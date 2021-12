Niemcy: ceny doprowadzają rolników do ruiny

Szybko rosnące ceny nawozów niepokoją niemieckich rolników. Minister rolnictwa Cem Özdemir (Zieloni) chce podniesienia cen otrzymywanych przez producentów.

Zawiesić taryfy

Zgodnie z raportem rynkowym Niemieckiego Związku Rolników (DBV) pełny wpływ miały cenę nawozów azotowych miały wyższe ceny gazu ziemnego. To zwiększyło cenę nawet o 236 procent. Ponadto niektórzy producenci wstrzymali lub znacznie ograniczyli produkcję ze względu na wysokie ceny energii.

DBV ocenia sytuację, jako krytyczną. W celu uzyskania niższych cen związek rolników domaga się czasowego zawieszenia ceł antydumpingowych. Powinno to zmniejszyć presję kosztową dla europejskich rolników i zabezpieczyć dostawy zboża w nadchodzącym roku.

Rolnicy na skraju ruiny

Jeśli ceny nawozów utrzymają się na wysokim poziomie, a nawet pojawią się wąskie gardła w dostawach, stowarzyszenie obawia się, że w raporcie rynkowym nastąpią znaczne spadki plonów w przypadku zbiorów w 2022 roku. Niedawne napięcia z Rosją, kryzys energetyczny w Chinach i stały globalny popyt na nawozy sprawiły, że taki scenariusz wydaje się realistyczny.

Nowy niemiecki minister rolnictwa Cem Özdemir chce zacząć od cen producentów. Te są za niskie. Nie może być więcej „cen śmieciowych” na artykuły spożywcze. Rujnują one farmy, uniemożliwiając wzrost dobrostanu zwierząt, promując wymieranie gatunków i zanieczyszczając klimat. Chcę to zmienić – powiedział nowy minister gazecie „Bild am Sonntag.

Stołówki: bardziej regionalne i ekologiczne

Chce on to osiągnąć poprzez większy prestiż dla jedzenia. Jak powiedział minister, olej silnikowy jest ważniejszy niż olej do sałatek. Jedzenie nie powinno stać się dobrem luksusowym, ale cena musi mocniej wyrażać sytuację ekologiczną.

Minister rolnictwa chce też rozwijać rolnictwo ekologiczne. Do 2030 roku obszar jego obszar powinien wzrosnąć do 30 proc. Należy przestawić catering w instytucjach publicznych na produkty bardziej regionalne i ekologiczne. Państwo musi być wzorem do naśladowania” – stwierdził minister.