Korekcyjny tydzień notowań zbóż na światowych giełdach

W mijającym tygodniu na światowych giełdach spadły ceny kontraktów zbożowych. Najwięcej w ujęciu tygodniowym straciła kukurydza na CBoT- aż 9,0 proc.

Na światowym rynku zbóż nadal trwa korekta spadkowa. Być może światowe rynki wyczekują publikacji najnowszego miesięcznego raportu na temat m.in. prognoz globalnej produkcji zbóż, który zostanie opublikowany 10 września (piątek) o godz. 18- tej naszego czasu. Ostatnie dane z niektórych krajowych ośrodków informowały o oczekiwaniu spadków zbiorów ( m.in. Kanada, Rosja, Ukraina).

Tymczasem w drugiej połowie trzeciej dekady sierpnia Komisja Europejska podała najświeższe prognozy zbiorów zbóż w UE. Według ostatnich prognoz Komisji Europejskiej zbiory pszenicy miękkiej (bez durum) w UE wzrosną w sezonie 2021/2022 (wobec poprzedniego sezonu) o 10,1 mln t do 128,2 mln t (przed miesiącem prognozowano 128,7 mln t). Wśród największych unijnych producentów zbiory mają wzrosnąć we Francji- o 7,5 mln t do 36,7 mln t, w Niemczech o 0,2 mln t do 22,2 mln t. W Polsce produkcja ma spaść o 1,2 mln t do 10,7 mln t.

Według prognoz Komisji Europejskiej zbiory kukurydzy w UE wzrosną w sezonie 2021/2022 (wobec poprzedniego sezonu) o 5,8 mln t do 71,3 mln t. (przed miesiącem prognozowano 73,1 mln t). Wśród największych unijnych producentów zbiory mają wzrosnąć w Rumunii- o 5,2 mln t do 16,1 mln t, we Francji spaść o 0,4 mln t do 13,2 mln t, na Węgrzech spaść o 0,8 mln t do 7,6 mln t. W Polsce zbiory mają wzrosnąć aż o 2,5 mln t do 6,8 mln t- więcej aż o 59,5 proc.! (historyczny rekord). Przed miesiącem prognozowano produkcję kukurydzy w Polsce na poziomie 6,3 mln t.

Pszenica w kontrakcie z dostawą we wrześniu potaniała w piątek na Matif o 1,9 proc. do 243,75 euro/t (1100 zł/t). W ujęciu r/r notowania wzrosły o 28,8 proc. Przez ostatni tydzień cena obniżyła się o 2,5 proc. Kolejna najbliższa seria kontraktu z dostawą w grudniu w piątek podrożała o 0,1 proc. do 244,50 euro/t (1103 zł/t), a przez tydzień cena spadła o 0,9 proc.

Cena kukurydzy na paryskiej giełdzie w kontrakcie listopadowym (obejmującym nowe zbiory) w piątek spadła o 0,2 proc. i wyniosła 217,00 euro/t (979 zł/t), a przez ostatni rok podniosła się o 30,3 proc. W ciągu tygodnia notowania spadły o 1,9 proc.

Pszenica na CBoT w kontrakcie wrześniowym w piątek podrożała o 1,5 proc. i kosztowała 262,53 USD/t. W ujęciu r/r notowania wzrosły o 31,5 proc. Przez ostatni tydzień cena obniżyła się o 0,6 proc. Cena kukurydzy w kontrakcie z dostawą we wrześniu na giełdzie w Chicago spadła o 1,6 proc. i wyniosła 199,99 USD/t, a przez ostatni rok podniosła się o 47,5 proc. Przez ostatni tydzień notowania obniżyły się o 9,0 proc.

Wykres 1.



Notowania wrześniowych kontraktów terminowych na pszenicę wyrażone w złotych przedstawia poniższy wykres:Wykres 2

Na poniższym wykresie kontynuacyjnym kontraktów na pszenicę notowanych na paryskiej giełdzie dominuje długoterminowy trend wzrostowy, średnioterminowy jest wzrostowy, krótkoterminowy wzrostowy.

Wykres 3



Pszenica CBOT, kontrakt wrześniowy- cena wzrosła o 1,49 proc. (262,53 USD/t- 998 zł/t).

Wykres 4



Na giełdzie w Chicago obecnie dominuje trend długoterminowy wzrostowy, średnioterminowy jest wzrostowy, krótkoterminowy wzrostowy.

Wykres 5



Kukurydza Matif, kontrakt listopadowy- cena spadła o 0,23 proc. (217,00 euro/t- 979 zł/t).

Wykres 6



Notowania listopadowych kontraktów terminowych na kukurydzę wyrażone w złotych przedstawia poniższy wykres:Wykres 7

Na poniższym wykresie kontynuacyjnym kontraktów na kukurydzę notowanych na paryskiej giełdzie dominuje tren długoterminowy wzrostowy, średnioterminowy jest wzrostowy, krótkoterminowy wzrostowy.

Wykres 8



Kukurydza CBOT, kontrakt wrześniowy- cena spadła o 1,60 proc. (199,99 USD/t- 760 zł/t).

Wykres 9



Na wykresie kontynuacyjnym kontraktów na kukurydzę notowanych na CBOT dominuje długoterminowy trend wzrostowy, średnioterminowy jest wzrostowy, krótkoterminowy wzrostowy.

Wykres 10