Niewielka korekta notowań rzepaku na MATIF

Wczorajsze notowania kontraktów na oleiste na światowych giełdach zakończyły się w mieszanych nastrojach. Rzepak na MATIF potaniał o 0,3 proc.

Cena rzepaku na MATIF w kontrakcie lutowym spadła o 0,3 proc. do 397,75 euro/t (1706 zł/t) i była o 7,4 proc. wyższa niż o tej porze przed rokiem. Wczorajsze notowanie nieznacznie skorygowało blisko trzyletni rekord notowań wyznaczony dzień wcześniej. Olej palmowy na giełdzie w Kuala Lumpur jest obecnie najdroższy od połowy września 2017 r., a od dołka w połowie listopada 2018 r. cena podniosła się o prawie 62 proc.- w tym przez ostatnie dwa miesiące zwyżka wyniosła aż 36 proc. Z kolei olej sojowy na giełdzie w Chicago jest notowany blisko wyznaczonego przed miesiącem półtorarocznego szczytu.

Notowania kanadyjskiej canoli obniżyły się o 0,1 proc. do 458,80 CAD/t, a w ciągu roku spadły o 5,5 proc. Amerykańska soja wczoraj podrożała o 0,4 proc. do 331,15 USD/t, natomiast w ciągu roku cena spadła o 0,9 proc.

Według opublikowanego wczoraj późnym popołudniem miesięcznego raportu USDA światowe zbiory soi w sezonie 2019/20 wyniosą 337,48 mln t (wzrost o 0,92 mln t w stosunku do listopadowej prognozy) i będą niższe aż o 20,73 mln t (5,8 proc.) w porównaniu z poprzednim sezonem. Zapasy na koniec sezonu mają wzrosnąć z 95,42 mln t do 96,40 mln t. U trzech największych światowych producentów i eksporterów soi grudniowe prognozy w stosunku do listopada nie zmieniły się (USA - 96,62 mln t, Brazylia 123 mln t i Argentyna 53 mln t).

USDA ponownie obniżyła prognozę światowych zbiorów rzepaku o 0,50 mln t do 68,02 mln t. (o 4 mln t mniej niż przed rokiem i aż o 7 mln t mniej niż dwa lata temu). Obcięto szacunki produkcji w Kanadzie- o 0,5 mln t do 19,0 mln t. W Unii Europejskiej produkcja wyniosła zaledwie 17,0 mln t (o 3 mln t mniej niż przed rokiem)- jest to poziom najniższy od kilkunastu lat. Warto zaznaczyć, że w opublikowanej tuż przed raportem USDA prognozie kanadyjskiego urzędu statystycznego zbiory canoli w tym kraju będą niższe o 8,3 proc. w stosunku do poprzedniego roku i wyniosą 18,649 mln t, czyli o 0,35 mln t mniej niż przewiduje prognoza USDA.

Rzepak MATIF, kontrakt lutowy - cena spadła o 0,25 proc. (397,75 euro/t - 1706 zł/t).



Notowania lutowych kontraktów terminowych na rzepak wyrażone w złotych przedstawia poniższy wykres:



Na poniższym wykresie kontynuacyjnym kontraktów na rzepak notowanych na MATIF dominuje długoterminowy trend wzrostowy, średnioterminowy jest wzrostowy i krótkoterminowy wzrostowy.



Soja CBOT, kontrakt styczniowy - cena wzrosła o 0,45 proc. (331,15 USD/t - 1282 zł/t).



Na giełdzie w Chicago na soi dominuje trend spadkowy - długoterminowy, średnioterminowy jest spadkowy, krótkoterminowy wzrostowy.



Canola WCE, kontrakt styczniowy - cena spadła o 0,07 proc. (458,80 CAD/t - 1341 zł/t).



W Winnipeg na canoli dominuje długoterminowy trend wzrostowy, średnioterminowy spadkowy i krótkoterminowy wzrostowy.