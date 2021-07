Notowania cen surowców rolnych - podsumowanie maja i czerwca

W ostatnim miesiącu większość zbóż i oleistych na światowych giełdach potaniała o kilka proc.

Po silnych wzrostach cen surowców rolnych na przełomie kwietnia i maja (historyczne i wieloletnie rekordy notowań) ostatnie cztery tygodnie stały pod znakiem korekty spadkowej. Przed spadkami obroniła się jedynie europejska kukurydza, która jest najdroższa od kilkunastu lat. Najbliższe tygodnie (przebieg pogody u głównych producentów i eksporterów) będą decydujące dla koniunktury panującej na rynkach zbóż i oleistych w kolejnych miesiącach.

W okresie 14 maja – 11 czerwca pszenica na paryskiej giełdzie MATIF potaniała o 3,1 proc. do 211,25 euro/t (945 zł/t), od początku roku notowania spadły o 0,9 proc. Cena pszenicy na giełdzie w Chicago przez ostatni miesiąc obniżyła się o 6,4 proc. do 250,13 USD/t (919 zł/t), a od początku roku wzrosła 6,3 proc.

10 czerwca br. USDA (Amerykański Departament ds. Rolnictwa) opublikował najnowszy miesięczny raport na temat m.in. światowego bilansu zbóż. USDA podał drugą prognozę produkcji zbóż w sezonie 2021/22. Globalne zbiory pszenicy mają wynieść rekordowe w historii 794,44 mln t (wzrost o 5,46 mln t w stosunku do prognozy sprzed miesiąca i o 18,63 mln t wobec obecnego kończącego się sezonu 2020/21). Zapasy końcowe w sezonie 2021/22 prognozowane są na poziomie 296,80 mln t – o 3,32 mln t wyższym niż szacowane na koniec obecnego sezonu.

Wśród najważniejszych światowych producentów i jednocześnie eksporterów pszenicy wzrost zbiorów w nadchodzącym sezonie (wobec obecnego sezonu) oczekiwany jest w Unii Europejskiej – o 11,56 mln t ( w tym o 3,5 mln t przez ostatni miesiąc), do 137,5 mln t (o 9,2 proc.); w Wielkiej Brytanii – o 4,44 mln t, do 14,1 mln t (o 46,0 proc.); na Ukrainie – o 4,08 mln t, do 29,5 mln t (o 16,1 proc.); w Argentynie – o 2,87 mln t, do 20,5 mln t (o 16,3 proc.);

w USA – o 1,97 mln t, do 51,66 mln t

(o 4,0 proc.) i w Rosji – o 0,65 mln t, do 86,0 mln t (o 0,8 proc.).

Spadek produkcji pszenicy prognozowany jest w Australii – o 6,0 mln t, do 27,0 mln t (o 18,1 proc.); w Kanadzie – o 3,18 mln t, do 32,0 mln t (o 9,1 proc.) i w Kazachstanie – o 0,26 mln, do 14,0 mln t (o 1,8 proc. wobec poprzedniego sezonu).

W Unii Europejskiej USDA prognozuje najwyższe zbiory pszenicy we Francji – 37,5 mln t, w Niemczech – 22,9 mln t i w Polsce –12,0 mln t.

Według prognoz Komisji Europejskiej zbiory pszenicy miękkiej (bez durum) w UE wzrosną w sezonie 2021/2022 (wobec obecnego sezonu) o 9,1 mln t, do 127,2 mln t. Wśród największych unijnych producentów zbiory mają wzrosnąć we Francji – o 6,4 mln t, do 35,5 mln t, w Niemczech mają wzrosnąć o 0,6 mln t, do 22,6 mln t i w Polsce spaść o 0,1 mln t, do 12,0 mln t.

Cena kukurydzy na giełdzie w Paryżu w omawianym okresie wzrosła o 4,0 proc. do 261,00 euro/t (1167 zł/t), a od początku roku podniosła się o 19,2 proc. Osiągnięta 4 czerwca br. cena (269,75 euro/t) była najwyższa od września 2007 r. Kukurydza na giełdzie CBoT potaniała przez ostatni miesiąc o 0,1 proc., do 269,48 USD/t (991 zł/t), natomiast od początku roku cena wzrosła o 41,4 proc.

