Mocny wzrost ceny pszenicy po publikacji raportu USDA

Wczorajsze notowania kontraktów zbożowych na światowych giełdach zakończyły się znacznymi wzrostami cen. Pszenica na Matif podrożała o 3,9 proc. do 245,75 euro/t.

Wczoraj o 18-tej naszego czasu USDA opublikował najnowszy raport m.in. na temat prognoz światowego bilansu zbóż w obecnym sezonie. Tym razem „nie upierał się” przy wcześniejszych przewidywaniach i mocno ciął prognozy zbiorów pszenicy w Rosji (o 12,5 mln t w ciągu miesiąca) i w Kanadzie o 7,5 mln t. Rynek zareagował na obniżone prognozy silnym wzrostem cen. Ważniejsze dane z raportu poniżej.

Pszenica na Matif w kontrakcie z dostawą we wrześniu podrożała o 3,9 proc. i kosztowała 245,75 euro/t (1128 zł/t). W ujęciu r/r notowania wzrosły o 37,9 proc. Osiągnięta wczoraj cena jest najwyższa od 10 maja br. (wykres kontynuacyjny), natomiast kwotowania w kontrakcie z dostawą we wrześniu wyceniane są najwyżej w historii notowań. Cena kukurydzy na paryskiej giełdzie w kontrakcie listopadowym (nowe zbiory) podniosła się o 2,3 proc. i wyniosła 221,75 euro/t (1018 zł/t), a przez ostatni rok wzrosła o 35,2 proc. Kontrakt z dostawa w listopadzie jest najdroższy od trzech miesięcy.

Pszenica na CBoT w kontrakcie wrześniowym podrożała o 3,6 i kosztowała 276,86 USD/t. W ujęciu r/r notowania wzrosły o 53,4 proc. Pszenica amerykańska obecnie jest najdroższa o 12 maj br. Cena kukurydzy w kontrakcie z dostawą we wrześniu na giełdzie w Chicago podniosła się o 1,9 proc. i wyniosła 223,22 USD/t, a przez ostatni rok podniosła się o 80,3 proc.

USDA (Amerykański Departament ds. Rolnictwa) w opublikowanym najnowszym miesięcznym raporcie na temat m. in światowego bilansu zbóż znacznie obniżył prognozy produkcji pszenicy u dwóch ważnych producentów i jednocześnie eksporterów. Globalne zbiory pszenicy w sezonie 2021/22 mają wynieść 776,91 mln t (spadek o 15,49 mln t w stosunku do prognozy sprzed miesiąca i wzrost o 1,07 mln t wobec sezonu 2020/21). Zapasy końcowe w obecnym sezonie prognozowane są na poziomie 279,06 mln t- o 9,77mln t niższym niż szacowane na koniec poprzedniego sezonu ( przez miesiąc obniżono prognozę o 12,62 mln t).

Wśród najważniejszych światowych producentów i jednocześnie eksporterów pszenicy wzrost zbiorów (wobec poprzedniego sezonu) oczekiwany jest w Unii Europejskiej- o 12,66 mln t ( w tym o 0,4 mln t przez ostatni miesiąc) do 138,6 mln t (o 10,1 proc.), w Wielkiej Brytanii- o 5,34 mln t do 15,0 mln t (o 55,3 proc.), na Ukrainie- o 7,58 mln t do 33,0 mln t (o 29,8 proc.) i w Argentynie- o 2,86 mln t do 20,5 mln t (o 16,2 proc.).

Spadek produkcji pszenicy prognozowany jest w Australii- o 3,0 mln t do 30,0 mln t (o 9,1 proc.), w Kanadzie- o 11,18 mln t (w tym o 7,5 mln t przez ostatni miesiąc) do 24,0 mln t (o 31,8 proc.), w Kazachstanie- o 1,76 mln t do 12,5mln t (o 12,3 proc.), w USA- o 3,51 mln t do 46,18 mln t (o 7,1 proc.) i w Rosji- o 12,85 mln t (w tym o 12,5 mln t przez ostatni miesiąc) do 72,5 mln t (o 15,1 proc.).

Według sierpniowego raportu USDA światowe zbiory kukurydzy w obecnym sezonie wyniosą 1186,12 mln t (wzrost o 70,71 mln t wobec poprzedniego sezonu- o 6,3 proc.). Zapasy na koniec obecnego sezonu mają wzrosnąć o 3,88 mln t do 284,63 mln t (przez miesiąc zmniejszono prognozę o 6,55 mln t). W USA prognozowany jest wzrost produkcji o 14,43 mln t do 374,68 mln t (o 4,0 proc.), w Brazylii wzrost ma wynieść 31,0 mln t do 118,0 mln t (o 35,6 proc.), na Ukrainie- 8,7 mln t do 39,0 mln t (o 28,7 proc.), w Unii Europejskiej- 1,03 mln t do 65,5 mln t (o 1,6 proc.) i w Argentynie- 2,5 mln t do 51,0 mln t (o 5,1 proc.).

Pszenica Matif, kontrakt wrześniowy- cena wzrosła o 3,91 proc. (245,75 euro/t- 1128 zł/t).

Wykres 1.



Notowania wrześniowych kontraktów terminowych na pszenicę wyrażone w złotych przedstawia poniższy wykres:Wykres 2

Na poniższym wykresie kontynuacyjnym kontraktów na pszenicę notowanych na paryskiej giełdzie dominuje długoterminowy trend wzrostowy, średnioterminowy jest wzrostowy, krótkoterminowy wzrostowy.

Wykres 3



Pszenica CBOT, kontrakt wrześniowy- cena wzrosła o 3,65 proc. (276,86 USD/t- 1082 zł/t).

Wykres 4



Na giełdzie w Chicago obecnie dominuje trend długoterminowy wzrostowy, średnioterminowy jest wzrostowy, krótkoterminowy wzrostowy.

Wykres 5



Kukurydza Matif, kontrakt listopadowy- cena wzrosła o 2,31 proc. (221,75 euro/t- 1018 zł/t).

Wykres 6



Notowania listopadowych kontraktów terminowych na kukurydzę wyrażone w złotych przedstawia poniższy wykres:Wykres 7

Na poniższym wykresie kontynuacyjnym kontraktów na kukurydzę notowanych na paryskiej giełdzie dominuje tren długoterminowy wzrostowy, średnioterminowy jest wzrostowy, krótkoterminowy wzrostowy.

Wykres 8



Kukurydza CBOT, kontrakt wrześniowy- cena wzrosła o 1,93 proc. (223,22 USD/t- 872 zł/t).

Wykres 9



Na wykresie kontynuacyjnym kontraktów na kukurydzę notowanych na CBOT dominuje długoterminowy trend wzrostowy, średnioterminowy jest wzrostowy, krótkoterminowy wzrostowy.

Wykres 10