Kolejny z rzędu dzień mocnych wzrostów cen pszenicy na świecie

Wczorajsze notowania zbóż na światowych giełdach zakończyły dużymi wzrostami cen. Pszenica na MATIF podrożała 7,3 proc. i jest najdroższa w historii notowań.

Pszenica w kontrakcie z dostawą w marcu podrożała wczoraj na MATIF o 7,3 proc. do 422,50 euro/t (2098 zł/t), a w ujęciu r/r notowania wzrosły o 77,5 proc.- jest najdroższa w historii notowań. Cena kukurydzy na paryskiej giełdzie w kontrakcie marcowym wzrosła o 6,0 proc. i wyniosła 371,00 euro/t (1842 zł/t), a przez ostatni rok podniosła się o 67,7 proc. Było to ostatnie notowanie kontraktu kukurydzy z terminem dostawy w marcu. Kolejny najbliższy kontrakt z dostawa w czerwcu podrożał wczoraj o 2,5 proc. do 351,50 euro/t.

Pszenica na CBOT w kontrakcie marcowym podrożała o 5,7 proc. i kosztowała 523,68 USD/t. W ujęciu r/r notowania wzrosły o 117,9 proc. Obecna cena jest najwyższa w historii notowań. Cena kukurydzy w kontrakcie z dostawą w marcu na giełdzie w Chicago spadła 1,0 proc. i wyniosła 294,97 USD/t, a przez ostatni rok podniosła się o 33,3 proc.

Pszenica MATIF, kontrakt marcowy - cena wzrosła o 7,30 proc. (422,50 euro/t - 2098 zł/t).

Wykres 1.



Notowania marcowych kontraktów terminowych na pszenicę wyrażone w złotych przedstawia poniższy wykres:Wykres 2

Na poniższym wykresie kontynuacyjnym kontraktów na pszenicę notowanych na paryskiej giełdzie dominuje długoterminowy trend wzrostowy, średnioterminowy jest wzrostowy, krótkoterminowy wzrostowy.

Wykres 3



Pszenica CBOT, kontrakt marcowy- cena wzrosła o 5,73 proc. (523,68 USD/t- 2394 zł/t).

Wykres 4



Na giełdzie w Chicago obecnie dominuje trend długoterminowy wzrostowy, średnioterminowy jest wzrostowy, krótkoterminowy wzrostowy.

Wykres 5



Kukurydza MATIF, kontrakt marcowy - cena wzrosła o 6,00 proc. (371,00 euro/t - 1842 zł/t).

Wykres 6



Notowania marcowych kontraktów terminowych na kukurydzę wyrażone w złotych przedstawia poniższy wykres:Wykres 7

Na poniższym wykresie kontynuacyjnym kontraktów na kukurydzę notowanych na paryskiej giełdzie dominuje tren długoterminowy wzrostowy, średnioterminowy jest wzrostowy, krótkoterminowy wzrostowy.

Wykres 8



Kukurydza CBOT, kontrakt marcowy - cena spadła o 0,96 proc. (294,97 USD/t - 1349 zł/t).

Wykres 9



Na wykresie kontynuacyjnym kontraktów na kukurydzę notowanych na CBOT dominuje długoterminowy trend wzrostowy, średnioterminowy jest wzrostowy, krótkoterminowy wzrostowy.

Wykres 10