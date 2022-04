W minionym tygodniu na światowych giełdach kontrakty terminowe na zboża zachowywały się dwuznacznie. Pszenica przez tydzień zyskała na Matif- 1,5 proc.

Po dwóch wcześniejszych tygodniach wzrostów cen zbóż na światowych giełdach w ostatnim tygodniu notowania przebiegały w mieszanych nastrojach. Pszenica w kontrakcie z dostawą w maju w piątek podrożała na Matif o 0,3 proc. do 407,00 euro/t (1887 zł/t), a w ujęciu r/r notowania wzrosły o 70,6 proc. Natomiast przez ostatni tydzień cena pszenicy podniosła się o 1,5 proc. Cena kukurydzy na paryskiej giełdzie w kontrakcie czerwcowym w piątek spadła o 0,1 proc. i wyniosła 330,75 euro/t (1533 zł/t), a przez ostatni rok podniosła się o 41,5 proc. W ciągu tygodnia notowania spadły o 0,6 proc.

Pszenica na CBoT w kontrakcie majowym w piątek potaniała o 0,2 proc. i kosztowała 391,50 USD/t. W ujęciu r/r notowania wzrosły o 50,0 proc. Przez ostatni tydzień cena obniżyła się o 2,8 proc. Cena kukurydzy w kontrakcie z dostawą w marcu na giełdzie w Chicago spadła 0,8 proc. i wyniosła 312,19 USD/t, a przez ostatni rok podniosła się o 21,9 proc. Przez ostatni tydzień notowania podniosły się o 0,3 proc.

Międzynarodowa Rada Zbożowa (IGC) opublikowała w czwartek pierwszą prognozę światowej produkcji zbóż w nadchodzącym sezonie 2022/23. Pomimo oczekiwanego ogromnego spadku produkcji kukurydzy (o 56 proc. r/r) i pszenicy (o 41 proc. r/r) w Ukrainie globalne prognozy zbiorów i zapasów nie wyglądają tragicznie (ale należy pamiętać, że jest to pierwsza prognoza- do żniw daleko).

Światowe zbiory pszenicy w nadchodzącym sezonie prognozowane są w wysokości 780 mln t wobec 781 mln w obecnym sezonie. Zapasy końcowe mają spaść o 5 mln t do 277 mln t. Wśród największych producentów i jednocześnie eksporterów prognozowany jest wzrost produkcji pszenicy w Kanadzie- o 9,9 mln t do 31,6 mln t, w Rosji- o 7,5 mln t do 82,5 mln t, w USA- o 5,1 mln t do 49,9 mln t i w Kazachstanie- o 1,7 mln t do 13,5 mln t. Spadek zbiorów oczekiwany jest w Ukrainie- o 13,6 mln t do 19,4 mln t, w Australii- o 8,5 mln t do 27,8 mln t, w UE- o 2,6 mln t do 135,5 mln t i w Argentynie- o 0,9 mln t do 21,2 mln t.

Globalne zbiory kukurydzy w nadchodzącym sezonie prognozowane są w wysokości 1197 mln t wobec 1210 mln w obecnym sezonie. Zapasy końcowe mają spaść o 21 mln t do 265 mln t. Wśród ważniejszych producentów prognozowany jest wzrost produkcji kukurydzy w Brazylii- o 27,6 mln t do 114,6 mln t i w UE- o 0,7 mln t do 71 mln t. Spadek zbiorów oczekiwany jest w Ukrainie- o 23,3 mln t do 18,6 mln t, w USA- o 7,3 mln t do 376,6 mln t i w Argentynie- o 3,5 mln t do 57 mln t.

Pszenica Matif, kontrakt majowy- cena wzrosła o 0,31 proc. (407,00 euro/t- 1887 zł/t).

Notowania majowych kontraktów terminowych na pszenicę wyrażone w złotych przedstawia poniższy wykres:

Na poniższym wykresie kontynuacyjnym kontraktów na pszenicę notowanych na paryskiej giełdzie dominuje długoterminowy trend wzrostowy, średnioterminowy jest wzrostowy, krótkoterminowy wzrostowy.

Pszenica CBOT, kontrakt majowy- cena spadła o 0,23 proc. (391,50 USD/t- 1681 zł/t).

Na giełdzie w Chicago obecnie dominuje trend długoterminowy wzrostowy, średnioterminowy jest wzrostowy, krótkoterminowy wzrostowy.

Kukurydza Matif, kontrakt czerwcowy- cena w piątek spadła o 0,08 proc. (330,,75 euro/t- 1533 zł/t).

Notowania czerwcowych kontraktów terminowych na kukurydzę wyrażone w złotych przedstawia poniższy wykres:

Na poniższym wykresie kontynuacyjnym kontraktów na kukurydzę notowanych na paryskiej giełdzie dominuje tren długoterminowy wzrostowy, średnioterminowy jest wzrostowy, krótkoterminowy wzrostowy.

Kukurydza CBOT, kontrakt majowy- cena spadła o 0,78 proc. (312,19 USD/t- 312,19 zł/t).

Na wykresie kontynuacyjnym kontraktów na kukurydzę notowanych na CBOT dominuje długoterminowy trend wzrostowy, średnioterminowy jest wzrostowy, krótkoterminowy wzrostowy.

