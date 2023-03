W minionym tygodniu ponownie spadły notowania kontraktów na oleistych na światowych rynkach. Jednak pod koniec tygodnia nastąpił zwrot na rzepaku, który na Matif w dwa dni podrożał 6,2 proc.

W ubiegłym tygodniu ponownie spadły ceny kontraktów na oleiste na światowych giełdach. Na początku tygodnia mocno potaniał szczególnie rzepak na paryskiej giełdzie w środę osiągnął najniższą cenę od 20 stycznia 2021 r. Z kolei kanadyjska canola była najtańsza od pierwszej dekady lutego 2021 r., ale jest wyceniana o 217 zł/t wyżej niż rzepak na Matif. Natomiast notowania amerykańskiej soi pomimo ostatnich spadków cen zachowują się dość stabilnie. W środę amerykańska soja notowana na CBOT była droższa od rzepaku na Matif aż o 295 zł/t.

Już wcześniej pisałem, że w takim zachowaniu się cen nie widzę logiki. Na przestrzeni ostatnich lat to rzepak był droższy o kilkaset złotych na tonie od soi a czasami ta różnica sięgała nawet 2 tys. zł/t.(wykresy poniżej). Pomimo silnego odreagowania spadku cen rzepaku w czwartek i piątek różnica ta nadal jest na korzyść soi (152 zł/t). Jakby tego było mało to pod koniec tygodnia cena oleju rzepakowego spadła poniżej ceny oleju palmowego co jest kuriozalną sytuacją niewidzianą od 25 lat.

Słabe zachowanie się cen rzepaku w ostatnim czasie po części można tłumaczyć rekordową światową produkcją- przypomnę w obecnym sezonie wg USDA 86,31 mln t, o 12,28 mln t więcej niż w poprzednim sezonie. Po części negatywnie na ceny wpłynęło niedawne przedłużenie umów o korytarzach humanitarnych do eksportu żywności z Ukrainy droga morską. Ale, chociaż Unia Europejska importuje rocznie ok. 5 mln t rzepaku- głównie z Ukrainy, Australii i Kanady, to dlaczego (pomijając już nawet wysokie koszty frachtu) rzepak unijny jest tańszy ponad 200 zł/t od kanadyjskiego?

Rzepak drożeje po informacjach z Rosji

Silny wzrost cen rzepaku i zbóż w piątek wywołały informacje z Rosji, która może zalecić firmom wstrzymanie eksportu oleju słonecznikowego, słonecznika i pszenicy ponieważ nie jest zadowolona z niskich poziomów cen.

Notowania rzepaku w kontrakcie z dostawą w maju na paryskiej giełdzie w piątek wzrosły o 4,8 proc. i wyniosły 457,00 euro/t (2144 zł/t ) i były o 53,3 proc. niższe niż o tej porze przed rokiem. Przez ostatni tydzień rzepak potaniał o 2,2 proc.

Notowania kanadyjskiej canoli w piątek wzrosły o 1,1 proc. i wyniosły 743,40 CAD/t, a przez ostatni rok spadły o 35,3 proc. W ujęciu tygodniowym canola potaniała o 1,1 proc. Amerykańska soja podrożała w piątek o 0,6 proc. i kosztowała 524,78 USD/t. W ujęciu r/r cena soi spadła o 16,0 proc., natomiast przez ostatni tydzień notowań cena obniżyła się o 3,3 proc.

Rzepak Matif, kontrakt majowy- cena wzrosła o 4,76 proc. (457,00 euro/t- 2144 zł/t).

Notowania majowych kontraktów terminowych na rzepak wyrażone w złotych przedstawia poniższy wykres:



Na poniższym wykresie kontynuacyjnym kontraktów na rzepak notowanych na Matif dominuje długoterminowy trend wzrostowy, średnioterminowy jest spadkowy i krótkoterminowy spadkowy.



Soja CBOT, kontrakt majowy- cena wzrosła o 0,62 proc. (524,78 USD/t- 2296 zł/t).



Na giełdzie w Chicago na soi dominuje trend wzrostowy- długoterminowy, średnioterminowy jest spadkowy, krótkoterminowy spadkowy.



Canola WCE, kontrakt majowy- cena wzrosła o 1,12 proc. (743,40 CAD/t- 2361 zł/t).



W Winnipeg na canoli dominuje długoterminowy trend wzrostowy, średnioterminowy spadkowy i krótkoterminowy spadkowy.