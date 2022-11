Czy krowy są niesłusznie nazywane zabójcami klimatu? Naukowcy z FBN odkryli, że cele klimatyczne dotyczące metanu można osiągnąć dzięki wydajnemu rolnictwu.

Dwóch naukowców z Instytutu Badawczego Biologii Zwierząt Gospodarskich w Dummerstorf (FBN) porównało emisje metanu od zwierząt gospodarskich w Niemczech pod koniec XIX wieku z dzisiejszymi wartościami. Wynik był zaskakujący: od 2003 r. emisje metanu były niższe niż w 1892 r.

Jako gaz cieplarniany metan jest częściowo odpowiedzialny za globalne ocieplenie. Duża część emisji jest spowodowana przez ludzi, przy czym rolnictwo, a zwłaszcza hodowla zwierząt ma zmniejszyć znaczną część emisji.

Redukcja emisji metanu w hodowli zwierząt

W ustawie o ochronie klimatu Niemcy dążą do osiągnięcia neutralności gazów cieplarnianych do 2045 roku. Aby to osiągnąć, emisje we wszystkich obszarach muszą zostać zmniejszone o 65 procent do 2030 r. w porównaniu z 1990 r. Emisje metanu, które występują podczas fermentacji przez zwierzęta gospodarskie, musiałyby zostać zredukowane do 853 000 ton do 2030 r. (w 2020 r. 927 000 ton).

Podczas gdy dzisiaj dość dokładnie znamy aktualne emisje metanu pochodzącego od zwierząt gospodarskich, stosunkowo niewiele wiemy o sytuacji w XIX wieku, kiedy początek globalnego ocieplenia jest już wykrywalny. Björn Kuhla i Gunther Viereck z FBN wykorzystali to, jako okazję do sprawdzenia, czy możliwe jest sformułowanie opartego na danych ilości wyemitowanego metanu od zwierząt hodowlanych w Cesarstwie Niemieckim i porównywanie ich z dzisiejszymi wartościami.

Osiągalne cele klimatyczne

Naukowcy ocenili dane z ogólnoniemieckiego spisu zwierząt hodowlanych z lat 1872, 1883 i 1892. Na podstawie masy ciała mogliśmy obliczyć spożycie paszy. W innych źródłach znaleźli informacje na temat żywienia oraz produkcji mięsa i mleka w XIX wieku. Dzięki tym informacjom możliwe było obliczenie emisji metanu przy użyciu znormalizowanych równań szacunkowych.

Uwzględniono również zmiany terytorialne od powstania Cesarstwa Niemieckiego w 1871 r. Naukowcy byli zdumieni, gdy odkryli, że emisje metanu z fermentacji u zwierząt gospodarskich w Niemczech były niższe od 2003 r. niż w 1892 r. Badanie pokazuje, że cele klimatyczne dla zwierząt gospodarskich są w zasięgu ręki.

Spadek liczebności zwierząt

Roczne emisje metanu z hodowli wyniosły w 1883 r. - 898 000 ton i 1 060 000 ton w 1892 r. Docelowa emisja 853 000 ton do 2030 r. to 207 000 ton poniżej poziomu emisji z 1892 r. Od 2003 r. zwierzęta hodowlane w Niemczech wyemitowały jeszcze mniej metanu niż w 1892 r.

Od 1990 r. do 2021 r. emisje metanu z fermentacji zwierząt gospodarskich spadły o 390 000 ton 930 000 ton.

Obaj badacze widzą jedyną przyczynę tego w gwałtownym spadku pogłowia bydła, owiec i kóz. Chociaż liczna ludności w dzisiejszych Niemczech, z około 34 mln w tamtym czasie, wzrosła do 84 mln w ciągu ostatnich 130 lat, to podaż produktów pochodzenia zwierzęcego może być zagwarantowana dzięki wyższej wydajności zwierząt i wysokiemu poziomowi chowu zwierząt, przy mniejszej liczbie zwierząt, co towarzyszy spadkowi emisji metanu.

W 1892 r. statystycznie zarejestrowano łącznie 12,45 mln krów i innego bydła, 8,93 mln owiec, 2,53 mln kóz i 2,33 mln koni. W Niemczech jest obecnie 11 mln bydła, 1,5 mln owiec, 140 tys. kóz i 1,3 mln koni.

Mniej świń

Naukowcy z FBN widzą możliwe rozwiązania dla dalszej skutecznej redukcji emisji metanu, głównie w hodowli trzody chlewnej. Chociaż świnie produkują stosunkowo mało metanu, jedna na pięć świń w Niemczech nie jest wykorzystywana do żywienia populacji ludzkiej. Zmniejszenie pogłowia świń o 20 proc. pozwoliłoby zaoszczędzić 5000 ton metanu rocznie.

Poza tym zaoszczędzono by kilka tysięcy ton dwutlenku węgla – również szkodliwego gazu cieplarnianego – w związku z importem paszy sojowej. Ponieważ soja nadaje się również do spożycia przez ludzi, ograniczone użycie, jako paszy dla zwierząt zmniejszyłoby konkurencję między korytem a talerzem.

Istnieją również sposoby na ograniczenie emisji metanu u bydła. Stopień samowystarczalności mlecznej w Niemczech wynosi 112 procent. Zmniejszenie pogłowia nie zagrażałoby bezpieczeństwu żywnościowemu ani nie kwestionowałoby nawyków żywieniowych. Karmienie biomasą dostępną regionalnie, która nie nadaje się do spożycia przez ludzi, ograniczyłoby emisje z powodu eliminacji importu pasz, bez konkurowania z ludźmi o żywność.

Jak twierdzą naukowcy, w Afryce, Azji i Ameryce Południowej obserwujemy gwałtowny wzrost liczby ludności, a jednocześnie pogłowia inwentarza żywego i emisji metanu. Krowy, owce i kozy są najmniej efektywne w produkcji żywności w tych regionach. Poprawiając wydajność, można by również zmniejszyć liczbę zwierząt i emisje w tych regionach, a regionalna podaż żywności pochodzenia zwierzęcego byłaby gwarantowana.