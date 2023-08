Po raz pierwszy od 14 lat szefowie państw i rządów południowoamerykańskich krajów Amazonii ponownie spotkali się na wspólnym szczycie. Priorytetem jest ochrona lasów deszczowych.

Koniec wylesiania do 2030 r.?

Las deszczowy, który jest ważnym magazynem CO2, jest zwykle niszczony w celu uzyskania żyznej ziemi. W Amazonii powinno to zakończyć się do 2030 roku.

Celem spotkania jest pogodzenie ochrony środowiska ze zrównoważonym rozwojem gospodarczym. Szczególnie kontrowersyjne jest wydobycie ropy naftowej w rejonie Amazonii iw okolicach ujścia Amazonki.

Potrzeba rozszerzenia współdziałania

Wznowienie i rozszerzenie tej współpracy nigdy nie było tak pilne jak teraz, powiedział prezydent Brazylii Luiz Inácio Lula da Silva na początku konferencji Organizacji Współpracy w Amazonii (OTCA) w związku z pogłębiającym się kryzysem klimatycznym w Belém.

Ponadto przedstawiciele Brazylii, Boliwii, Ekwadoru, Gujany, Kolumbii, Peru, Surinamu i Wenezueli na „Amazon Summit” chcieli uzgodnić wspólne stanowisko na konferencję klimatyczną ONZ COP28 pod koniec roku w Dubaju.

Należy powstrzymać wylesianie lasów deszczowych

Las deszczowy Amazonii jest uważany za magazyn CO2 i pełni ważną funkcję w międzynarodowej walce ze zmianami klimatycznymi. Przed rozpoczęciem szczytu przedstawiciele społeczności tubylczych zaapelowali o lepszą ochronę ich praw do ziemi. Na początku szczytu w Belém Lula ogłosił, że do 2030 roku całkowicie powstrzyma wylesianie w Brazylii.

Ostatnio wylesianie w brazylijskim regionie Amazonii znacznie się zmniejszyło. Według wstępnych danych wylesianie spadło w lipcu o 66 procent w porównaniu z tym samym miesiącem ubiegłego roku.

Między sierpniem 2022 a lipcem 2023 w brazylijskiej Amazonii wylesiono obszar o powierzchni 7 952 kilometrów kwadratowych. To najniższa wartość od czterech lat.