Według majowego raportu USDA światowe zbiory kukurydzy w nadchodzącym sezonie wyniosą rekordowe historycznie 1189,85 mln t (wzrost o 64,82 mln t wobec obecnego sezonu – 5,8 proc.). Zapasy na koniec przyszłego sezonu mają wzrosnąć o 8,84 mln t do 289,44 mln t (przez miesiąc zmniejszono prognozę o 2,86 mln t). W USA prognozowany jest wzrost produkcji o 20,51 mln t, do 380,76 mln t (o 5,7 proc.); w Brazylii wzrost ma wynieść 19,5 mln t, do 118,0 mln t (o 19,8 proc.); na Ukrainie – 7,2 mln t, do 37,5 mln t (o 23,8 proc.); w Unii Europejskiej – 2,73 mln t, do 66,7 mln t (o 4,3 proc.) i w Argentynie – 4,0 mln t, do 51,0 mln t (o 8,5 proc.).

Według prognoz Komisji Europejskiej zbiory kukurydzy w UE wzrosną w sezonie 2021/2022 (wobec obecnego sezonu) o 6,0 mln t, do 71,3 mln t. Wśród największych unijnych producentów zbiory mają wzrosnąć w Rumunii – o 5,3 mln t, do 16,2 mln t; we Francji spaść o 0,6 mln t, do 12,9 mln t; na Węgrzech wzrosnąć o 0,4 mln t, do 8,7 mln t, we Włoszech mają pozostać na niezmienionym poziomie 6,8 mln t i w Polsce wzrosnąć o 0,3 mln t, do 4,6 mln t (historyczny rekord).

Przez ostatni miesiąc cena rzepaku na MATIF spadła o 5,7 proc. i wyniosła 516,75 euro/t (2311 zł/t), a od początku roku notowania podniosły się o 23,6 proc. Kanadyjska canola przez miesiąc potaniała o 5,8 proc., do 871,00 CAD/t (2648 zł/t), a od początku roku wzrost wynosi 38,4 proc. Notowania amerykańskiej soi na giełdzie w Chicago spadły przez ostatnie cztery tygodnie o 6,0 proc., do 554,27 USD/t (2037 zł/t), natomiast od początku roku cena podniosła się o 14,7 proc.

W opublikowanym przez USDA najnowszym miesięcznym raporcie o światowym bilansie oleistych w nadchodzącym sezonie prognozuje się wzrost globalnych zbiorów rzepaku o 2,55 mln t, do 74,05 mln t. W Unii Europejskiej produkcja ma wzrosnąć o 0,95 mln t, do 17,2 mln t; w Kanadzie – o 1,5 mln t, do 20,5 mln t; na Ukrainie – o 0,25 mln t, do 3,0 mln t. Spadek produkcji oczekiwany jest w Australii – o 0,3 mln t, do 3,7 mln t i w Rosji – o 0,22 mln t, do 2,35 mln t.

Prognoza Komisji Europejskiej przewiduje wzrost produkcji rzepaku w UE w nadchodzącym sezonie o 0,3 mln t, do 16,7 mln t. Wśród największych unijnych producentów zbiory mają być wyższe (wobec mijającego sezonu) w Niemczech – o 0,27 mln t i wyniosą 3,79 mln t oraz we Francji – o 0,02 mln t, do 3,26 mln t. W Polsce produkcja ma spaść o 0,23 mln t, do 2,67 mln t.

Według ostatniego raportu USDA światowe zbiory soi w nadchodzącym sezonie wzrosną o 21,46 mln t, do 385,53 mln t. W USA prognozowana produkcja ma być wyższa o 7,34 mln t i wynieść 119,88 mln t; w Brazylii wzrost zbiorów powinien wzrosnąć o 7 mln t, do 144,0 mln t i w Argentynie – o 5,0 mln t, do 52,0 mln t.