Listopadowy wskaźnik cen żywności FAO najwyższy od lipca 2014 r.

Wskaźnik cen żywności FAO jest indeksem cen pięciu najważniejszych grup towarowych na rynkach międzynarodowych: zbóż, mięsa, wyrobów mlecznych, olejów roślinnych i cukru.

Wskaźnik cen żywności FAO wyniósł w listopadzie średnio 105,0 punktów 2020 r., co oznacza wzrost o 4,0 punktu (3,9 procent) w porównaniu z październikiem i 6,4 punktu (6,5 procent) więcej niż rok temu. Listopadowy wzrost był nie tylko największym wzrostem miesięcznym od lipca 2012 r., Ale także spowodował, że indeks osiągnął najwyższy poziom od grudnia 2014 r. Wszystkie wskaźniki FFPI odnotowały w listopadzie wzrosty, najbardziej wskaźnik olejów roślinnych, a za nim cukier, zboża, nabiał i mięso.

Wskaźnik cen zbóż FAO wynosił średnio w listopadzie 114,4 punktu, co oznacza wzrost o 2,7 punktu (2,5 procent) w porównaniu z październikiem i aż o 19,0 punktów (19,9 procent) więcej niż w listopadzie 2019 roku. Ostatni wzrost oznaczał piąty z rzędu miesięczny wzrost wartości wskaźnika. Ceny eksportowe pszenicy nadal rosły w listopadzie, głównie z powodu zaostrzających się perspektyw dostaw eksportowych i ograniczonych perspektyw zbiorów w Argentynie. Ceny kukurydzy również rosły wspierane przez dalsze duże zakupy kukurydzy przez Chiny, w obliczu dalszych cięć tegorocznych szacunków produkcji w USA i na Ukrainie, które są głównymi eksporterami. Wśród innych zbóż paszowych, silny popyt spowodował dalszy wzrost cen jęczmienia paszowego i sorgo. Z kolei międzynarodowe ceny ryżu utrzymywały się na stałym poziomie w listopadzie, ponieważ wsparcie zapewniane przez ograniczoną dostępność i wahania kursów walut u wybranych eksporterów z Azji Południowo-Wschodniej zostało zrównoważone ograniczonym popytem i presją na zbiory w pozostałych najważniejszych krajach eksportujących.

Wskaźnik cen oleju roślinnego FAO wynosił w listopadzie średnio 121,9 punktu, zyskując 15,4 punktu (lub 14,5 procent) miesiąc do miesiąca i osiągając najwyższy poziom od marca 2014 r. Wzrost odzwierciedla głównie skoki cen oleju palmowego w połączeniu z dalszym wzrostem wartości oleju sojowego, rzepakowego i słonecznikowego. Międzynarodowe notowania cen oleju palmowego rosły szósty miesiąc z rzędu, czemu sprzyjały gwałtowne spadki światowych zapasów i mniejsza niż zwykle produkcja w głównych krajach produkujących, która zbiegła się też z silnym globalnym popytem importowym. Jeśli chodzi o olej sojowy, ceny umocniły się przy ograniczonej dostępności eksportowej z Ameryki Południowej i rosnącym popycie importowym, zwłaszcza z Indii. Podobnie, wartości oleju rzepakowego i słonecznikowego uległy dalszemu wzmocnieniu przy ograniczonych dostawach. W międzyczasie umacniające się ceny ropy naftowej wsparły dodatkowo ceny olejów roślinnych.

Wskaźnik cen wyrobów mlecznych FAO wynosił w listopadzie średnio 105,3 punktu, co oznacza wzrost o 0,9 punktu (0,9 procent) w ujęciu miesięcznym, kontynuując trend wzrostowy zarejestrowany w ostatnich miesiącach i bliski 18-miesięcznego rekordu. Ostatni wzrost był w dużej mierze spowodowany stabilniejszymi cenami masła i sera, odzwierciedlającymi stały wzrost światowego popytu importowego oraz wzrost sprzedaży detalicznej w Europie, który zbiegł się z sezonowym spadkiem produkcji mleka w regionie. Natomiast po sześciu miesiącach kolejnych wzrostów ceny odtłuszczonego mleka w proszku spadły z powodu wolniejszego tempa zakupów z Azji, zwłaszcza Chin, w połączeniu ze zwiększoną dostępnością eksportową, w tym nadwyżkami w Indiach. Pomimo wzrostu popytu na dostawy spotowe na Bliski Wschód i do Afryki Północnej, zwłaszcza z Algierii, mniejsze zakupy Chin zaważyły ​​na notowaniach cen pełnego mleka w proszku.

Wskaźnik cen mięsa FAO wynosił w listopadzie średnio 91,9 punktu, co oznacza wzrost o 0,8 punktu (0,9 procent) miesiąc do miesiąca, czyli pierwszy wzrost od stycznia, ale nadal o 14,6 punktu (13,7 procent) poniżej jego wartości w analogicznym poprzednim miesiącu rok. Międzynarodowe ceny mięsa wołowego wzrosły, po czterech miesiącach kolejnych spadków, ze względu na silny popyt chiński i napięte dostawy z Oceanii. Ceny wieprzowiny nieznacznie wzrosły, czemu sprzyjało szybkie tempo zakupów dokonywanych przez Chiny w związku z niską dostępnością zwierząt gotowych do uboju w Brazylii. Niemcy i Polska nadal nie mogą eksportować na rynki azjatyckie z powodu afrykańskiego pomoru świń. Wzrosły również ceny mięsa baraniego, głównie ze względu na silny popyt importowy z Chin i niskie dostawy z Oceanii. Z kolei notowania mięsa drobiowego spadły, odzwierciedlając zwiększone dostawy wiodących producentów przy słabszym międzynarodowym popycie importowym.

Wskaźnik cen cukru FAO wynosił w listopadzie średnio 87,5 punktu, co oznacza wzrost o 2,8 punktu (3,3 procent) w porównaniu z październikiem i stanowi drugi z rzędu miesięczny wzrost. Wzrost międzynarodowych notowań cukru w ​​listopadzie spowodowany był głównie przez nowe dane potwierdzające wcześniejsze oczekiwania dotyczące globalnego niedoboru produkcji w sezonie 2020/2021. Oczekiwania te wynikają ze słabszych perspektyw plonów w UE, Tajlandii i Rosji, gdyż niekorzystne warunki pogodowe negatywnie wpłynęły na plony. Ceny cukru uzyskały również dalsze wsparcie w następstwie upraw trzciny cukrowej zniszczonych przez huragan w Nikaragui, Hondurasie i Gwatemali.