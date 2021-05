Korekcyjny tydzień notowań zbóż na światowych rynkach

W minionym tygodniu na światowych giełdach zbóż zagościła korekta spadkowa. Spadki zbiegły się z publikacją raportu USDA z prognozami zbiorów zbóż w nadchodzącym sezonie.

Opublikowany w środę po południu raport USDA wprowadził nieco zamieszania na światowych giełdach zbóż. Generalnie oczekiwania były nieco bardziej pesymistyczne (co do produkcji, spożycia, zapasów itp.), to przełożyło się na spadki cen- szczególnie dotkliwie ucierpiała amerykańska kukurydza, która przez tydzień potaniała o ponad 11 proc.

USDA podał pierwszą prognozę produkcji zbóż w nadchodzącym sezonie 2021/22. Globalne zbiory pszenicy mają wynieść rekordowe 788,98 mln t (wzrost o 12,88 mln t wobec obecnego sezonu). Zapasy końcowe w sezonie 2021/22 prognozowane są na poziomie 294,96 mln t- o 0,29 mln t wyższym niż w obecnym sezonie.

Wśród najważniejszych światowych producentów i jednocześnie eksporterów pszenicy wzrost zbiorów w nadchodzącym sezonie (wobec obecnego sezonu) oczekiwany jest w Unii Europejskiej- o 8,06 mln t do 134,0 mln t (o 6,0 proc.), w Wielkiej Brytanii- o 4,44 mln t do 14,1 mln t (o 46,0 proc.), na Ukrainie- o 3,58 mln t do 29,0 mln t (o 14,0 proc.), w Argentynie- o 2,87 mln t do 20,5 mln t (o 16,3 proc.) i w USA- o 1,26 mln t do 50,95 mln t (o 2,5 proc.).

Spadek produkcji pszenicy prognozowany jest w Australii- o 6,0 mln t do 27,0 mln t (o 18,1 proc.), w Kanadzie- o 3,18 mln t do 32,0 mln t (o 9,1 proc.), w Rosji- o 0,35 mln t do 85,0 mln t (o 0,4 proc.) i w Kazachstanie- o 0,26 mln t do 14,0 mln t (o 1,8 proc. wobec poprzedniego sezonu).

Według majowego raportu USDA światowe zbiory kukurydzy w nadchodzącym sezonie wyniosą rekordowe 1189,85 mln t (wzrost o 61,39 mln t wobec obecnego sezonu). Zapasy na koniec przyszłego sezonu mają wzrosnąć o 8,77 mln t do 292,3 mln t. W USA prognozowany jest wzrost produkcji o 20,51 mln t do 380,76 mln t (o 5,7 proc.), w Brazylii wzrost ma wynieść 16,0 mln t do 118,0 mln t (o 15,7 proc.), na Ukrainie- 2,7 mln t do 37,5 mln t (o 23,8 proc.), w Unii Europejskiej- 2,73 mln t do 66,7 mln t (o 4,3 proc.) i w Argentynie- 4,0 mln t do 51,0 mln t (o 8,5 proc.).

Pszenica w kontrakcie z dostawą we wrześniu (nowe zbiory) podrożała w piątek o 0,9 proc. do 218,00 euro/t (988 zł/t). W ujęciu r/r notowania wzrosły o 16,9 proc. Przez ostatni tydzień cena obniżyła się o 6,0 proc. Cena kukurydzy na paryskiej giełdzie w kontrakcie czerwcowym w piątek podniosła się o 0,3 proc. i wyniosła 251,00 euro/t (1137 zł/t), a przez ostatni rok podniosła się o 52,8 proc. W ciągu tygodnia notowania spadły o 4,6 proc.

Pszenica na CBoT w kontrakcie majowym w piątek podrożała o 0,1 proc. i kosztowała 267,21 USD/t. W ujęciu r/r notowania wzrosły o 42,5 proc. Przez ostatni tydzień cena obniżyła się o 6,0 proc. Cena kukurydzy w kontrakcie z dostawą w maju na giełdzie w Chicago spadła o 4,7 proc. i wyniosła 269,67 USD/t, a przez ostatni rok podniosła się o 113,9 proc. Przez ostatni tydzień notowania spadły o 11,4 proc.

Pszenica Matif, kontrakt wrześniowy- cena wzrosła o 0,93 proc. (218,00 euro/t- 988 zł/t).

Wykres 1.



Notowania wrześniowych kontraktów terminowych na pszenicę wyrażone w złotych przedstawia poniższy wykres:Wykres 2

Na poniższym wykresie kontynuacyjnym kontraktów na pszenicę notowanych na paryskiej giełdzie dominuje długoterminowy trend wzrostowy, średnioterminowy jest wzrostowy, krótkoterminowy wzrostowy.

Wykres 3



Pszenica CBOT, kontrakt majowy- cena wzrosła o 0,10 proc. (267,21 USD/t- 999 zł/t).

Wykres 4



Na giełdzie w Chicago obecnie dominuje trend długoterminowy wzrostowy, średnioterminowy jest wzrostowy, krótkoterminowy wzrostowy.

Wykres 5



Kukurydza Matif, kontrakt czerwcowy- cena wzrosła o 0,30 proc. (251,00 euro/t- 1137 zł/t).

Wykres 6



Notowania czerwcowych kontraktów terminowych na kukurydzę wyrażone w złotych przedstawia poniższy wykres:Wykres 7

Na poniższym wykresie kontynuacyjnym kontraktów na kukurydzę notowanych na paryskiej giełdzie dominuje tren długoterminowy wzrostowy, średnioterminowy jest wzrostowy, krótkoterminowy wzrostowy.

Wykres 8



Kukurydza CBOT, kontrakt majowy- cena spadła o 4,73 proc. (269,67 USD/t- 1008 zł/t).

Wykres 9



Na wykresie kontynuacyjnym kontraktów na kukurydzę notowanych na CBOT dominuje długoterminowy trend wzrostowy, średnioterminowy jest wzrostowy, krótkoterminowy wzrostowy.

Wykres 10