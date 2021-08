Mocne wzrosty cen oleistych na światowych giełdach

Wczorajsze notowania kontraktów na oleiste na światowych giełdach zakończyły się wzrostem cen. Rzepak na Matif zyskał 1,7 proc.

Wczoraj drugi dzień z rzędu drożały kontrakty na oleiste na światowych giełdach. Pomimo, że to rzepak na paryskiej giełdzie podrożał najmniej to jako jedyny zbliżył się do niedawnego lokalnego szczytu notowań.

Notowania rzepaku na Matif w kontrakcie z dostawą w listopadzie wzrosły wczoraj o 1,8 proc. do 571,75 euro/t (2621) zł/t, ) i są o 50,0 proc. wyższe niż o tej porze przed rokiem. Notowania kanadyjskiej canoli podniosły się o 2,5 proc. i wyniosły 898,30 CAD/t, a przez ostatni rok wzrosły o 86,0 proc. Amerykańska soja podrożała o 3,3 proc. i kosztowała 491,26 USD/t. W ujęciu r/r cena soi wzrosła o 48,6 proc.

Rzepak Matif, kontrakt listopadowy- cena wzrosła o 1,83 proc. (571,75 euro/t- 2621 zł/t).

Notowania listopadowych kontraktów terminowych na rzepak wyrażone w złotych przedstawia poniższy wykres:



Na poniższym wykresie kontynuacyjnym kontraktów na rzepak notowanych na Matif dominuje długoterminowy trend wzrostowy, średnioterminowy jest wzrostowy i krótkoterminowy wzrostowy.



Soja CBOT, kontrakt wrześniowy- cena wzrosła o 3,32 proc. (491,26 USD/t- 1920 zł/t).



Na giełdzie w Chicago na soi dominuje trend wzrostowy- długoterminowy, średnioterminowy jest wzrostowy, krótkoterminowy wzrostowy.



Canola WCE, kontrakt listopadowy- cena wzrosła o 2,53 proc. (898,30 CAD/t- 2779 zł/t).



W Winnipeg na canoli dominuje długoterminowy trend wzrostowy, średnioterminowy wzrostowy i krótkoterminowy wzrostowy.