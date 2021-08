Potężny wzrost ceny pszenicy na Matif- manipulacja, czy nie?

W minionym tygodniu na światowych giełdach potniały po kilka proc. kontrakty zbożowe. Wyjątkiem była pszenica na Matif w kontrakcie z dostawą we wrześniu, która podrożała o 7,4 proc.

Na światowym rynku zbóż w minionym tygodniu zagościła korekta spadkowa. Wyjątkiem były notowania najbliższego kontraktu na pszenicę z terminem dostawy we wrześniu na paryskiej giełdzie, który ostatnie notowanie będzie miał 10 września. Jego cena przez ostatnie dwa dni tygodnia wzrosła aż o 7,5 proc. (podczas gdy inne kontrakty taniały lub nieznacznie drożały).

We wspomniane dwa dni powstał istotny rozdźwięk pomiędzy notowaniem kontraktu wrześniowego i kolejnego kontraktu z dostawą w grudniu. Jeszcze w środę ceny na koniec dnia wynosiły odpowiednio 254,25 i 248,25 euro/t (różnica 6 euro), a w piątek odpowiednio 273,25 i 244,50 euro/t (różnica 28,75 euro). Pytanie skąd taka nagła różnica w wycenie kontraktów? Czy jest to próba manipulacji? Wydaje się, że raczej nie. Z reguły można takie operacje wyobrazić sobie przy niewielkich obrotach, takich jakie występują w ostatnim tygodniu notowań przed wygaśnięciem kontraktu (dzienne kilka, kilkanaście czy kilkadziesiąt sztuk). Natomiast na ponad trzy tygodnie przed ostatnim notowaniem (10 września), gdy rynek jest płynny i obroty wynoszą w czwartek i piątek łącznie 25 tys. kontraktów opiewających na 1,25 mln t pszenicy raczej jest to mało prawdopodobne (aczkolwiek możliwe, ale to by oznaczało, że w nadchodzącym tygodniu ktoś bardzo dużo zarobi i ktoś bardzo dużo straci gdy cena powróci w okolice notowań serii grudniowej).

Być może wytłumaczenie jest inne. Zaistniała sytuacja w rozbieżności notowań wspomnianych serii kontraktów zbiegła się z wynikami środowego przetargu na zakup pszenicy przez egipski GASC (pisałem o nim w piątkowym komentarzu). Powtórzę tu najważniejsze dane. Średnia cena FOB (sprzedający dostarcza pszenicę do portu) wyniosła 296,65 USD/t- ok.1164 zł/t (wzrost o 35,16 USD/t od ostatniego przetargu 02 sierpnia br., to jest o 13,4 proc.). Średnia cena CIF (sprzedający odpowiada za dostarczenie pszenicy do portu, załadunek na statek i opłacenie frachtu) wyniosła 331,58 USD/t- ok. 1301 zł/t (wzrost o 37,84 USD/t od ostatniego przetargu 02 sierpnia br., to jest o 12,9 proc.). Pszenicę (w sumie 180 tys. t) zakupiono na Ukrainie i w Rumunii z dostawą w pierwszej połowie października.

Być może jest tak, że wzrost notowań kontraktów wrześniowych jest odpowiedzią na wzrost cen SPOT (dostawa natychmiastowa), szczególnie, że we Francji znane są problemy ze zbiorem i jakością ziarna. Ja raczej do tego bym się obecnie skłaniał. Natomiast dużo niższa cena pszenicy w kontrakcie grudniowym jest obecnie raczej pochodną jeszcze dość odległego terminu wygaśnięcia – ok. 3,5 mies., a w przypadku instrumentów pochodnych czas to ryzyko, im dłuższy czas tym większe ryzyko. W miarę zbliżania się terminu wygaśnięcia kontraktu grudniowego cena kontraktu i cena SPOT będą się zbliżać do siebie. Tak czy inaczej sam jestem bardzo ciekawy jak w najbliższych dniach będą przebiegać notowania tych dwóch serii kontraktów.



Pszenica w kontrakcie z dostawą we wrześniu podrożała w piątek na Matif o 4,7 proc. do 273,25 euro/t (1254 zł/t). W ujęciu r/r notowania wzrosły o 46,7 proc. Przez ostatni tydzień cena podniosła się o 7,4 proc. Obecna cena pszenicy jest najwyższa od grudnia 2012 r. Kolejna najbliższa seria kontraktu z dostawą w grudniu w piątek podrożała o 0,3 proc. do 244,50 euro/t (1122 zł/t), a przez tydzień cena spadła o 3,8 proc.

Cena kukurydzy na paryskiej giełdzie w kontrakcie listopadowym (obejmującym nowe zbiory) w piątek wzrosła o 0,1 proc. i wyniosła 216,00 euro/t (991 zł/t), a przez ostatni rok podniosła się o 29,3 proc. W ciągu tygodnia notowania spadły o 2,6 proc.

Pszenica na CBoT w kontrakcie wrześniowym w piątek potaniała o 1,8 proc. i kosztowała 262,44 USD/t. W ujęciu r/r notowania wzrosły o 37,5 proc. Przez ostatni tydzień cena obniżyła się o 6,3 proc. Cena kukurydzy w kontrakcie z dostawą we wrześniu na giełdzie w Chicago spadła o 2,0 proc. i wyniosła 212,10 USD/t, a przez ostatni rok podniosła się o 66,0 proc. Przez ostatni tydzień notowania obniżyły się o 5,2 proc.

Pszenica Matif, kontrakt wrześniowy- cena wzrosła o 4,69 proc. (273,25 euro/t- 1254 zł/t).

Wykres 1.



Notowania wrześniowych kontraktów terminowych na pszenicę wyrażone w złotych przedstawia poniższy wykres:Wykres 2

Na poniższym wykresie kontynuacyjnym kontraktów na pszenicę notowanych na paryskiej giełdzie dominuje długoterminowy trend wzrostowy, średnioterminowy jest wzrostowy, krótkoterminowy wzrostowy.

Wykres 3



Pszenica CBOT, kontrakt wrześniowy- cena spadła o 1,82 proc. (262,44 USD/t- 1031 zł/t).

Wykres 4



Na giełdzie w Chicago obecnie dominuje trend długoterminowy wzrostowy, średnioterminowy jest wzrostowy, krótkoterminowy wzrostowy.

Wykres 5



Kukurydza Matif, kontrakt listopadowy- cena wzrosła o 0,12 proc. (216,00 euro/t- 991 zł/t).

Wykres 6



Notowania listopadowych kontraktów terminowych na kukurydzę wyrażone w złotych przedstawia poniższy wykres:Wykres 7

Na poniższym wykresie kontynuacyjnym kontraktów na kukurydzę notowanych na paryskiej giełdzie dominuje tren długoterminowy wzrostowy, średnioterminowy jest wzrostowy, krótkoterminowy wzrostowy.

Wykres 8



Kukurydza CBOT, kontrakt wrześniowy- cena spadła o 2,05 proc. (212,10 USD/t- 834 zł/t).

Wykres 9



Na wykresie kontynuacyjnym kontraktów na kukurydzę notowanych na CBOT dominuje długoterminowy trend wzrostowy, średnioterminowy jest wzrostowy, krótkoterminowy wzrostowy.

Wykres 10