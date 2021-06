Ostatni tydzień na giełdach światowych zbóż wzrostowy

W minionym tygodniu na światowych giełdach zbóż zyskiwały kontrakty terminowe. Najbardziej podrożała kukurydza na CBOT- o 4,0 proc.

Miniony tydzień na światowych rynkach zbóż był dość dynamiczny. Jak zwykle w tym czasie karty rozdawała pogoda lub prognozy pogody i kondycja upraw.

Pszenica w kontrakcie z dostawą we wrześniu (nowe zbiory) potaniała w piątek o 0,3 proc. do 214,75 euro/t (961 zł/t). W ujęciu r/r notowania wzrosły o 15,0 proc. Przez ostatni tydzień cena podniosła się o 1,7 proc. Cena kukurydzy na paryskiej giełdzie w kontrakcie czerwcowym w piątek podniosła się o 6,6 proc. i wyniosła 269,75 euro/t (1207 zł/t), a przez ostatni rok podniosła się o 59,6 proc. W ciągu tygodnia notowania wzrosły o 0,7 proc. W piątek seria czerwcowa miała ostatnie notowanie. Jej cena była dość przypadkowa i nie należy się nią sugerować. Kolejna seria kontraktu z dostawą w sierpniu podrożała o 0,1 proc. do 254,00 euro/t.

Pszenica na CBoT w kontrakcie lipcowym w piątek podrożała o 1,7 proc. i kosztowała 252,70 USD/t. W ujęciu r/r notowania wzrosły o 31,3 proc. Przez ostatni tydzień cena podniosła się o 3,7 proc. Cena kukurydzy w kontrakcie z dostawą w lipcu na giełdzie w Chicago wzrosła o 3,1 proc. i wyniosła 268,79 USD/t, a przez ostatni rok podniosła się o 107,5 proc. Przez ostatni tydzień notowania wzrosły o 4,0 proc.

Pszenica Matif, kontrakt wrześniowy- cena spadła o 0,35 proc. (214,75 euro/t- 961 zł/t).

Wykres 1.



Notowania wrześniowych kontraktów terminowych na pszenicę wyrażone w złotych przedstawia poniższy wykres:Wykres 2

Na poniższym wykresie kontynuacyjnym kontraktów na pszenicę notowanych na paryskiej giełdzie dominuje długoterminowy trend wzrostowy, średnioterminowy jest wzrostowy, krótkoterminowy wzrostowy.

Wykres 3



Pszenica CBOT, kontrakt lipcowy- cena wzrosła o 1,70 proc. (252,70 USD/t- 933 zł/t).

Wykres 4



Na giełdzie w Chicago obecnie dominuje trend długoterminowy wzrostowy, średnioterminowy jest wzrostowy, krótkoterminowy wzrostowy.

Wykres 5



Kukurydza Matif, kontrakt czerwcowy- cena wzrosła o 6,62 proc. (269,75 euro/t- 1207 zł/t).

Wykres 6



Notowania czerwcowych kontraktów terminowych na kukurydzę wyrażone w złotych przedstawia poniższy wykres:Wykres 7

Na poniższym wykresie kontynuacyjnym kontraktów na kukurydzę notowanych na paryskiej giełdzie dominuje tren długoterminowy wzrostowy, średnioterminowy jest wzrostowy, krótkoterminowy wzrostowy.

Wykres 8



Kukurydza CBOT, kontrakt lipcowy- cena wzrosła o 3,13 proc. (268,79 USD/t- 993 zł/t).

Wykres 9



Na wykresie kontynuacyjnym kontraktów na kukurydzę notowanych na CBOT dominuje długoterminowy trend wzrostowy, średnioterminowy jest wzrostowy, krótkoterminowy wzrostowy.

Wykres 10