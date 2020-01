Nowe rekordy cen rzepaku na światowych rynkach

Piątkowe notowania kontraktów na oleiste na światowych giełdach zakończyły się wzrostem cen. Rzepak na Matif wyznaczył nowy blisko trzyletni szczyt notowań, a kanadyjska canola jest najdroższa prawie od roku.

Cena rzepaku na Matif w kontrakcie lutowym w piątek wzrosła o 0,4 proc. do 421,50 euro/t (1790 zł/t) i była o 14,7 proc. wyższa niż o tej porze przed rokiem. W ujęciu tygodniowym notowania podniosły się o 1,5 proc. Notowania rzepaku w minionym tygodniu codziennie biły nowe rekordy notowań, a w piątkowa cena jest na poziomie najwyższym od 17 lutego 2017 r. Do pokonania szczytu z 27 stycznia 2017 r. brakuje już zaledwie niespełna 7 euro.

Silnym wsparciem wzrostu notowań rzepaku są drożejące oleje roślinne na światowych rynkach. Olej palmowy w Malezji jest na poziomach najwyższych od lipca 2014 r., a jego cena tylko przez ostatnie trzy miesiące wzrosła o ponad 40 proc. Z kolei olej sojowy na CBoT jest najdroższy od listopada 2017 r., a przez trzy miesiące cena wzrosła o ponad 16 proc.

Notowania kanadyjskiej canoli w piątek podniosły się o 0,2 proc. i wyniosły 474,5 CAD/t, a przez ostatni rok spadły o 1,4 proc. W ujęciu tygodniowym canola podrożała o 1,3 proc. Osiągnięta w piątek cena jest najwyższa od 18 lutego 2019 r. Amerykańska soja podrożała w piątek o 0,1 proc. i kosztowała 343,55 USD/t. W ujęciu r/r cena soi wzrosła o 4,4 proc., natomiast przez ostatni tydzień podrożała 0,5 proc. Według danych USDA zapasy soi w USA na dzień 1 grudnia ub. r. wyniosły 3,25 mld buszli i były o 13 proc. niższe niż 1 grudnia 2018 r.

W piątek po południu USDA opublikowała najnowszy miesięczny raport na temat m. in światowego bilansu oleistych. W stosunku do grudniowych danych nieznacznie podwyższono prognozę światowych zbiorów soi w bieżącym sezonie- o 0,23 mln t do 337,70 mln t. Szacowana produkcja będzie jednak niższa aż o 20,57 mln t (o 5,7 proc.) wobec sezonu 2018/19. Zapasy końcowe mają wynieść 96,67 mln t wobec 110,28 mln t w poprzednim sezonie. Wśród trzech największych światowych producentów i eksporterów soi podwyższono szacunki zbiorów w USA- o 0,23 mln t do 96,84 mln t (spadek o 23,67 mln t- 19,6 proc.- wobec poprzedniego sezonu). W Brazylii utrzymano prognozę zbiorów na rekordowym poziomie sprzed miesiąca- 123,0 mln t (wzrost produkcji r/r o 6,0 mln t- 5,1 proc.). W Argentynie również nie zmieniono prognoz wobec grudniowego raportu- 53,0 mln t (spadek o 2,3 mln t- 4,2 proc.- wobec 2018/19).

Według danych USDA światowe zbiory rzepaku w bieżącym sezonie wyniosą 67,72 mln t (spadek prognoz o 0,3 mln t wobec grudnia) i będą o 4,65 mln t (6,4 proc.) niższe w stosunku do poprzedniego sezonu. Oznacza to najmniejszą globalną produkcję rzepaku od siedmiu lat. Zapasy na koniec obecnego sezonu mają spaść z 8,54 mln t do 6,78 mln t. W ujęciu miesięcznym zmniejszono prognozę zbiorów w Australii- o 0,1 mln t do 2,0 mln t (o 0,18 mln t- 8,3 proc.- mniej niż przed rokiem)i w USA- o 0,14 mln t do 1,55 mln t (o 0,09 mln t- 5,5 proc.- miej wobec poprzedniego sezonu. W Unii Europejskiej szacunki zbiorów pozostawiono na poziomie sprzed miesiąca- 17,0 mln t. Oznacza to mniejsze zbiory aż o 3,03 mln t wobec poprzedniego sezonu (spadek o 15,1 proc.), a osiągnięta unijna produkcja jest najniższa od 2006 r.

Rzepak Matif, kontrakt lutowy- cena wzrosła o 0,36 (421,50 euro/t-1790 zł/t).



Notowania lutowych kontraktów terminowych na rzepak wyrażone w złotych przedstawia poniższy wykres:



Na poniższym wykresie kontynuacyjnym kontraktów na rzepak notowanych na Matif dominuje długoterminowy trend wzrostowy, średnioterminowy jest wzrostowy i krótkoterminowy wzrostowy.



Soja CBOT, kontrakt styczniowy- cena wzrosła o 0,13 proc. (343,55 USD/t- 1315 zł/t).



Na giełdzie w Chicago na soi dominuje trend spadkowy- długoterminowy, średnioterminowy jest spadkowy, krótkoterminowy wzrostowy.



Canola WCE, kontrakt styczniowy- cena wzrosła o 0,17 proc. (475,50 CAD/t- 1392 zł/t).



W Winnipeg na canoli dominuje długoterminowy trend wzrostowy, średnioterminowy spadkowy i krótkoterminowy wzrostowy.