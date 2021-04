Konkret dla gospodarki po pandemii – czas na odrodzenie gospodarki żywnościowej

Równolegle do wzrostu tempa szczepień i zbliżania się do osiągnięcia odporności populacyjnej widoczne są zalążki ogólnopolskiej debaty o gospodarce po pandemii. Wszyscy powinni w niej aktywnie uczestniczyć – przedsiębiorcy, politycy, naukowcy, przedstawiciele organizacji pozarządowych.

Z danych GUS wynika, że po lutym nadwyżka w obrotach towarowych handlu zagranicznego wyniosła 2 mld euro. To efekt rosnącej aktywności polskich przedsiębiorców na rynkach zagranicznych. Przypomnijmy też, że ostatnie projekcje NBP zakładają wzrost gospodarczy w 2021 r. na poziomie 3,7 proc. Dobry punkt wyjścia do rozmów o przyszłości gospodarki, ale żeby zapewnić ich sukces konieczne są mądre decyzje. Jakie?

Pandemia zdecydowanie przyspieszyła wiele procesów, których wdrażanie rozpoczęłoby się zapewne za kilka lat: upowszechnianie pracy zdalnej, dostępność e-usług, zwrot w kierunku e-handlu czy wreszcie możliwa zmiana globalnego układu sił. Ważne w tym kontekście są pytania, które stoją dziś przed wszystkimi aktorami życia gospodarczego: jak zarządzać tymi zmianami tak, by były one efektywne? Co powinno być zarządzane centralnie, a co należy oprzeć na działaniach samorządów? Które usługi należy pozostawić w rękach sektora publicznego, a które powinny być domeną prywatnego sektora, który mimo wielu przeciwności losu związanych z pandemią nie zawiódł?

Międzynarodowi aktorzy nie czekają i w poszukiwaniu odpowiedzi na te pytania, wykorzystują obecnie zachodzące zmiany do wdrażania nowych priorytetów i polityk. Przykładem jest choćby bliska nam unijna perspektywa finansowa na lata 2021/2027 i mocno w niej osadzony Europejski Zielony Ład, który przestawia rozwój gospodarczy na nowe tory, ale także plan wsparcia gospodarki Joe Bidena oraz nowy pięcioletni plan rozwoju gospodarczego Chin. Kształtowanie się nowego ładu globalnego wymaga od nas zdefiniowania pozycji polskiej gospodarki. Wyzwania takie jak kryzys klimatyczny, rewolucja cyfrowa przestały być wyzwaniami przyszłości. To wyzwania teraźniejszości, które wymagają redefinicji naszych priorytetów m.in. poprzez zwrócenie szczególnej uwagi na strategiczny dla naszego życia, zdrowia i bezpieczeństwa sektor, jakim jest sektor rolno-spożywczy.

O bezpieczeństwie żywnościowym kraju przypomniano sobie na chwilę w pierwszym okresie lockdownu. Tymczasem gospodarka żywnościowa jako odrębny dział administracji rządowej już dawno zniknęła z ustawy o działach. Gdy wkrótce staniemy w obliczu nagminnych susz, niedoboru wody i żywności, kolejny raz usłyszmy głosy o konieczności zapewnienia bezpieczeństwa żywnościowego społeczeństwa i co z tym związane opracowania efektywnych reguł dotyczących produkcji, przetwarzania i skupu żywności, handlu wewnętrznego i zagranicznego, przetwórstwa i dystrybucji. Czy nie będzie za późno? Pandemia to dla nas cenna lekcja, z której powinniśmy pilnie wyciągnąć wnioski i wdrożyć je w życie.

Dziś polski przedsiębiorca chcąc załatwić sprawy techniczno–technologiczne zmuszony jest do maratonu po kilku jednostkach administracyjnych. Organizacje branżowe sektora rolno – spożywczego od wielu lat wnioskują o wyodrębnienie w strukturach administracji państwowej działu dotyczącego gospodarki żywnościowej i podporządkowanie go konkretnemu resortowi. Wszystko po to, by jasne reguły gry mogły zapewnić rozwój gospodarczy z jednej i bezpieczeństwo żywnościowe z drugiej strony. Najjaskrawiej potrzebę takich reguł widać było podczas pandemii i wielu logistycznych ograniczeń z nią związanych (np. skracania łańcuchów dostaw, ogłaszania kolejnych lockdownów), gdy podnoszone były w debacie wątki dotyczące zapewnienia bezpieczeństwa żywnościowego kraju. Strategicznym wyzwaniem dla państwa jest więc dziś wdrożenie takich warunków formalno-prawnych, aby sektor rolno-spożywczy mógł rozwijać się w sposób zapewniający społeczeństwu podstawowe potrzeby żywnościowe nawet w skrajnie trudnych uwarunkowaniach i kryzysowych sytuacjach.

Jeśli mamy więc wyciągnąć konkretną lekcję z pandemii, która będzie istotna zarówno dla gospodarki, jak i dla społeczeństwa, to niech to będzie odrodzenie polskiej gospodarki żywnościowej jako działu administracji rządowej i płaszczyzny współpracy rządu ze stroną społeczną.

Monika Piątkowska

Prezes Izby Zbożowo-Paszowej

Członek Komisji Rewizyjnej

Federacji Gospodarki Żywnościowej RP

Przewodnicząca Zespołu Roboczego ds. Odbudowy Suwerenności Paszowej i Ograniczenia GMO