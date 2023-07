Wczorajsze notowania zbóż na światowych giełdach zakończyły się bardzo mocnymi wzrostami cen. Pszenica na Matif zyskała aż 7,1 proc., a amerykańska prawie 9 proc.

Potężne wzrosty cen zbóż na świecie

Początek tygodnia na światowych giełdach kontraktów zbożowych przyniósł potężne wzrosty cen. Po nieprzedłużeniu przez Rosję tzw. umów zbożowych do eksportu produktów żywnościowych z Ukrainy drogą morską, doszedł nowy element. Rosja niszczy atakami rakietowymi/dronami ukraińską infrastrukturę portową.

Putin rozdaje karty na rynku surowców rolnych

Najpierw to były porty morskie w Odessie i Mikołajowie. Teraz uderzyła w porty w delcie Dunaju. Stąd te wczorajsze potężne wzrosty cen. Najwyraźniej Rosja chce totalnie sparaliżować jakikolwiek eksport towarów z Ukrainy droga wodną. Drogą lądową raczej nie da się wyeksportować kilkudziesięciu mln ton towarów.

Jak by tego było mało to pogoda zaczęła rozdawać karty. Już się mówi o poważnym zagrożeniu upraw kukurydzy w USA (upały) oraz ograniczenie czy też zakaz eksportu ryżu z Indii (ulewy). Zanosi się na to, że efekt El Ninio w tym sezonie wyjątkowo odbije piętno na rynkach światowych produktów na rynkach rolnych.

Pszenica w kontrakcie z dostawą we wrześniu wczoraj na Matif podrożała o 7,1 proc. i kosztowała 264,75 euro/t (1179 zł/t), a w ujęciu r/r notowania spadły o 24,5 proc. Cena kukurydzy na paryskiej giełdzie w kontrakcie sierpniowym wzrosła o 5,5 proc. i wyniosła 256,25 euro/t (1141 zł/t), a przez ostatni rok obniżyła się o 23,1 proc.

Pszenica na CBoT w kontrakcie wrześniowym podrożała o 8,6 proc. do 278,33 USD/t, a przez ostatni rok obniżyła się o 0,2 proc. Cena kukurydzy w kontrakcie z dostawą we wrześniu na giełdzie w Chicago wzrosła o 6,4 proc. i wyniosła 220,66 USD/t, a przez ostatni rok obniżyła się o 0,7 proc.

Pszenica Matif, kontrakt wrześniowy- cena wzrosła o 7,08 proc. (264,75 euro/t- 1179 zł/t).

Wykres 1.



Notowania wrześniowych kontraktów terminowych na pszenicę wyrażone w złotych przedstawia poniższy wykres:Wykres 2

Na poniższym wykresie kontynuacyjnym kontraktów na pszenicę notowanych na paryskiej giełdzie dominuje długoterminowy trend spadkowy, średnioterminowy jest spadkowy, krótkoterminowy wzrostowy.

Wykres 3



Pszenica CBOT, kontrakt wrześniowy- cena wzrosła o 8,60 proc. (278,33 USD/t- 1119 zł/t).

Wykres 4



Na giełdzie w Chicago obecnie dominuje trend długoterminowy spadkowy, średnioterminowy jest spadkowy, krótkoterminowy wzrostowy.

Wykres 5



Kukurydza Matif, kontrakt sierpniowy- cena wzrosła o 5,45 proc. (256,25 euro/t- 1141 zł/t).

Wykres 6



Notowania sierpniowych kontraktów terminowych na kukurydzę wyrażone w złotych przedstawia poniższy wykres:Wykres 7

Na poniższym wykresie kontynuacyjnym kontraktów na kukurydzę notowanych na paryskiej giełdzie dominuje tren długoterminowy spadkowy, średnioterminowy jest spadkowy, krótkoterminowy wzrostowy.

Wykres 8



Kukurydza CBOT, kontrakt wrześniowy- cena wzrosła o6,36 proc. (220,66 USD/t- 887 zł/t).

Wykres 9



Na wykresie kontynuacyjnym kontraktów na kukurydzę notowanych na CBOT dominuje długoterminowy trend wzrostowy, średnioterminowy jest spadkowy, krótkoterminowy spadkowy.

Wykres 10