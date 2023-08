Wczorajsze notowania kontraktów na oleiste na światowych giełdach zakończyły się w większości spadkiem cen. Podrożał jedynie rzepak na Matif- 0,9 proc.

Drożejąca ropa nie przekłada się na wzrost cen oleistych

Po pięciu z rzędu sesjach spadkowych, wczoraj rzepak na Matif odnotował blisko 1 proc. wzrost. Pozostałe oleiste potaniały. Sytuacja na rynku oleistych jest niejednoznaczna. Od kilku tygodni drożeje ropa (co z reguły przekładało się wcześniej na wzrost cen oleistych). Ostrzał portów w Ukrainie (co znacznie może utrudnić eksport oleju słonecznikowego i rzepaku). Prognozy bardzo wysokich zbiorów. To składa się na obraz obecnego rynku.

Odreagowanie spadku notowań rzepaku

Notowania rzepaku w kontrakcie z dostawą w listopadzie na paryskiej giełdzie wczoraj wzrosły o 0,9 proc. i wyniosły 444,50 euro/t (1977 zł/t) i były o 31,7 proc. niższe niż przed rokiem.

Notowania kanadyjskiej canoli spadły o 0,7 proc. i wyniosły 774,00 CAD/t, a przez ostatni rok spadły o 8,2 proc. Amerykańska soja wczoraj potaniała o 1,2 proc. do 525,33 USD/t. Przez ostatnie dwanaście miesięcy cena soi spadła o 8,9 proc.







Rzepak Matif, kontrakt listopadowy- cena wzrosła o 0,85 proc. (444,50 euro/t- 1977 zł/t).

Notowania listopadowych kontraktów terminowych na rzepak wyrażone w złotych przedstawia poniższy wykres:



Na poniższym wykresie kontynuacyjnym kontraktów na rzepak notowanych na Matif dominuje długoterminowy trend spadkowy, średnioterminowy jest spadkowy i krótkoterminowy wzrostowy.



Soja CBOT, kontrakt sierpniowy- cena spadła o 1,18 proc. (525,33 USD/t- 2127 zł/t).



Na giełdzie w Chicago na soi dominuje trend wzrostowy- długoterminowy, średnioterminowy jest spadkowy, krótkoterminowy wzrostowy.



Canola WCE, kontrakt listopadowy- cena spadła o 0,65 proc. (774,00 CAD/t- 2355 zł/t).



W Winnipeg na canoli dominuje długoterminowy trend spadkowy, średnioterminowy spadkowy i krótkoterminowy wzrostowy.