Ceny producentów na produkty rolne w marcu 2022 r. były o 34,7 proc. wyższe niż przed rokiem. To najwyższy wzrost cen od czasu rozpoczęcia badania w 1961 roku.

Według Federalnego Urzędu Statystycznego (Destatis), ceny produktów roślinnych wzrosły o 42,1 proc. Zboże było o 70 proc. droższe. W przypadku produktów zwierzęcych ceny wzrosły o 29,5 proc.

Według Destatis, wzrost cen produktów roślinnych wynika m.in. z gwałtownego wzrostu cen zbóż od lipca 2020 roku. W marcu 2022 r. były one o 70,2 proc. wyższe niż w tym samym miesiącu roku poprzedniego. Oznacza to, że wzrost w porównaniu do tego samego miesiąca ubiegłego roku jest ponad dwukrotnie wyższy niż w lutym 2022 roku, gdy wynosił 31,3 proc.

Według Destatis o ogromnym wzroście cen zboża decyduje brak podaży w wyniku wojny w Ukrainie. W efekcie, zdaniem statystyków, pogorszyła się i tak już napięta sytuacja na światowym rynku, z dużym popytem w kraju i za granicą.