tydzień cena podniosła się o 2,8 proc. Notowania pszenicy na paryskiej giełdzie rosną od miesiąca (zwyżka w tym czasie o ponad 16 proc.) i są na poziomach najwyższych od 10 maja br.

Cena kukurydzy na paryskiej giełdzie w kontrakcie listopadowym (obejmującym nowe zbiory) w piątek podniosła się o 1,3 proc. i wyniosła 213,50 euro/t (971 zł/t), a przez ostatni rok podniosła się o 29,8 proc. W ciągu tygodnia notowania wzrosły o 1,1 proc.

Według ostatnich prognoz Komisji Europejskiej zbiory pszenicy miękkiej (bez durum) w UE wzrosną w sezonie 2021/2022 (wobec poprzedniego sezonu) o 10,6 mln t do 128,7 mln t (przed miesiącem prognozowano 126,8 mln t). Wśród największych unijnych producentów zbiory mają wzrosnąć we Francji- o 14,3 mln t do 36,3 mln t, w Niemczech o 0,6 mln t do 22,6 mln t. W Polsce produkcja ma spaść o 1,2 mln t do 10,7 mln t. (przed miesiącem prognozowano zbiory w Polsce na poziomie zaledwie 9,5 mln t).

Według prognoz Komisji Europejskiej zbiory kukurydzy w UE wzrosną w sezonie 2021/2022 (wobec poprzedniego sezonu) o 7,7 mln t do 73,1 mln t. (przed miesiącem prognozowano 70,9 mln t). Wśród największych unijnych producentów zbiory mają wzrosnąć w Rumunii- o 5,6 mln t do 16,5 mln t, we Francji spaść o 0,7 mln t do 12,8 mln t, na Węgrzech wzrosnąć o 0,6 mln t do 9,0 mln t, we Włoszech mają spaść o 0,4 mln t do 6,4 mln t i w Polsce wzrosnąć aż o 2,0 mln t do 6,3 mln t- więcej o 48 proc.! (historyczny rekord). Przed miesiącem prognozowano produkcję kukurydzy w Polsce na poziomie 5,7 mln t.

Pszenica na CBoT w kontrakcie wrześniowym w piątek podrożała o 0,9 proc. i kosztowała 264,18 USD/t. W ujęciu r/r notowania wzrosły o 43,4 proc. Przez ostatni tydzień cena podniosła się o 2,2 proc. Cena kukurydzy w kontrakcie z dostawą we wrześniu na giełdzie w Chicago spadła o 0,1 proc. i wyniosła 218,50 USD/t, a przez ostatni rok podniosła się o 78,3 proc. Przez ostatni tydzień notowania podniosły się o 1,5 proc.

Pszenica Matif, kontrakt wrześniowy- cena wzrosła o 2,00 proc. (229,5 euro/t- 1044 zł/t).

Wykres 1.



Notowania wrześniowych kontraktów terminowych na pszenicę wyrażone w złotych przedstawia poniższy wykres:Wykres 2

Na poniższym wykresie kontynuacyjnym kontraktów na pszenicę notowanych na paryskiej giełdzie dominuje długoterminowy trend wzrostowy, średnioterminowy jest wzrostowy, krótkoterminowy wzrostowy.

Wykres 3



Pszenica CBOT, kontrakt wrześniowy- cena wzrosła o 0,88 proc. (264,18 USD/t- 1018 zł/t).

Wykres 4



Na giełdzie w Chicago obecnie dominuje trend długoterminowy wzrostowy, średnioterminowy jest wzrostowy, krótkoterminowy wzrostowy.

Wykres 5



Kukurydza Matif, kontrakt listopadowy- cena wzrosła o 1,30 proc. (213,50 euro/t- 971 zł/t).

Wykres 6



Notowania listopadowych kontraktów terminowych na kukurydzę wyrażone w złotych przedstawia poniższy wykres:Wykres 7

Na poniższym wykresie kontynuacyjnym kontraktów na kukurydzę notowanych na paryskiej giełdzie dominuje tren długoterminowy wzrostowy, średnioterminowy jest wzrostowy, krótkoterminowy wzrostowy.

Wykres 8



Kukurydza CBOT, kontrakt wrześniowy- cena spadła o 0,13 proc. (218,50 USD/t- 842 zł/t).

Wykres 9



Na wykresie kontynuacyjnym kontraktów na kukurydzę notowanych na CBOT dominuje długoterminowy trend wzrostowy, średnioterminowy jest wzrostowy, krótkoterminowy wzrostowy.

Wykres 10