Mniejsza zmienność notowań zbóż na światowych giełdach

W minionym tygodniu na światowych giełdach zbóż wystąpiło „pewne uspokojenie” notowań. W ujęciu tygodniowym większość zbóż zanotowała niewielkie zmiany cen. Wyjątkiem była pszenica na CBoT, która potaniała 19,1 proc. (ale tydzień wcześniej podrożała aż o 59,9 proc.).

Dzieje się na światowych rynkach zbóż. Ogromne wzrosty cen (w ub. tygodniu o prawie 60 proc. na giełdzie w Chicago). W minionym spadek – duży, ale stosunkowo mały w stosunku do ostatnich wzrostów. Zapraszam do lektury najnowszego wydania kwietniowego miesięcznika „Farmer”, w nim przedstawię głębszą analizę sytuacji i prognoz na najbliższy sezon. To co będzie zawarte w mojej analizie (nie ukrywam) może niektórych czytelników zaszokować.

Pszenica w kontrakcie z dostawą w maju w piątek podrożała na Matif o 3,2 proc. do 370,75 euro/t (1777 zł/t), a w ujęciu r/r notowania wzrosły o 66,1 proc. Natomiast przez ostatni tydzień cena pszenicy obniżyła się aż o 0,3 proc. Cena kukurydzy na paryskiej giełdzie w kontrakcie czerwcowym w piątek wzrosła o 1,4 proc. i wyniosła 349,00 euro/t (1673 zł/t), a przez ostatni rok podniosła się o 61,9 proc. W ciągu tygodnia notowania wzrosły o 1,7 proc.

Pszenica na CBoT w kontrakcie marcowym w piątek podrożała o 1,5 proc. i kosztowała 400,50 USD/t. W ujęciu r/r notowania wzrosły o 73,1 proc. Przez ostatni tydzień cena obniżyła się o 19,1 proc. Cena kukurydzy w kontrakcie z dostawą w marcu na giełdzie w Chicago wzrosła 0,9 proc. i wyniosła 300,97 USD/t, a przez ostatni rok podniosła się o 37,7 proc. Przez ostatni tydzień notowania podniosły się o 1,1 proc.

W środę późnym popołudniem Amerykański Departament ds. Rolnictwa (USDA) opublikował najnowszy miesięczny raport na temat m. in światowego bilansu zbóż. Globalne zbiory pszenicy w sezonie 2021/22 mają wynieść 778,52 mln t (spadek o 0,08 mln t w stosunku do prognozy sprzed miesiąca i wzrost o 2,52 mln t wobec sezonu 2020/21). Zapasy końcowe w obecnym sezonie prognozowane są na poziomie 290,27 mln t- o 8,76 mln t niższym niż szacowane na koniec poprzedniego sezonu (przed miesiącem prognozowano o 278,21 mln t).

Wśród najważniejszych światowych producentów i jednocześnie eksporterów pszenicy wzrost zbiorów (wobec poprzedniego sezonu) oczekiwany jest w Unii Europejskiej- o 12,07 mln t do 139,00 mln t, na Ukrainie- o 7,58 mln t do 33,0 mln t, w Argentynie- o 2,86 mln t do 20,5 mln t i w Australii- o 3,0 mln t do rekordowych 36,3 mln t.

Spadek produkcji pszenicy prognozowany jest w Kanadzie- o 13,53 mln t do 21,65 mln t, w Kazachstanie- o 2,26 mln t do 12,0 mln t, w USA- o 4,96 mln t do 44,79 mln t i w Rosji- o 10,19 mln t do 75,16 mln t.

W lutym Komisja Europejska (KE) podała najnowsze prognozy zbiorów zbóż w Unii Europejskiej (UE). Według prognoz KE zbiory pszenicy miękkiej (bez durum) w UE wzrosną w sezonie 2021/2022 (wobec poprzedniego sezonu) o 11,55 mln t do 130,82 mln t (przed miesiącem prognozowano 131,64 mln t). Wśród największych unijnych producentów zbiory mają wzrosnąć we Francji- o 6,07 mln t do 35,24 mln t, w Niemczech spaść o 0,74 mln t do 21,25 mln t. W Polsce produkcja ma spaść o 0,55 mln t do 12,12 mln t.

Według marcowego raportu USDA światowe zbiory kukurydzy w obecnym sezonie wyniosą 1206,14 mln t (wzrost o 82,87 mln t wobec poprzedniego sezonu). Zapasy na koniec obecnego sezonu mają wzrosnąć o 9 mln t do 300,97 mln t (302,22 mln t prognozowano przed miesiącem). W USA prognozowany jest wzrost produkcji o 25,50 mln t do 383,94 mln t, w Brazylii wzrost ma wynieść 28 mln t do 115,0 mln t, na Ukrainie- 11,7 mln t do 42,0 mln t, w Unii Europejskiej- 2,7 mln t do 69,8 mln t i w Argentynie- 1,5 mln t do 53,0 mln t.

Według ostatnich prognoz Komisji Europejskiej zbiory kukurydzy w UE wzrosną w sezonie 2021/2022 (wobec poprzedniego sezonu) o 4,52 mln t do 72,8 mln t. Wśród największych unijnych producentów zbiory mają wzrosnąć we Francji o 1,76 mln t do 15,34 mln t w Rumunii- o 4,24 mln t do 15,19 mln t. W Polsce zbiory mają wzrosnąć o 0,64 mln t do 7,46 mln t.



Pszenica Matif, kontrakt majowy- cena wzrosła o 3,17 proc. (370,75 euro/t- 1777 zł/t).

Wykres 1.



Notowania majowych kontraktów terminowych na pszenicę wyrażone w złotych przedstawia poniższy wykres:Wykres 2

Na poniższym wykresie kontynuacyjnym kontraktów na pszenicę notowanych na paryskiej giełdzie dominuje długoterminowy trend wzrostowy, średnioterminowy jest wzrostowy, krótkoterminowy wzrostowy.

Wykres 3



Pszenica CBOT, kontrakt marcowy- cena wzrosła o 1,51 proc. (400,50 USD/t- 1750 zł/t).

Wykres 4



Na giełdzie w Chicago obecnie dominuje trend długoterminowy wzrostowy, średnioterminowy jest wzrostowy, krótkoterminowy wzrostowy.

Wykres 5



Kukurydza Matif, kontrakt czerwcowy- cena w piątek wzrosła o 1,38 proc. (349,00 euro/t- 1673 zł/t).

Wykres 6



Notowania czerwcowych kontraktów terminowych na kukurydzę wyrażone w złotych przedstawia poniższy wykres:Wykres 7

Na poniższym wykresie kontynuacyjnym kontraktów na kukurydzę notowanych na paryskiej giełdzie dominuje tren długoterminowy wzrostowy, średnioterminowy jest wzrostowy, krótkoterminowy wzrostowy.

Wykres 8



Kukurydza CBOT, kontrakt marcowy- cena wzrosła o 0,89 proc. (300,97 USD/t- 1315 zł/t).

Wykres 9



Na wykresie kontynuacyjnym kontraktów na kukurydzę notowanych na CBOT dominuje długoterminowy trend wzrostowy, średnioterminowy jest wzrostowy, krótkoterminowy wzrostowy.

Wykres 10