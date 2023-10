Ziemia ukraińska od zawsze jest łakomym kąskiem dla polityki i biznesu. Nie inaczej jest teraz. Gra idzie o duże pieniądze. Rykoszetem odbija się to na polskich rolnikach, ale ktoś „robi” tu dobre pieniądze.

Czarnoziemy na Ukrainie to najlepsze ziemie w Europie. Polska nie ma absolutnie żadnych szans na uzyskanie tak wysokich plonów jak na Ukrainie przy równie niskich kosztach

Z ukraińskim towarem będziemy musieli nauczyć się żyć. W ten czy inny sposób – ziarno zza wschodniej granicy będzie do Polski trafiać, niezależnie od tego co mówią politycy. Najbogatszym krajom zależy na surowcach znad Dniepru

Handel z Europą podoba się Ukrainie

Ukraińskie czarnoziemy są ważne dla światowej gospodarki. Ale też nie do końca prawdziwe jest stwierdzenie, że od transportu zbóż ukraińskich zależą losy żywności na całym świecie. Widzimy to już teraz – ukraińskie zboża niekoniecznie trafiają do biednych, głodujących państw afrykańskich, a duża ilość pozostaje w Europie (przynajmniej jeszcze niedawno duża część dostaw trafiała bardziej lub mniej oficjalnie do krajów europejskich, zwłaszcza przyfrontowych). Opinie wielu specjalistów branżowych oraz przedstawicieli firm są zgodne co do tego, że Ukrainie zwyczajnie spodobał się już transport swoich płodów rolnych do Europy i nasi wschodni sąsiedzi szybko nie zrezygnują z obecnego modelu handlowego. W Europie Ukraina ma pewnych i stabilnych płatników, lepiej zorganizowany i bardziej przewidywalny transport, uregulowane przepisy. A Europie zachodniej w dużej mierze zależy na ukraińskim towarze, który jest przede wszystkim tańszy. W zasadzie na płodach rolnych wytwarzanych na ziemiach ukraińskich zależało w historii już wielu państwom. Ukraińskie czarnoziemy mogły produkować dużo żywności przy jednocześnie niższych kosztach.

Ukraińskie czarnoziemy ważne dla polityki nie tylko dziś

Około 50% ziem ukraińskich to czarnoziemy. Co więcej – gleby ukraińskie należą do najżyźniejszych stanowisk na świecie. W zasadzie poza północną częścią kraju oraz regionem Lwowa Ukraina jest pokryta w większości czarnoziemami. Tymczasem w Polsce czarnoziemy stanowią zaledwie 1% gleby. W Europie do Ukrainy pod względem jakości gleby blisko jest jedynie Węgrom. Na świecie z kolei dużo czarnoziemów występuje także w Argentynie, Australii, Stanach Zjednoczonych a częściowo także w Azji. Jak więc widzimy przepaść między naszymi możliwościami produkcyjnymi a ukraińskimi jest ogromna.

Na czarnoziemach ukraińskich zależało także III Rzeszy. 8 listopada 1942 roku Adolf Hitler mówił o ataku armii niemieckiej na Stalingrad. „Ruszyliśmy tam ponieważ to ważny punkt, gdzie możemy odciąć 30 milionów ton zaopatrzenia, w tym 9 milionów ton dostaw ropy. To tam cała pszenica płynie - z tych ogromnych terenów Ukrainy, Kubania – na północ”.

W kontekście aktualnej sytuacji geopolitycznej szczególnie ważne jest zwrócenie naszej uwagi na fakt, że już wtedy Ukraina dysponowała - dzięki kapitalnej jakości gleby - ogromnym potencjałem plonotwórczym. Takie zaplecze było nieocenionym wsparciem dla każdej armii – Niemcy chcieli przejąć najbardziej żyzne tereny Ukrainy m.in. ze względów zaopatrzeniowych. Pozwalałoby im to z jednej strony na pozyskanie płodów rolnych które mogłyby zostać spożytkowane dla własnych sił, ale przede wszystkim odciąć główne zaopatrzenie Armii Czerwonej, które wiązało się z pozyskiwaniem płodów rolnych z Ukrainy. Dla ZSRR ziemie te były najcenniejsze w całym ogromnym państwie.

Z Ukrainą nie wygramy – nasze ziemie nie mają szans na taki plon bez bardzo wysokich nakładów

Polska na tle Ukrainy, jeśli chodzi o możliwości produkcyjne, wypadała bardzo blado od zawsze. Największe własności ziemskie jeszcze przed rozbiorami powstawały na ukraińskich ziemiach wchodzących w skład Rzeczypospolitej. Tam uzyskiwano także największe plony. Niestety – nie jesteśmy w stanie zbliżyć się do potencjału Ukrainy bo i nasze ziemie są dużo gorsze jakościowo. Albo inaczej – możemy nawet prześcignąć wyniki produkcyjne Ukrainy. Przy czym koszt uzyskania takich samych plonów wiązałby się z nakładem dużo wyższym niż konieczny do uzyskania tego samego wyniku w warunkach ukraińskich.

Wydaje się, że Ukraina odgrywa na zachodzie Europy zbliżoną rolę – jeśli chodzi o transport zbóż – jak Polska w XVI wieku. Polskie zboże było potrzebne Europie nie dlatego, że było lepsze od zachodniego. Było przede wszystkim tańsze. To samo dzieje się teraz. Towar ukraiński jest tańszy i dlatego chce go Europa zachodnia. A przy okazji zachodni biznesmeni widzą dobry interes w pozyskiwaniu ukraińskiego towaru. Możliwość uzyskania stosunkowo dobrych plonów przy nakładzie znacznie niższym niż we Francji, Niemczech czy Polsce i eksportowanie ich do rozwiniętych państw zachodnich to intratny biznes.

Nie chodzi o pomoc – ukraińskie zboża i ziemia to najzwyczajniej w świecie dobry biznes

Ziemia na Ukrainie jest tańsza niż w Polsce. Pomimo że jest znacznie bardziej atrakcyjna. Co prawda zakup takich gruntów nie należy do najłatwiejszych, ale dla mających „długie ręce” biznesów nie jest to raczej największy problem do obejścia.

I tak - nie ma co ukrywać, że zachodowi może zależeć na ukraińskim towarze. Nie po to, by pomagać rolnikom. Bo ile pomocy trafia do rolników a ile do bogatych holdingów, które chronią własne interesy? Tu chodzi tylko i wyłącznie (albo prawie tylko) o duże pieniądze. Politykom także nie chodzi o chronienie ukraińskiego rolnictwa i prostych ludzi, a jedynie o interesy. Czarnoziemy to doskonała lokata kapitału.

Ukraińskie zboże dla zachodu to kapitalna okazja, by w ryzach trzymać rolników w swoich państwach. Tańszy importowany towar będzie przyczyniał się do trzymania odpowiedniego poziomu cen zbóż. Bo dlaczego cena ma być wyższa skoro do kraju może wjechać towar z Ukrainy i wolumen sprzedaży będzie się zgadzał? To duże uproszczenie, ale w istocie tak właśnie wygląda sytuacja z szumną pomocą ukraińskiemu rolnictwu.