W minionym tygodniu podrożała większość kontrakty na oleiste na światowych giełdach. Cena rzepak na MATIF przez tydzień wzrosła o 3,1 proc. i jest najwyższa od miesiąca.

Chociaż ostatni dzień i tydzień roku był wzrostowy to jednak w ujęciu rocznym notowania rzepaku wypadły- nie ma co ukrywać- fatalnie. Spadek ceny o 22,5 proc. r/r stoi w kontrze do … no właśnie do niemal wszystkiego: m.in. inflacji ponad 17 proc., wzrostu kosztu pieniądza, wzrostu cen nawozów, wzrostu cen paliw itp. itp.

Mijający rok rozpoczął się niebyt optymistycznie dla producentów rzepaku i posiadaczy nasion rzepaku. Jednak już od mniej więcej polowy lutego ceny zaczęły ponownie rosnąć, a po ataku Rosji na Ukrainę 24 lutego wprost wystrzeliły w górę osiągając pod koniec kwietnia niebotyczną wartość prawie 1100 euro/t. Później było już tylko gorzej i coraz gorzej (wykres poniżej).

Notowania rzepaku w kontrakcie z dostawą w lutym na paryskiej giełdzie w piątek wzrosły o 0,4 proc. i wyniosły 584,25 euro/t (2740 zł/t ) i były o 22,5 proc. niższe niż o tej porze przed rokiem. Przez ostatni tydzień rzepak podrożał o 3,1 proc.

Notowania kanadyjskiej canoli w piątek spadły o 1,5 proc. i wyniosły 858,40 CAD/t, a przez ostatni rok spadły o 15,2 proc. W ujęciu tygodniowym canola potaniała o 1,0 proc. Amerykańska soja podrożała w piątek o 0,7 proc. i kosztowała 558,21 USD/t. W ujęciu r/r cena soi wzrosła o 14,3 proc., natomiast przez ostatni tydzień notowań cena podniosła się o 2,7 proc.

Rzepak MATIF, kontrakt lutowy - cena wzrosła o 0,4 proc. (584,25 euro/t - 2740 zł/t).

Notowania lutowych kontraktów terminowych na rzepak wyrażone w złotych przedstawia poniższy wykres:



Na poniższym wykresie kontynuacyjnym kontraktów na rzepak notowanych na MATIF dominuje długoterminowy trend wzrostowy, średnioterminowy jest spadkowy i krótkoterminowy spadkowy.



Soja CBOT, kontrakt styczniowy - cena wzrosła o 0,70 proc. (558,21 USD/t - 2457 zł/t).



Na giełdzie w Chicago na soi dominuje trend wzrostowy- długoterminowy, średnioterminowy jest spadkowy, krótkoterminowy spadkowy.



Canola WCE, kontrakt styczniowy- cena spadła o 1,46 proc. (858,40 CAD/t - 2789 zł/t).



W Winnipeg na canoli dominuje długoterminowy trend wzrostowy, średnioterminowy spadkowy i krótkoterminowy spadkowy.