Na Białorusi w 2021 r. zebrano o 15,4 proc. mniej zbóż

Z równowartością około 8,48 mld euro produkcja rolna brutto na Białorusi w 2021 r. była o 4,2 proc. niższa niż w poprzednim roku.

Wynika to z oświadczenia białoruskiego urzędu statystycznego (Biełstat). Ilość zebranych w ubiegłym roku zbóż wyniosła prawie 7,42 mln ton, było to o 15,4 proc. mniej niż w 2020 r.

Produkcja rzepaku spadła o 2,2 proc. do ponad 715 200 ton, buraków cukrowych o 3,5 proc. do 3,87 mln ton, a ziemniaków o 8,1 proc. do około 4,8 mln ton.

W przeciwieństwie do produkcji roślinnej, białoruski przemysł mięsny i mleczarski wykazał w ubiegłym roku nieznaczny wzrost produkcji w badanym. Produkcja zwierząt rzeźnych wzrosła o 1,5 proc. do prawie 1,79 mln ton żywej wagi, mleka o 0,7 proc. do 7,82 mln t, a jaj o 1 proc. do 3,53 mld sztuk.