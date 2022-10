W ramach przygotowań do Światowego Szczytu Zdrowia, organizacja ochrony środowiska i konsumentów Germanwatch wezwała niemiecki rząd federalny do popierania mniejszej liczby antybiotyków stosowanej w hodowli zwierząt.

Według organizacji zajmującej się ochroną konsumentów Germanwatch, w hodowli używa się zbyt wielu antybiotyków. Dlatego organizacja domaga się pilnych działań przeciwko ryzyku oporności na antybiotyki w hodowli zwierząt. Oczekuje też jasnych oświadczeń na temat tego, w jaki sposób można spełnić zobowiązania G7 i jak można ograniczyć wciąż wysokie i rutynowe stosowanie antybiotyków w hodowli zwierząt. Niezbędne jest ograniczenie stosowania rezerwowych antybiotyków w hodowli zwierząt, które mają służyć, jako ochrona w nagłych wypadkach dla ludzi.

Zwalczanie problemu antybiotykooporności

Według Germanwatch, podczas szczytu szefów państw i rządów G7 pod niemiecką prezydencją postanowiono dołożyć wszelkich starań, by zwalczyć problem antybiotykooporności. Podobne oświadczenie wydali ministrowie rolnictwa i zdrowia, wprost wzywając do walki z oporem w tej kwestii. W ostatnich latach liczne instytucje medyczne, takie jak Stały Komitet Lekarzy Europejskich i Niemieckie Stowarzyszenie Medyczne wielokrotnie wzywały do ​​ścisłej regulacji antybiotyków, zwłaszcza w hodowli zwierząt.

Odejście od przemysłowego chowu

Lider zespołu ds. żywienia na świecie w Germanwatch, , zwróciła uwagę, że akademie naukowe krajów G7 określiły ostatnio powszechne stosowanie antybiotyków w hodowli zwierząt, jako jeden z głównych powodów wzrostu oporności. Na światowym spotkaniu na Światowym Szczycie Zdrowia należy pilnie uzgodnić i promować wspólne działania – zażądał lider. Oprócz jasnych formuł docelowych dla ogólnego zmniejszenia spożycia antybiotyków i zakazu stosowania antybiotyków rezerwowych, decydującą rolę odgrywa również odejście na szczeblu krajowym i międzynarodowym od chowu przemysłowego zwierząt. Dotychczasowe wysiłki nie były wystarczające.