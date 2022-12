Wczorajsze notowania kontraktów na oleiste na światowych giełdach zakończyły się w większości wzrostem cen. Rzepak na paryskiej giełdzie podrożał o 0,2 proc.

Po piątkowej silnej przecenie rzepaku na paryskiej giełdzie (o 3,2 proc. do najniższego poziomu notowań od 15 mies.) w poniedziałek wystąpiło nieznaczne odreagowanie zakończone wzrostem ceny o 0,2 proc. Olej sojowy notowany na giełdzie w Chicago po zniżce w piątek o 9,1 proc., w poniedziałek kontynuował spadki i zakończył dzień 4,0 proc. poniżej piątkowego zamknięcia.

Przypomnę, że silna przecena oleju sojowego to efekt decyzji Amerykańskiej Agencji Ochrony środowiska (EPA), która zaproponowała na rok 2023 zwiększenie wymaganego zużycia biopaliw o zaledwie ok. 1 proc. do 20,82 mld galonów (w tym 5,82 mld galonów głównie z oleju sojowego). Uczestnicy rynku byli rozczarowani propozycją co w efekcie przełożyło się na silna przecenę.

Po próbie odbicia notowań ropy od wrześniowych dołków (w ubiegłym tygodniu) w poniedziałek ceny ponownie poszły w dół kończąc dzień blisko 4 proc. spadkiem i ponownym zbliżeniem się do wrześniowych minimów. Nie napawa to optymizmem w kontekście notowań rzepaku (ponad połowa w UE wykorzystywana jest do produkcji biodiesla).

Notowania rzepaku w kontrakcie z dostawą w lutym na paryskiej giełdzie wzrosły wczoraj o 0,2 proc. i wyniosły 567,75 euro/t (2663 zł/t) i były o 16,8 proc. niższe niż przed rokiem.

Kanadyjska canola wczoraj na giełdzie w Winnipeg podrożała o 1,1 proc. i kosztowała 859,00 CAD/t, a przez ostatni rok cena spadła o 16,0 proc. Amerykańska soja wczoraj potaniała o 0,1 proc. do 528,27 USD/t. Przez ostatnie dwanaście miesięcy cena soi wzrosła o 13,5 proc.

Rzepak Matif, kontrakt lutowy- cena wzrosła o 0,2 proc. (567,75 euro/t- 2663 zł/t).

Notowania lutowych kontraktów terminowych na rzepak wyrażone w złotych przedstawia poniższy wykres:



Na poniższym wykresie kontynuacyjnym kontraktów na rzepak notowanych na Matif dominuje długoterminowy trend wzrostowy, średnioterminowy jest spadkowy i krótkoterminowy spadkowy.



Soja CBOT, kontrakt styczniowy- cena spadła o 0,1 proc. (528,27 USD/t- 2346 zł/t).



Na giełdzie w Chicago na soi dominuje trend wzrostowy- długoterminowy, średnioterminowy jest wzrostowy, krótkoterminowy spadkowy.



Canola WCE, kontrakt styczniowy- cena wzrosła o 1,14 proc. (859,00 CAD/t- 2843 zł/t).



W Winnipeg na canoli dominuje długoterminowy trend wzrostowy, średnioterminowy spadkowy i krótkoterminowy spadkowy.