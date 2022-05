Wczorajsze notowania zbóż na światowych giełdach zakończyły się w większości dużymi wzrostami cen. Pszenica na Matif podrożała o 5,2 proc., a na CBoT o 5,9 proc.

Pierwsza sesja notowań zbóż w nowym tygodniu upłynęła pod dyktando sobotniej decyzji Indii o zakazie eksportu pszenicy (więcej o tym pisałem we wczorajszym komentarzu). Decyzja wywołała bardzo duże zwyżki cen pszenicy na światowych giełdach w poniedziałek, a to także pociągnęło w górę notowania kukurydzy. W efekcie ceny wspięły się w niektórych przypadkach na historyczne rekordy lub bardzo się do nich zbliżyły. Przypomnę, że po publikacji raportu USDA z prognozami na nowy sezon w czwartek w ub. tygodniu wzrosty cen również były imponujące.

Pszenica w kontrakcie z dostawą we wrześniu podrożała wczoraj na Matif o 5,2 proc. do 438,25 euro/t (2048 zł/t), a w ujęciu r/r notowania wzrosły o 101,0 proc. Uzyskana wczoraj cena jest najwyższa w historii notowań. Cena kukurydzy na paryskiej giełdzie w kontrakcie czerwcowym wzrosła o 3,3 proc. i wyniosła 372,25 euro/t (1739 zł/t), a przez ostatni rok podniosła się o 48,3 proc.

Pszenica na CBoT w kontrakcie lipcowym podrożała o 5,9 proc. i kosztowała 458,37 USD/t. W ujęciu r/r notowania wzrosły o 71,5 proc. Cena kukurydzy w kontrakcie z dostawą w lipcu na giełdzie w Chicago wzrosła o 3,6 proc. i wyniosła 318,69 USD/t, a przez ostatni rok podniosła się o 18,2 proc.

Pszenica Matif, kontrakt wrześniowy- cena wzrosła o 5,22 proc. (438,25 euro/t- 2048 zł/t).

Wykres 1.



Notowania wrześniowych kontraktów terminowych na pszenicę wyrażone w złotych przedstawia poniższy wykres:Wykres 2

Na poniższym wykresie kontynuacyjnym kontraktów na pszenicę notowanych na paryskiej giełdzie dominuje długoterminowy trend wzrostowy, średnioterminowy jest wzrostowy, krótkoterminowy wzrostowy.

Wykres 3



Pszenica CBOT, kontrakt lipcowy- cena wzrosła o 5,94 proc. (458,37 USD/t- 2053 zł/t).

Wykres 4



Na giełdzie w Chicago obecnie dominuje trend długoterminowy wzrostowy, średnioterminowy jest wzrostowy, krótkoterminowy wzrostowy.

Wykres 5



Kukurydza Matif, kontrakt czerwcowy- cena wzrosła o 3,33 proc. (372,25 euro/t- 1739 zł/t).

Wykres 6



Notowania czerwcowych kontraktów terminowych na kukurydzę wyrażone w złotych przedstawia poniższy wykres:Wykres 7

Na poniższym wykresie kontynuacyjnym kontraktów na kukurydzę notowanych na paryskiej giełdzie dominuje tren długoterminowy wzrostowy, średnioterminowy jest wzrostowy, krótkoterminowy wzrostowy.

Wykres 8



Kukurydza CBOT, kontrakt lipcowy- cena wzrosła o 3,62 proc. (318,69 USD/t- 1427 zł/t).

Wykres 9



Na wykresie kontynuacyjnym kontraktów na kukurydzę notowanych na CBOT dominuje długoterminowy trend wzrostowy, średnioterminowy jest wzrostowy, krótkoterminowy wzrostowy.

Wykres 10