Notowania pszenicy na Matif trzymają się mocno

W minionym tygodniu drożały zboża na paryskiej giełdzie i taniały na CBoT. Pszenic na Matif zyskała 1,6 proc.

To był kolejny z rzędu bardzo dobry tydzień notowań pszenicy na paryskim parkiecie. Pszenica w kontrakcie z dostawą w grudniu w piątek co prawda potaniała na Matif o 0,8 proc. do 287,75 euro/t (1326 zł/t), ale w ujęciu r/r notowania wzrosły o 37,8 proc. Natomiast przez ostatni tydzień cena pszenicy podniosła się o 1,2 proc. We wtorek osiągnęła najwyższą cenę od marca 2008 r. Od 10 września br. (początek obecnej fali wzrostowej) notowania podniosły się już o 22,3 proc.

Cena kukurydzy na paryskiej giełdzie w kontrakcie listopadowym (ostatnie notowanie w ostatni piątek) nie zmieniła ceny i wyniosła 239,75 euro/t (1104 zł/t), a przez ostatni rok podniosła się o 27,2 proc. W ciągu tygodnia notowania wrosły o 0,1 proc. Kolejna najbliższa seria kontraktu z dostawą w styczniu potaniała w piątek o 1,2 proc. do 238,5 euro/t., a przez tydzień cena spadła o 0,8 proc.

Pszenica na CBoT w kontrakcie grudniowym w piątek potaniała o 0,9 proc. i kosztowała 281,64 USD/t. W ujęciu r/r notowania wzrosły o 25,8 proc. Przez ostatni tydzień cena obniżyła się o 0,8 proc. Cena kukurydzy w kontrakcie z dostawą we grudniu na giełdzie w Chicago spadła o 1,1 proc. i wyniosła 217,71 USD/t, a przez ostatni rok podniosła się o 35,1 proc. Przez ostatni tydzień notowania obniżyły się o 2,7 proc.

Pszenica Matif, kontrakt grudniowy- cena spadła o 0,78 proc. (287,75 euro/t- 1326 zł/t).

Wykres 1.



Notowania grudniowych kontraktów terminowych na pszenicę wyrażone w złotych przedstawia poniższy wykres:Wykres 2

Na poniższym wykresie kontynuacyjnym kontraktów na pszenicę notowanych na paryskiej giełdzie dominuje długoterminowy trend wzrostowy, średnioterminowy jest wzrostowy, krótkoterminowy wzrostowy.

Wykres 3



Pszenica CBOT, kontrakt grudniowy- cena spadła o 0,94 proc. (281,64 USD/t- 1124 zł/t).

Wykres 4



Na giełdzie w Chicago obecnie dominuje trend długoterminowy wzrostowy, średnioterminowy jest wzrostowy, krótkoterminowy wzrostowy.

Wykres 5



Kukurydza Matif, kontrakt listopadowy- cena nie zmieniła się (239,75 euro/t- 1104 zł/t).

Wykres 6



Notowania listopadowych kontraktów terminowych na kukurydzę wyrażone w złotych przedstawia poniższy wykres:Wykres 7

Na poniższym wykresie kontynuacyjnym kontraktów na kukurydzę notowanych na paryskiej giełdzie dominuje tren długoterminowy wzrostowy, średnioterminowy jest wzrostowy, krótkoterminowy wzrostowy.

Wykres 8



Kukurydza CBOT, kontrakt grudniowy- cena spadła o 1,12 proc. (217,71 USD/t- 869 zł/t).

Wykres 9



Na wykresie kontynuacyjnym kontraktów na kukurydzę notowanych na CBOT dominuje długoterminowy trend wzrostowy, średnioterminowy jest wzrostowy, krótkoterminowy wzrostowy.

Wykres 10