Nowy historyczny rekord ceny pszenicy na paryskiej giełdzie

W minionym tygodniu w większości drożały zboża na światowych giełdach. Pszenica na Matif zyskała przez tydzień 0,8 proc. i jest najdroższa w historii notowań.

To był kolejny z rzędu bardzo dobry tydzień notowań pszenicy na paryskim parkiecie. Pszenica w kontrakcie z dostawą w grudniu w piątek podrożała na Matif o 0,9 proc. do 299,75 euro/t (1404 zł/t), a w ujęciu r/r notowania wzrosły o 42,2 proc. Natomiast przez ostatni tydzień cena pszenicy podniosła się o 0,8 proc. Osiągnięta cena jest najwyższa w historii notowań, a do prognozowanego kilka tygodni temu przeze mnie poziomu 1500 zł/t brakuje już tylko niespełna 100 zł. Od 10 września br. (początek obecnej fali wzrostowej) notowania podniosły się już o 27,4 proc. Dzisiaj po południu cena z impetem przebiła poziom 300 euro/t.

Cena kukurydzy na paryskiej giełdzie w kontrakcie styczniowym spadła w piątek o 0,2 proc. i wyniosła 248,75 euro/t (1165 zł/t), a przez ostatni rok podniosła się o 27,9 proc. W ciągu tygodnia notowania wrosły o 2,1 proc.

Pszenica na CBoT w kontrakcie grudniowym w piątek podrożała o 0,4 proc. i kosztowała 302,40 USD/t. W ujęciu r/r notowania wzrosły o 39,1 proc. Przez ostatni tydzień cena podniosła się o 0,6 proc. Notowania amerykańskiej pszenicy są najwyższe od grudnia 2012 r. Cena kukurydzy w kontrakcie z dostawą we grudniu na giełdzie w Chicago spadła o 0,4 proc. i wyniosła 224,70 USD/t, a przez ostatni rok podniosła się o 35,1 proc. Przez ostatni tydzień notowania obniżyła się o 1,1 proc.

Pszenica Matif, kontrakt grudniowy- cena wzrosła o 0,93 proc. (299,75 euro/t- 1404 zł/t).

Wykres 1.



Notowania grudniowych kontraktów terminowych na pszenicę wyrażone w złotych przedstawia poniższy wykres:Wykres 2

Na poniższym wykresie kontynuacyjnym kontraktów na pszenicę notowanych na paryskiej giełdzie dominuje długoterminowy trend wzrostowy, średnioterminowy jest wzrostowy, krótkoterminowy wzrostowy.

Wykres 3



Pszenica CBOT, kontrakt grudniowy- cena wzrosła o 0,37 proc. (302,40 USD/t- 1254 zł/t).

Wykres 4



Na giełdzie w Chicago obecnie dominuje trend długoterminowy wzrostowy, średnioterminowy jest wzrostowy, krótkoterminowy wzrostowy.

Wykres 5



Kukurydza Matif, kontrakt styczniowy- cena spadła o 0,20 proc. (248,75 euro/t- 1165 zł/t).

Wykres 6



Notowania listopadowych kontraktów terminowych na kukurydzę wyrażone w złotych przedstawia poniższy wykres:Wykres 7

Na poniższym wykresie kontynuacyjnym kontraktów na kukurydzę notowanych na paryskiej giełdzie dominuje tren długoterminowy wzrostowy, średnioterminowy jest wzrostowy, krótkoterminowy wzrostowy.

Wykres 8



Kukurydza CBOT, kontrakt grudniowy- cena spadła o 0,39 proc. (224,70 USD/t- 932 zł/t).

Wykres 9



Na wykresie kontynuacyjnym kontraktów na kukurydzę notowanych na CBOT dominuje długoterminowy trend wzrostowy, średnioterminowy jest wzrostowy, krótkoterminowy wzrostowy.

Wykres 10