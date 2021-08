Lipcowy spadek wskaźnika cen żywności FAO

Wskaźnik cen żywności FAO (FFPI) wynosił w lipcu 2021 r. średnio 123,0 punktów, co oznacza spadek o 1,5 punktu (1,2 procent) od czerwca, ale nadal jest on o 29,1 punktu (31,0 procent) wyższy niż w tym samym okresie ubiegłego roku.

Lipcowy spadek odzwierciedlał spadki cen zbóż, nabiału i olejów roślinnych, które drugi miesiąc z rzędu z nawiązką skompensowały wzrosty notowań mięsa i cukru.

Spadek wskaźnika mimo wzrostu cen pszenicy

Wskaźnik cen zbóż FAO w lipcu wynosił średnio 125,5 punktu, co oznacza spadek o 3,8 punktu (3,0 procent) od czerwca, ale nadal był o 28,6 punktu (29,6 procent) powyżej wartości z lipca 2020 roku.

Międzynarodowe ceny kukurydzy spadły o 9,1 punktu (6,0 procent) miesiąc do miesiąca dzięki lepszym plonom niż wcześniej przewidywano w Argentynie i lepszym perspektywom produkcji w USA. Anulowane zamówienia na kukurydzę ze starej uprawy przez Chiny również zaważyły na notowaniach kukurydzy. Jednak ceny otrzymały pewne wsparcie ze względu na utrzymujące się obawy o stan upraw w Brazylii, gdzie trwał zbiór, a wysokie ceny krajowe zachęcały rolników do kierowania sprzedaży w kraju.

Ceny eksportowe jęczmienia i sorgo również spadły w lipcu, odpowiednio o 8,3 pkt. (6,4 proc.) i 8,7 pkt. (5,3 proc.), w większości odzwierciedlając słabszy popyt importowy. Z kolei notowania pszenicy wzrosły w lipcu o 2,2 punktu (1,8 procent) do najwyższego poziomu od połowy 2014 r., spowodowane to było ciągłymi obawami o warunki upraw w Ameryce Północnej, gdzie utrzymująca się susza utrudniała plony pszenicy twardej w Kanadzie i pszenicy jarej w USA. Ulewne deszcze zagroziły za to perspektywom upraw w niektórych częściach Europy, podczas gdy wczesne zbiory w Rosji były nieco niższe niż oczekiwano.

Na półkuli południowej perspektywy produkcji pozostały korzystne w Argentynie i Australii. Międzynarodowe ceny ryżu przyspieszyły swój spadek w lipcu, osiągając najniższy poziom od dwóch lat, ponieważ nowe uprawy i zmiany kursów walut spotęgowały powolne tempo sprzedaży na skutek wysokich kosztów transportu i przeszkód logistycznych.

Spadek cen wszystkich olejów z wyjątkiem palmowego

Wskaźnik cen olejów roślinnych FAO wynosił w lipcu średnio 155,4 punktu, tracąc 2,2 punktu (lub 1,4 procent) i spadając drugi miesiąc z rzędu do najniższego poziomu od pięciu miesięcy.

Spadek odzwierciedlał przede wszystkim niższe ceny oleju sojowego, rzepakowego i słonecznikowego, z nawiązką rekompensując wzrost wartości oleju palmowego. Międzynarodowe notowania oleju palmowego odbiły się umiarkowanie w lipcu, wsparte niższą niż oczekiwano produkcją u głównych producentów w związku z problemami niedoboru zagranicznej siły roboczej, przede wszystkim w Malezji.

Natomiast ceny oleju sojowego spadły w lipcu, w dużej mierze pod presją niższego zezwolenia na mieszanie biodiesla w Argentynie. W międzyczasie spadły również międzynarodowe ceny oleju rzepakowego i słonecznikowego, odzwierciedlając odpowiednio słaby globalny popyt importowy i prognozowane rekordowe dostawy w sezonie 2021/2022.

Spadły ceny wszystkich notowanych we wskaźniku produktów mlecznych

Wskaźnik cen produktów mlecznych FAO wynosił w lipcu średnio 116,5 punktu, zmniejszając się o 3,4 punktu (2,8 procent) od czerwca, spadając drugi miesiąc z rzędu, po 12 miesiącach ciągłych wzrostów. Jednak wskaźnik pozostał o 14,7 punktów (14,5 proc.) powyżej analogicznego miesiąca ubiegłego roku.

W lipcu międzynarodowe notowania wszystkich produktów mleczarskich reprezentowanych we wskaźniku spadły, przy czym odtłuszczone mleko w proszku odnotowało największy spadek, a następnie było masło, pełne mleko w proszku i sery, przede wszystkim odzwierciedlając zmniejszony popyt importowy na dostawy spot.

Mniejsza aktywność rynkowa na półkuli północnej ze względu na trwające wakacje, w połączeniu z oczekiwaniami na rosnącą dostępność eksportu w nadchodzącym okresie, zwłaszcza z Oceanii, również zaważyła na międzynarodowych notowaniach cen produktów mleczarskich.

Niewielki wzrost wskaźnika cen mięsa

Wskaźnik cen mięsa FAO wynosił w lipcu średnio 110,3 punktu i nieznacznie wzrósł od czerwca, co plasuje wskaźnik o 9,6 procent powyżej analogicznego miesiąca ubiegłego roku.

W lipcu notowania mięsa drobiowego wzrosły najbardziej, czemu sprzyjał zwiększony import z Azji Wschodniej w związku z ograniczonym wzrostem produkcji w niektórych regionach, podczas gdy ceny mięsa owczego wzrosły w wyniku dużych zakupów importowych i sezonowo spadających dostaw z Oceanii.

Wzrosły również ceny mięsa wołowego, odzwierciedlając sytuację światowych rynków spowodowaną mniejszymi dostawami z głównych regionów produkcyjnych oraz utrzymującym się wysokim importem, zwłaszcza chińskim. I odwrotnie, ceny mięsa wieprzowego spadły po zmniejszeniu się importu z Chin, pomimo ograniczonych dostaw z Niemiec, w związku z rozprzestrzeniającym się ASF

Ceny cukru wzrosły w związku z sytuacją w Brazylii

Wskaźnik cen cukru FAO wynosił w lipcu średnio 109,6 punktu, co oznacza wzrost o 1,8 punktu (1,7 procent) od czerwca, co czyli czwarty z rzędu miesięczny wzrost i najwyższy poziom od marca 2017 r.

Wzrost międzynarodowych notowań cen cukru był przede wszystkim związany z niepewnością dotyczącą wpływ ostatnich przymrozków na zbiory w Brazylii, na które już negatywnie wpłynęły przedłużające się suche warunki pogodowe. Wyższe ceny ropy naftowej, skłaniają producentów w Brazylii do przestawiania większej ilości trzciny cukrowej na produkcję etanolu, dodatkowo wspierały notowania światowych cen cukru.

Większym miesięcznym wzrostom cen zapobiegły jednak dobre perspektywy produkcji w Indiach oraz osłabienie reala brazylijskiego w stosunku do dolara amerykańskiego.