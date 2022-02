Potężne zawirowania na światowych rynkach zbóż

Wczorajsze notowania zbóż na światowych giełdach zakończyły się w większości bardzo mocnymi wzrostami cen. W trakcie dnia ceny osiągały wręcz kosmiczne wzrosty (pszenica Matif).

Wczorajszy atak Rosji na Ukrainę spowodował silne wzrosty cen pszenicy i kukurydzy na światowych giełdach. Wzrosty cen pszenicy na paryskiej giełdzie momentami zbliżały się do 20 proc., kukurydzy ponad 10 proc. Nocne notowania kontraktów na pszenicę i kukurydzę na giełdzie w Chicago były wręcz zawieszone na maksymalnych dziennych zmianach ceny. Ostatecznie na koniec dnia ceny oddały część wcześniejszych wzrostów, ale i tak ponad 10 proc. wzrost ceny pszenicy na Matif jednego dnia to chyba się jeszcze nigdy nie wydarzył. Dzisiaj rynki ochłonęły i ceny spadają- ale nawet nie próbuję prognozować co będzie dalej- wszystko jest możliwe.

Pszenica w kontrakcie z dostawą w marcu podrożała wczoraj na Matif o 10,3 proc. do 316,50 euro/t (1465 zł/t), a w ujęciu r/r notowania wzrosły o 28,8 proc.- jest najdroższa w historii notowań. Cena kukurydzy na paryskiej giełdzie w kontrakcie marcowym wzrosła o 4,6 proc. i wyniosła 280,00 euro/t (1296 zł/t), a przez ostatni rok podniosła się o 22,1 proc.

Pszenica na CBoT w kontrakcie marcowym podrożała o 5,7 proc. i kosztowała 340,24 USD/t. W ujęciu r/r notowania wzrosły o 36,1 proc. Osiągnięta wczoraj cena jest najwyższa od lata 2012 r. Cena kukurydzy w kontrakcie z dostawą w marcu na giełdzie w Chicago wzrosła 1,6 proc. i wyniosła 273,61 USD/t, a przez ostatni rok podniosła się o 24,3 proc.

Pszenica Matif, kontrakt marcowy- cena wzrosła o 10,28 proc. (316,50 euro/t- 1465 zł/t).

Wykres 1.



Notowania marcowych kontraktów terminowych na pszenicę wyrażone w złotych przedstawia poniższy wykres:Wykres 2

Na poniższym wykresie kontynuacyjnym kontraktów na pszenicę notowanych na paryskiej giełdzie dominuje długoterminowy trend wzrostowy, średnioterminowy jest wzrostowy, krótkoterminowy wzrostowy.

Wykres 3



Pszenica CBOT, kontrakt marcowy- cena wzrosła o 5,71 proc. (340,24 USD/t- 1405 zł/t).

Wykres 4



Na giełdzie w Chicago obecnie dominuje trend długoterminowy wzrostowy, średnioterminowy jest wzrostowy, krótkoterminowy wzrostowy.

Wykres 5



Kukurydza Matif, kontrakt marcowy- cena wzrosła o 4,58 proc. (280,00 euro/t- 1296 zł/t).

Wykres 6



Notowania marcowych kontraktów terminowych na kukurydzę wyrażone w złotych przedstawia poniższy wykres:Wykres 7

Na poniższym wykresie kontynuacyjnym kontraktów na kukurydzę notowanych na paryskiej giełdzie dominuje tren długoterminowy wzrostowy, średnioterminowy jest wzrostowy, krótkoterminowy wzrostowy.

Wykres 8



Kukurydza CBOT, kontrakt marcowy- cena wzrosła o 1,65 proc. (273,61 USD/t- 1129 zł/t).

Wykres 9



Na wykresie kontynuacyjnym kontraktów na kukurydzę notowanych na CBOT dominuje długoterminowy trend wzrostowy, średnioterminowy jest wzrostowy, krótkoterminowy wzrostowy.

Wykres 10