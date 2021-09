Kolejny wzrost ceny rzepaku na Matif

Wczorajsze notowania kontraktów na oleiste na światowych giełdach zakończyły się w większości wzrostem cen. Rzepak z tegorocznych zbiorów na paryskiej giełdzie osiągnął cenę 633,00 euro/t i jest najdroższy w historii notowań.

Wczoraj notowania rzepaku na Matif w kontrakcie z dostawą w listopadzie wrosły o 1,2 proc. do 633 euro/t (2924) zł/t, ) i są o 66,3 proc. wyższe niż o tej porze przed rokiem. Jest to najwyższa w historii cena kontraktu z nowych tegorocznych zbiorów. Dzisiaj po południu cena rośnie o kolejne kilka euro. W połowie sierpnia br. prognozowałem wzrost ceny rzepaku w okolice 3000 zł/t. do końca roku. Nie ukrywam, że rynek zaskoczył mnie – do prognozowanego poziomu cena zbliżyła się już po ok. 1,5 mies. . Coraz bardziej skłaniam się do prognozy wzrostu ceny do końca br./ marca przyszłego roku do okolic 3500 zł/t. Jest to poparte zarówno analizą techniczną wykresów jak i danymi fundamentalnymi- patrz poprzednie komentarze.”

Notowania kanadyjskiej canoli podniosły się o 0,2 proc. i wyniosły 885,70 CAD/t, a przez ostatni rok wzrosły o 73,3 proc. Amerykańska soja potaniała o 0,8 proc. i kosztowała 469,21 USD/t. W ujęciu r/r cena soi wzrosła o 28,2 proc.

Rzepak Matif, kontrakt listopadowy- cena wzrosła o 1,20 proc. (633,00 euro/t- 2924 zł/t).

Notowania listopadowych kontraktów terminowych na rzepak wyrażone w złotych przedstawia poniższy wykres:



Na poniższym wykresie kontynuacyjnym kontraktów na rzepak notowanych na Matif dominuje długoterminowy trend wzrostowy, średnioterminowy jest wzrostowy i krótkoterminowy wzrostowy.



Soja CBOT, kontrakt listopadowy- cena spadł o 0,82 proc. (469,21 USD/t- 1856 zł/t).



Na giełdzie w Chicago na soi dominuje trend wzrostowy- długoterminowy, średnioterminowy jest wzrostowy, krótkoterminowy wzrostowy.



Canola WCE, kontrakt listopadowy- cena wzrosła o 0,24 proc. (885,70 CAD/t- 2772 zł/t).



W Winnipeg na canoli dominuje długoterminowy trend wzrostowy, średnioterminowy wzrostowy i krótkoterminowy wzrostowy.