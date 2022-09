W minionym tygodniu podrożały kontrakty zbożowe na światowych rynkach. A uzyskane w piątek ceny są najwyższe o kilku tygodni.

To był dobry tydzień notowań zbóż na światowych giełdach. Wszystkie prezentowane kontrakty zyskały od ponad dwóch do ponad siedmiu proc. osiągając w piątek najwyższe ceny od kilku tygodni. Rosnące obawy o kontynuację eksporty zbóż z Ukrainy drogą morską oraz zbliżający się termin publikacji najnowszego raportu USDA m.in. na temat prognoz światowego bilansu zbóż w bieżącym sezonie (w poniedziałek) zachęcają do kupna kontraktów.

Pszenica w kontrakcie z dostawą we wrześniu w piątek podrożała na Matif o 3,3 proc. do 331,00 euro/t (1559 zł/t), a w ujęciu r/r notowania wzrosły o 40,7 proc. Natomiast przez ostatni tydzień cena pszenicy podniosła się o 2,2 proc.

Cena kukurydzy na paryskiej giełdzie w kontrakcie listopadowym w piątek wzrosła o 2,5 proc. i wyniosła 328,00 euro/t (1545 zł/t), a przez ostatni rok podniosła się o 53,6 proc. W ciągu tygodnia notowania podniosły się o 3,7 proc.

Pszenica na CBoT w kontrakcie wrześniowym w piątek podrożała o 5,3 proc. i kosztowała 313,51 USD/t. W ujęciu r/r notowania wzrosły o 25,2 proc. Przez ostatni tydzień cena podniosła się o 7,6 proc. Cena kukurydzy w kontrakcie z dostawą we wrześniu na giełdzie w Chicago wzrosła 3,6 proc. i wyniosła 274,99 USD/t, a przez ostatni rok podniosła się o 40,8 proc. Przez ostatni tydzień notowania wzrosły o 4,4 proc.

Pszenica Matif, kontrakt wrześniowy- cena wzrosła w piątek o 3,28 proc. (331,00 euro/t- 1559 zł/t).

Wykres 1.



Notowania majowych kontraktów terminowych na pszenicę wyrażone w złotych przedstawia poniższy wykres:Wykres 2

Na poniższym wykresie kontynuacyjnym kontraktów na pszenicę notowanych na paryskiej giełdzie dominuje długoterminowy trend wzrostowy, średnioterminowy jest wzrostowy, krótkoterminowy spadkowy.

Wykres 3



Pszenica CBOT, kontrakt wrześniowy- cena wzrosła o 5,27 proc. (313,51 USD/t- 1461 zł/t).

Wykres 4



Na giełdzie w Chicago obecnie dominuje trend długoterminowy wzrostowy, średnioterminowy jest spadkowy, krótkoterminowy spadkowy.

Wykres 5



Kukurydza Matif, kontrakt listopadowy- cena w piątek wzrosła o 2,50 proc. (328,00 euro/t- 1545 zł/t).

Wykres 6



Notowania listopadowych kontraktów terminowych na kukurydzę wyrażone w złotych przedstawia poniższy wykres:Wykres 7

Na poniższym wykresie kontynuacyjnym kontraktów na kukurydzę notowanych na paryskiej giełdzie dominuje tren długoterminowy wzrostowy, średnioterminowy jest wzrostowy, krótkoterminowy spadkowy.

Wykres 8



Kukurydza CBOT, kontrakt wrześniowy- cena wzrosła o 3,56 proc. (274,99 USD/t- 1281 zł/t).

Wykres 9



Na wykresie kontynuacyjnym kontraktów na kukurydzę notowanych na CBOT dominuje długoterminowy trend wzrostowy, średnioterminowy jest wzrostowy, krótkoterminowy boczny.

Wykres 10