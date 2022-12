Mijający rok notowań zbóż na światowych giełdach zakończył się w mieszanych nastrojach. W ujęciu tygodniowym podrożały boża na CBOT i potaniały na Matif.

Bardzo burzliwy rok notowań zbóż na światowych giełdach ostatecznie zakończył się – licząc rok do roku- wzrostem cen. Wzrosty były zróżnicowane. Niewątpliwie wygraną jest kukurydza notowana na paryskiej giełdzie, która przez rok podrożała o ¼. Z kolei najmniej zyskała pszenica na giełdzie w Chicago- zaledwie 2,8 proc.

Jednak- jak nie patrząc- to nie był zbyt udany rok dla posiadaczy zbóż. Szalejąca inflacja, wzrastające ceny nawozów, paliw itp. itp. znacznie obniżyły rentowność produkcji, a z drugiej strony podniosły koszty utrzymania. Początek roku, a właściwie atak Rosji na Ukrainę (od 24 luty br. bardzo silne wzrosty ceny zbóż sięgające kilkudziesięciu proc. nawet zaledwie kilka dni) nie zapowiadał tak fatalnego drugiego półrocza na światowym rynku zbóż. Właściwie drugie półrocze notowań zbóż to była „porażka” – co widać na poniższych wykresach.

Pszenica w kontrakcie z dostawą w marcu w piątek na Matif podrożała o 0,4 proc. i kosztowała 309,25 euro/t (1450 zł/t), a w ujęciu r/r notowania wzrosły o 11,0 proc. Przez ostatni tydzień cena pszenicy obniżyła się o 0,8 proc.

Cena kukurydzy na paryskiej giełdzie w kontrakcie marcowym w piątek spadła o 0,2 proc. i wyniosła 295,50 euro/t (1386 zł/t), a przez ostatni rok podniosła się o 24,7 proc. W ciągu tygodnia notowania spadły o 0,2 proc.

Pszenica na CBoT w kontrakcie marcowym w piątek podrożała o 2,3 proc. i kosztowała 291,01 USD/t. W ujęciu r/r notowania wzrosły o 2,8 proc. Przez ostatni tydzień cena podniosła się o 2,1 proc. Cena kukurydzy w kontrakcie z dostawą w marcu na giełdzie w Chicago spadła o 0,1 proc. i wyniosła 267,12 USD/t, a przez ostatni rok podniosła się o 14,4 proc. Przez ostatni tydzień notowania wzrosły o 1,8 proc.

Pszenica Matif, kontrakt marcowy- cena wzrosła w piątek o 0,4 proc. (309,25 euro/t- 1450 zł/t).

Wykres 1.



Notowania marcowych kontraktów terminowych na pszenicę wyrażone w złotych przedstawia poniższy wykres:Wykres 2

Na poniższym wykresie kontynuacyjnym kontraktów na pszenicę notowanych na paryskiej giełdzie dominuje długoterminowy trend wzrostowy, średnioterminowy jest spadkowy, krótkoterminowy spadowy.

Wykres 3



Pszenica CBOT, kontrakt marcowy- cena wzrosła o 2,33 proc. (291,01 USD/t- 1281 zł/t).

Wykres 4



Na giełdzie w Chicago obecnie dominuje trend długoterminowy wzrostowy, średnioterminowy jest spadkowy, krótkoterminowy spadkowy.

Wykres 5



Kukurydza Matif, kontrakt marcowy- cena w piątek spadła o 0,17 proc. (295,50 euro/t- 1386 zł/t).

Wykres 6



Notowania marcowych kontraktów terminowych na kukurydzę wyrażone w złotych przedstawia poniższy wykres:Wykres 7

Na poniższym wykresie kontynuacyjnym kontraktów na kukurydzę notowanych na paryskiej giełdzie dominuje tren długoterminowy wzrostowy, średnioterminowy jest spadkowy, krótkoterminowy spadkowy.

Wykres 8



Kukurydza CBOT, kontrakt marcowy- cena spadła o 0,15 proc. (267,12 USD/t- 1176 zł/t).

Wykres 9



Na wykresie kontynuacyjnym kontraktów na kukurydzę notowanych na CBOT dominuje długoterminowy trend wzrostowy, średnioterminowy jest wzrostowy, krótkoterminowy wzrostowy.

Wykres 10