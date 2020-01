Koniec roku na światowych giełdach: pszenica i rzepak

Rzepak notowany na giełdzie w Paryżu osiągnął cenę najwyższą od kwietnia 2017 r. i zbliżył się do poziomu 400 euro/t.

W ostatnim miesiącu notowania zbóż i oleistych na światowych giełdach były dość zróżnicowane. Do łask powróciła pszenica, po obu stronach Atlantyku notując ok. 4-proc. wzrosty cen i osiągając kilkumiesięczne szczyty notowań. Zwyżka cen na giełdach w Paryżu i Chicago spowodowana była silniejszym popytem i wzrostem kwotowań pszenicy w krajach basenu Morza Czarnego. Wśród zbóż najsłabiej wypadła kukurydza notowana na CBoT - jej cena spadła drugi miesiąc z rzędu, tym razem o 3 proc.

Drugi miesiąc z rzędu bardzo dobrze wypadły notowania rzepaku na paryskiej giełdzie, który tym razem podrożał o 2,3 proc., zbliżając się do psychologicznej granicy 400 euro/t. Osiągnięta cena (398,75 euro/t) jest najwyższa od końca kwietnia 2017 r., a wyrażona w naszej walucie pokonała granicę 1700 zł/t. Wzrost notowań rzepaku w ostatnich tygodniach jest zasługą bardzo niskich zbiorów w Unii Europejskiej - najniższych od 2006 r. Z drugiej strony silnym wsparciem notowań rzepaku są rosnące ceny olei roślinnych. Olej palmowy na giełdzie w Kuala Lumpur jest obecnie najdroższy od połowy września 2017 r., a od dołka w połowie listopada 2018 r. cena podniosła się o prawie 62 proc. - w tym przez ostatnie dwa miesiące zwyżka wyniosła aż 36 proc. Z kolei olej sojowy na giełdzie w Chicago jest notowany blisko wyznaczonego przed miesiącem półtorarocznego szczytu.

W okresie 8 listopada - 9 grudnia ub.r. pszenica na paryskiej giełdzie MATIF podrożała o 3,8 proc., do 185,25 euro/t (793 zł/t), ale od początku ub.r. notowania spadły o 8,9 proc. Na początku grudnia ub.r. cena osiągnęła prawie ośmiomiesięczne maksimum (186,50 euro/t). Cena pszenicy na giełdzie w Chicago przez ostatni miesiąc podniosła się o 4,3 proc., do 195,47 USD/t (757 zł/t), a od początku ub.r. wzrost wynosi 5,7 proc. Pod koniec listopada ub.r. cena pszenicy na CBoT była najwyższa od końca czerwca ub.r. (201,17 USD/t).

10 grudnia ub.r. USDA (Amerykański Departament ds. Rolnictwa) opublikowała najnowszy miesięczny raport na temat m.in. prognoz światowego bilansu zbóż. Minimalnie zmniejszono prognozę globalnych zbiorów pszenicy - o 0,14 mln t, do 765,41 mln t, ale zbiory będą wyższe aż o 34,06 mln t (4,7 proc.) w stosunku do poprzedniego sezonu. Światowe zapasy na koniec sezonu miały wzrosnąć z 288,28 mln t do 289,50 mln t. Szacunki zbiorów zmniejszono w Argentynie - o 1 mln t, do 19,0 mln t; w Australii - o 1,1 mln t, do 16,1 mln t oraz w Kanadzie - o 0,65 mln t, do 32,35 mln t. Wzrost prognoz zbiorów dotyczy Unii Europejskiej - o 0,5 mln t, do 153,5 mln t; Rosji - o 0,5 mln t, do 74,5 mln t i Chin - o 1,59 mln t, do 133,59 mln t.

Cena kukurydzy na giełdzie w Paryżu w omawianym okresie wzrosła o 0,9 proc., do 165,00 euro/t (707 zł/t), a od początku ub.r. obniżyła się o 7,6 proc. Kukurydza na giełdzie CBoT potaniała przez ostatni miesiąc o 3,1 proc., do 143,99 USD/t (557 zł/t). Od początku ub.r. cena spadła o 2,5 proc. Na początku grudnia ub.r. kukurydza notowana na MATIF była najdroższa od połowy sierpnia ub.r. (166,00 euro/t).

USDA w ostatnim raporcie podwyższyła prognozę światowych zbiorów kukurydzy w bieżącym sezonie o 6,46 mln t, do 1108,62 mln t, ale produkcja będzie niższa o 15,87 mln t (1,4 proc.) w stosunku do poprzedniego sezonu. Globalne zapasy na koniec sezonu miały wzrosnąć o 4,60 mln t (przez ostatni miesiąc), do 300,56 mln t. Zbiory mają być niższe w Kanadzie - o 0,6 mln t i wyniosą 14,0 mln t. Wzrost produkcji wystąpi w Chinach - o 6,77 mln t, do 260,77 mln t. W USA, Argentynie i Brazylii (główni producenci i jednocześnie najwięksi światowi eksporterzy) pozostawiono prognozy produkcji bez zmian wobec poprzedniego miesiąca - odpowiednio: 347,01 mln t, 50 mln t i 101 mln t.

Przez ostatni miesiąc cena rzepaku na MATIF wzrosła o 2,3 proc. i wyniosła 398,75 euro/t. (1708 zł/t), a od początku ub.r. podniosła się o 9,4 proc. Obecne ceny rzepaku na paryskiej giełdzie są najwyższe od końca kwietnia 2017 r. Kanadyjska canola przez miesiąc podrożała o 0,5 proc., do 459,10 CAD/t (1340 zł/t), a w ub.r. spadek wynosi 2,9 proc. Notowania amerykańskiej soi na giełdzie w Chicago spadły w tym czasie o 2,4 proc., do 329,68 USD/t (1276 zł/t), natomiast od początku ub.r. cena podniosła się o 1,7 proc.

Według USDA światowe zbiory soi w sezonie 2019/20 wyniosą 337,48 mln t (wzrost o 0,92 mln t w stosunku do listopadowej prognozy) i będą niższe aż o 20,73 mln t (5,8 proc.) w porównaniu z poprzednim sezonem. Zapasy na koniec sezonu mają wzrosnąć z 95,42 mln t do 96,40 mln t. U trzech największych światowych producentów i eksporterów soi grudniowe prognozy w stosunku do listopada nie zmieniły się (USA - 96,62 mln t, Brazylia - 123 mln t i Argentyna 53 mln t).

USDA ponownie obniżyła prognozę światowych zbiorów rzepaku - o 0,50 mln t, do 68,02 mln t (o 4 mln t mniej niż przed rokiem i aż o 7 mln t mniej niż dwa lata temu). Obcięto szacunki produkcji w Kanadzie - o 0,5 mln t, do 19,0 mln t. W Unii Europejskiej produkcja wyniosła zaledwie 17,0 mln t (o 3 mln t mniej niż przed rokiem) - jest to poziom najniższy od kilkunastu lat. Warto zaznaczyć, że w opublikowanej tuż przed raportem USDA prognozie kanadyjskiego urzędu statystycznego zbiory canoli w tym kraju będą niższe o 8,3 proc. w stosunku do poprzedniego roku i wyniosą 18,649 mln t, czyli o 0,35 mln t mniej niż przewiduje prognoza USDA.