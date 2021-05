Mieszane notowania oleistych na światowych giełdach

Ubiegłotygodniowe notowania oleistych na światowych giełdach odbywały się w warunkach podwyższonej zmienności cen ostatecznie w ujęciu tygodniowym ceny zmieniły się nieznacznie.

Po dłuższej przerwie (względy zdrowotne) powracam do komentowania notowań oleistych. No niestety w tym czasie a rynkach oleistych zawitała korekta- wg mnie to tylko korekta.

Notowania rzepaku w kontrakcie z dostawą w sierpniu (nowe zbiory) spadły w piątek o 0,1 proc. do 519,75 euro/t (2331) zł/t, ) i były o 40,6 proc. wyższe niż o tej porze przed rokiem. Przez ostatni tydzień rzepak z nowych zbiorów stracił 1,0 proc.

Notowania kanadyjskiej canoli w piątek wzrosły o 0,4 proc. i wyniosły 890,00 CAD/t, a przez ostatni rok wzrosły o 92,0 proc. W ujęciu tygodniowym canola podrożała o 0,8 proc. Amerykańska soja potaniała w piątek o 0,4 proc. i kosztowała 562,35 USD/t. W ujęciu r/r cena soi wzrosła o 82,0 proc., natomiast przez ostatni tydzień podniosła się o 0,3 proc.

Rzepak Matif, kontrakt sierpniowy- cena spadła o 0,10 proc. (519,75 euro/t- 2331 zł/t).

Notowania sierpniowych kontraktów terminowych na rzepak wyrażone w złotych przedstawia poniższy wykres:



Na poniższym wykresie kontynuacyjnym kontraktów na rzepak notowanych na Matif dominuje długoterminowy trend wzrostowy, średnioterminowy jest wzrostowy i krótkoterminowy wzrostowy.



Soja CBOT, kontrakt majowy- cena spadła o 0,42 proc. (562,35 USD/t- 2068 zł/t).



Na giełdzie w Chicago na soi dominuje trend wzrostowy- długoterminowy, średnioterminowy jest wzrostowy, krótkoterminowy wzrostowy.



Canola WCE, kontrakt majowy- cena wzrosła o 0,37 proc. (890,00 CAD/t- 2708 zł/t).



W Winnipeg na canoli dominuje długoterminowy trend wzrostowy, średnioterminowy wzrostowy i krótkoterminowy wzrostowy.