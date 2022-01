Korekta notowań oleistych na światowych giełdach

Wczorajsze notowania kontraktów na oleiste na światowych giełdach zakończyły się spadkiem cen. Rzepak na Matif potaniał o 1,2 proc.

Po trzech z rzędu sesjach wzrostowych w nowym roku (przypomnę, że najwięcej zyskał rzepak na Matif- 7 proc.), wczoraj na rynku oleistych wystąpiła niewielka korekta spadkowa. Jednak dzisiaj po południu cena rzepaku na paryskiej giełdzie zyskuje … ponad 30 euro/t!

Wczoraj notowania rzepaku na Matif w kontrakcie z dostawą w lutym spadły o 1,2 proc. do 796,75 euro/t (3639) zł/t ) i są o 84,3 proc. wyższe niż o tej porze przed rokiem. Amerykańska soja wczoraj potaniała o 0,5 proc. do 506,04 USD/t i jest o 1,2 proc. droższa niż o tej porze przed rokiem. Notowania kanadyjskiej canoli wczoraj wzrosły o 0,03 proc. do 1043,20 CAD/t i są wyższe o 61,9 proc. niż przed rokiem.

Rzepak Matif, kontrakt lutowy- cena spadła o 1,21 proc. (796,75 euro/t- 3639 zł/t).

Notowania lutowych kontraktów terminowych na rzepak wyrażone w złotych przedstawia poniższy wykres:



Na poniższym wykresie kontynuacyjnym kontraktów na rzepak notowanych na Matif dominuje długoterminowy trend wzrostowy, średnioterminowy jest wzrostowy i krótkoterminowy wzrostowy.



Soja CBOT, kontrakt styczniowy- cena spadła o 0,51 proc. (506,04 USD/t- 2044 zł/t).



Na giełdzie w Chicago na soi dominuje trend wzrostowy- długoterminowy, średnioterminowy jest wzrostowy, krótkoterminowy wzrostowy.



Canola WCE, kontrakt styczniowy- cena wzrosła o 0,03 proc. (1043,20 CAD/t- 3315 zł/t).



W Winnipeg na canoli dominuje długoterminowy trend wzrostowy, średnioterminowy wzrostowy i krótkoterminowy wzrostowy.