W minionym tygodniu nieznacznie podrożały kontrakty terminowe na zboża na Matif i potaniały na CBOT. Pszenica na paryskiej giełdzie zyskała 0,5 proc.

Początek minionego tygodnia na światowych giełdach zbóż przyniósł kontynuację powolnych spadków cen i w niektórych przypadkach wyznaczaniem lokalnych dołków notowań. Wznowienie eksportu zbóż z ukraińskich portów przy ich jednoczesnej przewadze konkurencyjnej nie zachęcało inwestorów do kupna kontraktów zbożowych.

Ceny pszenicy w trendzie bocznym

Jednak niskie poziomy notowań zbóż (wykresy poniżej) nie zachęcały też zbytnio do wyprzedaży, co w drugiej połowie tygodnia przełożyło się na wzrosty cen. Wydaje się, że obecnie potencjał spadkowy wygasa- głównie na rynku pszenicy (w zasadzie już od kilku tygodni ceny pszenicy poruszają się w trendzie bocznym). Ale do póki nie wystąpi jakiś istotny impuls prowzrostowy, większych wzrostów cen nie należy się jeszcze spodziewać.

Zboża na Matif przez tydzień nieznacznie podrożały

Pszenica w kontrakcie z dostawą w grudniu w piątek na Matif podrożała o 0,5 proc. i kosztowała 233,50 euro/t (1041 zł/t), a w ujęciu r/r notowania spadły o 31,6 proc. Przez ostatni tydzień cena pszenicy podniosła się o 0,5 proc.

Cena kukurydzy na paryskiej giełdzie w kontrakcie listopadowym w piątek wzrosła o 0,1 proc. i wyniosła 202,25 euro/t (901 zł/t), a przez ostatni rok obniżyła się o 39,8 proc. W ciągu tygodnia notowania wzrosły o 0,2 proc.

Pszenica na CBoT w kontrakcie grudniowym w piątek podrożała o 1,2 proc. i kosztowa 210,35 USD/t. W ujęciu r/r notowania spadły o 31,9 proc. Przez ostatni tydzień cena obniżyła się o 0,5 proc. Cena kukurydzy w kontrakcie z dostawą w grudniu na giełdzie w Chicago wzrosła o 1,5 proc. i wyniosła 187,89 USD/t, a przez ostatni rok obniżyła się o 29,7 proc. Przez ostatni tydzień notowania spadły o 0,7 proc.

Pszenica Matif, kontrakt grudniowy- cena wzrosła o 0,54 proc. (233,50 euro/t- 1041 zł/t).

Wykres 1.



Notowania grudniowych kontraktów terminowych na pszenicę wyrażone w złotych przedstawia poniższy wykres:Wykres 2

Na poniższym wykresie kontynuacyjnym kontraktów na pszenicę notowanych na paryskiej giełdzie dominuje długoterminowy trend spadkowy, średnioterminowy jest spadkowy, krótkoterminowy spadkowy.

Wykres 3



Pszenica CBOT, kontrakt grudniowy- cena wzrosła o 1,24 proc. (210,35 USD/t- 880 zł/t).

Wykres 4



Na giełdzie w Chicago obecnie dominuje trend długoterminowy spadkowy, średnioterminowy jest spadkowy, krótkoterminowy spadkowy.

Wykres 5



Kukurydza Matif, kontrakt listopadowy- cena wzrosła o 0,12 proc. (202,25 euro/t- 901 zł/t).

Wykres 6



Notowania listopadowych kontraktów terminowych na kukurydzę wyrażone w złotych przedstawia poniższy wykres:Wykres 7

Na poniższym wykresie kontynuacyjnym kontraktów na kukurydzę notowanych na paryskiej giełdzie dominuje tren długoterminowy spadkowy, średnioterminowy jest spadkowy, krótkoterminowy spadkowy.

Wykres 8



Kukurydza CBOT, kontrakt grudniowy- cena wzrosła o 1,54 proc. (187,89 USD/t- 786 zł/t).

Wykres 9



Na wykresie kontynuacyjnym kontraktów na kukurydzę notowanych na CBOT dominuje długoterminowy trend wzrostowy, średnioterminowy jest spadkowy, krótkoterminowy spadkowy.

Wykres 10