Mocne wzrosty cen pszenicy na światowych giełdach na koniec tygodnia

W minionym tygodniu na światowych giełdach zbóż dominowały wzrosty cen. Najwięcej przez tydzień zyskała kukurydza na CBoT – po 4,9 proc.

Ostatni tydzień notowań zbóż na światowych giełdach początkowo może nie był zbyt jednoznaczny, ale w piątek ceny większości kontraktów zbożowych wyraźnie wzrosły. Najmocniej wzrosła pszenica- blisko i o ponad 3 proc.(odpowiednio na Matif i CBoT). Od ponad dwóch miesięcy notowania pszenicy przebywają w dość płaskiej korekcie spadkowej- po wcześniejszych silnych wzrostach cen. Przypomnę, że pszenica na Matif pod koniec listopada była najdroższa w historii notowań (wykres poniżej).

Z kolei kukurydza od kilku miesięcy znajduje się w trendzie wzrostowym (wykresy poniżej. Amerykańska kukurydza w ostatni piątek wyznaczyła najnowszy szczyt notowań w obecnej fali wzrostowej i jest najdroższa od połowy lipca ub.r. Wzrosty cen kukurydzy nie powinny dziwić w kontekście obniżania prognoz zbiorów w Ameryce Południowej. Ale nie tylko. Rosnące ceny ropy na rynkach światowych (najwyższe ceny od 2014 r.) również wspomagają zwyżkom cen (w USA ok. 40 proc. kukurydzy przerabiane jest na bioetanol).

Ostatni wzrost napięcia pomiędzy Rosją i Ukrainą (wręcz możliwy konflikt zbrojny w najbliższych dniach) podziałał w piątek na wyobraźnię inwestorów. Ceny pszenicy na światowych giełdach wzrosły bardzo wyraźnie. I nie bez powodu. Rosja i Ukraina to dwa państwa z pięciu największych eksporterów pszenicy na świecie (wliczając w to UE jako organizację). Ewentualny konflikt zbrojny prawdopodobnie oznaczałby zero eksportu pszenicy z Ukrainy (zniszczenie/ zajecie portów ewentualnie nawet zniszczenie magazynów zbóż). W zależności od reakcji „Zachodu” możliwa by była np. blokada/ sankcje itp. eksportu pszenicy z Rosji. Co to by oznaczało dla rynków zbóż, szczególnie pszenicy? Chyba to jest pytanie retoryczne.

Pszenica w kontrakcie z dostawą w marcu w piątek podrożała na Matif o 2,8 proc. do 268,75 euro/t (1214 zł/t), a w ujęciu r/r notowania wzrosły o 20,1 proc. Natomiast przez ostatni tydzień cena pszenicy podniosła się o 1,2 proc. Cena kukurydzy na paryskiej giełdzie w kontrakcie marcowym w piątek wzrosła o 1,7 proc. i wyniosła 255,00 euro/t (1152 zł/t), a przez ostatni rok podniosła się o 16,4 proc. W ciągu tygodnia notowania wzrosły o 1,3 proc.

Pszenica na CBoT w kontrakcie marcowym w piątek podrożała o 3,4 proc. i kosztowała 293,12 USD/t. W ujęciu r/r notowania wzrosły o 25,9 proc. Przez ostatni tydzień cena podniosła się o 4,5 proc. Cena kukurydzy w kontrakcie z dostawą w marcu na giełdzie w Chicago wzrosła 1,4 proc. i wyniosła 256,29 USD/t, a przez ostatni rok podniosła się o 20,3 proc. Przez ostatni tydzień notowania podniosły się o 4,9 proc.

Pszenica Matif, kontrakt marcowy- cena wzrosła o 2,77 proc. (268,75 euro/t- 1214 zł/t).

Notowania marcowych kontraktów terminowych na pszenicę wyrażone w złotych przedstawia poniższy wykres:

Na poniższym wykresie kontynuacyjnym kontraktów na pszenicę notowanych na paryskiej giełdzie dominuje długoterminowy trend wzrostowy, średnioterminowy jest wzrostowy, krótkoterminowy wzrostowy.

Pszenica CBOT, kontrakt marcowy- cena wzrosła o 3,40 proc. (293,12 USD/t- 1163 zł/t).

Na giełdzie w Chicago obecnie dominuje trend długoterminowy wzrostowy, średnioterminowy jest wzrostowy, krótkoterminowy wzrostowy.

Wykres 5



Kukurydza Matif, kontrakt marcowy- cena w piątek wzrosła o 1,69 proc. (255,00 euro/t- 1152 zł/t).

Notowania marcowych kontraktów terminowych na kukurydzę wyrażone w złotych przedstawia poniższy wykres:

Na poniższym wykresie kontynuacyjnym kontraktów na kukurydzę notowanych na paryskiej giełdzie dominuje tren długoterminowy wzrostowy, średnioterminowy jest wzrostowy, krótkoterminowy wzrostowy.

Kukurydza CBOT, kontrakt marcowy- cena wzrosła o 1,44 proc. (256,29 USD/t- 1017 zł/t).

Na wykresie kontynuacyjnym kontraktów na kukurydzę notowanych na CBOT dominuje długoterminowy trend wzrostowy, średnioterminowy jest wzrostowy, krótkoterminowy wzrostowy.

