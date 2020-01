Niewielki wzrost ceny rzepaku na giełdzie w Paryżu

Wczorajsze notowania kontraktów na oleiste na światowych giełdach zakończyły się w większości wzrostem cen. Rzepak na paryskiej giełdzie podrożał o 0,2 proc.

Co prawda wczorajsze notowania kontraktów na oleiste zakończyły się niewielkimi zmianami cen, ale w trakcie notowań występowały duże spadki. Rzepak na paryskiej giełdzie po otwarciu notowań potaniał aż 8,5 euro do 395,25 euro/t. Jednak inwestorzy przystąpili do zakupów i ostatecznie cena zamknęła się na niewielkim plusie. Dzisiaj w południe notowania dalej rosną- o kolejne 3 euro. Olej palmowy na giełdzie w Kuala Lumpur potaniał wczoraj o ponad 10 proc.- mniejsze zakupy Indii i Chin.

Cena rzepaku na Matif w kontrakcie lutowym wczoraj wzrosła o 0,2 proc. do 404,50 euro/t (1731 zł/t) i jest o 7,3 proc. wyższa niż o tej porze przed rokiem. Notowania kanadyjskiej canoli podniosły się o 0,1 proc. i wyniosły 461,80 CAD/t, a przez ostatni rok spadły o 4,7 proc. Amerykańska soja potaniała o 0,3 proc. i kosztowała 328,85 USD/t. W ujęciu r/r cena soi spadła o 3,1 proc.

Rzepak Matif, kontrakt lutowy- cena wzrosła o 0,25 proc. (404,50 euro/t-1731 zł/t).



Notowania lutowych kontraktów terminowych na rzepak wyrażone w złotych przedstawia poniższy wykres:



Na poniższym wykresie kontynuacyjnym kontraktów na rzepak notowanych na Matif dominuje długoterminowy trend wzrostowy, średnioterminowy jest wzrostowy i krótkoterminowy wzrostowy.



Soja CBOT, kontrakt marcowy- cena spadła o 0,25 proc. (329,68 USD/t- 1277 zł/t).



Na giełdzie w Chicago na soi dominuje trend spadkowy- długoterminowy, średnioterminowy jest spadkowy, krótkoterminowy wzrostowy.



Canola WCE, kontrakt marcowy- cena wzrosła o 0,07 proc. (461,80 CAD/t- 1359 zł/t).



W Winnipeg na canoli dominuje długoterminowy trend wzrostowy, średnioterminowy spadkowy i krótkoterminowy wzrostowy.