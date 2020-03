Kolejny wzrost ceny pszenicy na światowych rynkach

Wczoraj pszenica na światowych giełdach z impetem powróciła do wzrostów cen (po jednym dniu nieznacznej korekty).

Wczorajsze notowania pszenicy po obu stronach Atlantyku zbliżyły się do lokalnych szczytów z trzeciej dekady stycznia br. (wykresy poniżej). W przeciwieństwie do innych surowców (nierolniczych- np. ropa, metale)pszenica bardzo szybko odrobiła spadki cen wywołane strachem przed koronawirusem z Chin. Wprowadzane przez niektóre kraje ograniczenia w eksporcie żywności, czy też zapowiedzi o ich prawdopodobnym wprowadzeniu (np. Rosja rozważa zakaz eksportu pszenicy) powodują, że zboża stają się towarem bardzo pożądanym na rynku międzynarodowym, co przekłada się na wzrost ich cen. Patrząc obiektywnie (moim zdaniem) na rozwój sytuacji na świecie- nie zdziwię się jeżeli w niedalekiej przyszłości cena pszenicy przekroczy 1000 zł/t.

Pszenica na Matif w kontrakcie z dostawą w maju w podrożała o 1,5 proc. i kosztowała 197,75 euro/t (905 zł/t) i jest o 5,2 proc. droższa niż przed rokiem o tej porze. Cena kukurydzy na paryskiej giełdzie w kontrakcie czerwcowym wzrosła o 0,9 proc. i wyniosła 170,00 euro/t (778 zł/t), a przez ostatni rok obniżyła się o 0,3 proc.

Pszenica na CBoT w kontrakcie majowym podrożała o 3,3 proc. i kosztowała 213,11 USD/t. Natomiast w ujęciu r/r notowania wzrosły aż o 23,6 proc. Cena kukurydzy w kontrakcie z dostawą w maju na giełdzie w Chicago wzrosła o 0,4 proc. i wyniosła 137,20 USD/t., a przez ostatni rok obniżyła się o 7,6 proc.

Pszenica Matif, kontrakt majowy- cena wzrosła o 1,54 proc. (197,75 euro/t- 905 zł/t).

Wykres 1.



Notowania majowych kontraktów terminowych na pszenicę wyrażone w złotych przedstawia poniższy wykres:Wykres 2

Na poniższym wykresie kontynuacyjnym kontraktów na pszenicę notowanych na paryskiej giełdzie dominuje długoterminowy trend wzrostowy, średnioterminowy jest spadkowy, krótkoterminowy wzrostowy.

Wykres 3



Pszenica CBOT, kontrakt majowy- cena wzrosła o 3,29 proc. (213,11 USD/t- 900 zł/t).

Wykres 4



Na giełdzie w Chicago obecnie dominuje trend długoterminowy spadkowy, średnioterminowy jest wzrostowy, krótkoterminowy spadkowy.

Wykres 5



Kukurydza Matif, kontrakt czerwcowy- cena wzrosła o 0,89 proc. (170,00 euro/t- 778 zł/t).

Wykres 6



Notowania czerwcowych kontraktów terminowych na kukurydzę wyrażone w złotych przedstawia poniższy wykres:Wykres 7

Na poniższym wykresie kontynuacyjnym kontraktów na kukurydzę notowanych na paryskiej giełdzie dominuje tren długoterminowy wzrostowy, średnioterminowy jest spadkowy, krótkoterminowy spadkowy.

Wykres 8



Kukurydza CBOT, kontrakt majowy- cena wzrosła o 0,36 proc. (137,20 USD/t- 579 zł/t).

Wykres 9



Na wykresie kontynuacyjnym kontraktów na kukurydzę notowanych na CBOT dominuje długoterminowy trend spadkowy, średnioterminowy jest spadkowy, krótkoterminowy spadkowy.

Wykres 10