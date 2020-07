Nastrój rolników w Europie - bardzo zróżnicowany

Półroczne badanie europejskich organizacji COPA-COGECA wykazało, że nastroje wśród europejskich rolników niewiele się zmieniły w porównaniu z jesienią 2019 r. W dziesięciu uczestniczących państwach członkowskich UE wyniki były czasem bardzo różne - przede wszystkim oceny poszczególnych krajów odzwierciedlały postęp pandemii koronawirusa w momencie przeprowadzania badania.

Od czasu ostatniego badania wykres barometru zaufania dla wszystkich dziesięciu krajów nieznacznie wzrósł. Niemniej jednak nadal znajduje się w ujemnym zakresie. Ponadto badanie przeprowadzone wiosną 2020 r. Nie wpłynęła na nie w pełni na pandemia koronawirusa we wszystkich krajach. Barometr również nie rejestrował też nastroju w produkcji i gastronomii.

Wczesne pojawienie się koronawirusa we Włoszech spowodowało pesymistyczne oceny włoskich rolników dotyczące ich obecnej i przyszłej sytuacji gospodarczej. Spadek popytu w przemyśle spożywczym, wzrost zapasów i oczekiwania dotyczące produkcji zmniejszyły zaufanie. Niepewność, co do zatrudnienia pracowników sezonowych i brak popytu z państw trzecich w sektorze wina również pogorszyły wynik.

Fakt, że ilość żywności zakupowanej przez gospodarstwo domowe we Włoszech wzrosła, a dostawy do domu zwiększyły się nawet o 160 procent, nie poprawił znacząco nastroju rolników. Tylko lokalne firmy, które oferowały dostawy do domu, mogły skorzystać z tej sytuacji i zauważyć zmianę zachowań zakupowych zakupu produktów trwałych na zakup świeżych. Wzrosła również sprzedaż wina krajowego.

W Niderlandach zaufanie znacznie spadło w pierwszym kwartale 2020 r., nie tylko w rolnictwie, ale przede wszystkim w ogrodnictwie. Tylko w hodowli trzody chlewnej i drobiu nastrój pozostał prawie taki sam. Przewiduje się, że niderlandzcy rolnicy pozostaną optymistami w najbliższej przyszłości, ponieważ oczekuje się spadku cen uzyskiwanych przez producentów oraz sprzedaży. Oczekuje się jednak również spadających kosztów.

W momencie przeprowadzania badania w szczególności belgijskie i niemieckie rynki trzody chlewnej zwiększyły zaufanie pracujących tam rolników.

W Belgii spodziewano się bardziej sprzyjających warunków pogodowych, które podniosły wskaźnik ufności w porównaniu z jesienią 2019 r. Odsetek respondentów, którzy zgłosili brak optymizmu z powodu warunków pogodowych, spadł z 64 do 38 procent.

Spadek planów inwestycyjnych był zauważalny wśród niemieckich rolników. W momencie przeprowadzania ankiety 26 procent z nich chciało odłożyć planowane inwestycje na czas nieokreślony, a tylko 29 procent chciało zrealizować swoje plany. Płynność finansowa rolników nie zmieniła się znacząco w ciągu ostatnich sześciu miesięcy. W przeciwieństwie do ówczesnego rozwoju rynku trzody chlewnej ceny bydła, mleka i zbóż były postrzegane raczej sceptycznie.

Francja zauważyła znaczną poprawę nastrojów wśród swoich rolników. Respondenci postrzegali obecną sytuację w szczególności, jako bardziej pozytywną, ale byli również optymistami, co do przyszłości. Jednak jedna trzecia francuskich rolników cierpiała również z powodu warunków pogodowych, przepisów ochrony środowiska, kosztów sprzętu i niższych cen.

62 procent niemieckich rolników odpowiedziało „nie” na pytanie, czy w ciągu ostatnich trzech miesięcy wystąpiły problemy z zarządzaniem gospodarstwem - na przykład warunki pogodowe, koszty sprzętu, spadające ceny, przepisy ochrony środowiska. 56 procent Włochów i 46 procent węgierskich rolników również zgłosiło, że nie mieli problemu z pracą. W Belgii było to 28 procent respondentów; Tutaj jednak prawie trzy czwarte rolników stwierdziło, że występują jedynie niewielkie trudności. Ponadto w Belgii nie wystąpiły znaczące trudności. W tej kategorii Włochy miały najwyższy odsetek z dziesięciu krajów UE z 16 procentami rolników.